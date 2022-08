1. FC Köln vor Schalke: FC muss auf Abwehrchef und Uth verzichten

Der 1. FC Köln muss nach dem Pokal-Aus in Regensburg gegen Schalke 04 zwei schwerwiegende Ausfälle verkraften.

Der FC Schalke startet nach dem Wiederaufstieg am Sonntag (17:30 Uhr) beim 1. FC Köln in die neue Bundesliga-Saison. Die Kölner müssen am Sonntag zwei schwerwiegende Ausfälle verkraften.

Mark Uth und Abwehrchef Timo Hübers, die sich beide beim Pokal-Aus in Regensburg verletzten, werden es nicht rechtzeitig bis zum Anpfiff schaffen. Kölns Trainer Steffen Baumgart betonte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel "Wir freuen uns, dass die Saison wieder losgeht. Timo Hübers und Mark Uth werden aber leider angeschlagen ausfallen. Beide waren für die erste Elf vorgesehen. Aber es wird nicht reichen. Auch Steffen Tigges ist noch nicht soweit."

Baumgart verriet, dass Luca Kilian für Hübers in die Startelf rutscht, wer Uth ersetzt, sagte er noch nicht, hier gäbe es "mehrere Optionen". Ob neben Kilian wieder Jeff Chabot verteidigt, ist auch offen. Der Innenverteidiger zeigte in Regensburg eine sehr schwache Vorstellung, für ihn könnte auch Neuzugang Kristian Pedersen nach innen rutschen, Jonas Hector dürfte dann nach seiner Verletzung links hinten wieder erste Wahl sein.

Baumgart: "Ich erwarte von allen Spielern im Kader, dass sie spielen wollen. Ich habe nach dem Pokalspiel viel Kritik zu Jeff gelesen – auch hier sollten wir über Fairness im Netz sprechen."

Mit Blick auf den Gegner zeigt der Coach des FC Respekt: "Wir haben ein Heimspiel und wollen erfolgreich sein. Schalke ist zwar ein Aufsteiger, aber für mich haben sie nur ein Jahr Pause gemacht. Es geht darum, gut zu starten – in Sachen Leistung, aber auch beim Ergebnis."

Wobei sich Baumgart - wie man es von ihm kennt - sehr ambitioniert zeigt vor einer Saison, wo es nur wenige echte Abstiegskandidaten gibt. Seine Ansage: "Es ist okay, dass man über einen möglichen Tabellenplatz spekuliert. Ich möchte aber schon gerne unter die ersten Zehn kommen. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Deswegen wollen wir zunächst attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen."

So könnten sie spielen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot (Pedersen), Hector - Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - Modestes, Adamyan

Schalke 04: Schwolow - Brummer, Yoshida, Kaminski, Ouwejan - Krauß, Kral - Drexler, Zalazar, Mohr - Polter