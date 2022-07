VfL Bochum: So sehen die neuen Trikots aus

Der VfL Bochum hat am Dienstagabend seine Trikots für die kommende Saison vorgestellt. Der Bundesligist setzt dabei auf Flutlicht-Farben.

Der VfL Bochum hat am Dienstagabend seine Trikots für die Bundesliga-Saison 2022/23 vorgestellt. Nach einem Ausrüsterwechsel ist es der erste Dress, der vom japanischen Sportartikelhersteller Mizuno entworfen wurde.

Das Bochumer Heimtrikot ist in dem üblichen Blau gehalten - "Flutlichtblau", wie es der Revierklub nennt. Auswärts läuft der VfL in der nächsten Spielzeit in "Flutlichtblau hell" auf. Der Farbton des Ausweichtrikots heißt "Beton". Darin war die Elf von Thomas Reis bereits in den ersten Testspielen unterwegs. Bei der Gestaltung der Trikots wurden Details eingearbeitet, bei denen das Ruhrstadion als Inspirationsquelle diente.

Um die Trikots zu sehen, ist ein Klick auf "Zustimmen und Inhalt laden" erforderlich





"Wie bereits in den letzten Spielzeiten verbinden die Trikots unsere Tradition und Werte. Das individuelle Design in der Gestaltung konnten wir in Zusammenarbeit mit unserem neuen Ausrüster Mizuno noch weiter ausbauen", wird Christoph Wortmann, Direktor Marketing und Vertrieb sowie Mitglied der Geschäftsleitung, auf der VfL-Homepage zitiert. "Ein wesentliches Gestaltungselement auf den Heimtrikots sind dabei die Sichelbinder des Stadions, die für das stehen, was uns zusammenhält: Fußball, wie er sein sollte - einfach Castroper Straßenfußball ohne Brimborium!" Zu kaufen gibt es die Shirts ab sofort in den Fanshops und online.