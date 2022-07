VfL Bochum: Horn verletzt raus - das sagt Reis zum Linksverteidiger-Engpass

Beim 3:0-Sieg des VfL Bochum im DFB-Pokal gegen Viktoria Berlin musste Jannes Horn früh ausgewechselt werden. Jetzt fehlen schon drei Linksverteidiger.

Eine allzu lange Eingewöhnungszeit war Jannes Horn nicht vergönnt, ehe der Neuzugang erstmals in einem Pflichtspiel für den VfL Bochum auflief. Danilo Soares verletzt, Konstantinos Stafylidis verletzt - aufgrund es Engpasses auf der linken Abwehrseite gehörte der unter der Woche vom 1. FC Köln gekommene Horn beim Erstrunden-Sieg im DFB-Pokal gegen Viktoria Berlin am Samstag bereits zu Startelf Startelf.

Doch nach nicht einmal einer halben Stunde war das Debüt des 25-Jährigen schon wieder beendet. Horn fasste sich an den Oberschenkel, nach einer kurzen Behandlungspause war klar: Der Defensivmann kann nicht weitermachen, er wurde durch Saidy Janko, eigentlich Rechtsverteidiger, ersetzt.

Eine genaue Diagnose steht noch aus. Im schlimmsten Fall allerdings steht der Revierklub beim Bundesliga-Start gegen Mainz 05 in einer Woche ohne gelernten Linksverteidiger da. "Das ist eine besondere Situation, schon die ganze Vorbereitung war besonders", sagte Trainer Thomas Reis, der in den letzten Wochen immer wieder auf verletzte Profis verzichten musste. Unter anderem eben auf den eigentlich auf der linken Defensivbahn gesetzte Soares (Rücken) und Stafylidis (muskuläre Probleme). "Dass im Moment alle drei nicht zur Verfügung stehen, ist schwierig", meinte Reis. Immerhin bei Stafylidis hofft Reis auf eine Trainingsrückkehr im Laufe der Woche. "Da müssen wir abwarten. Genau wie bei Jannes, bis die Untersuchungen stattgefunden haben."

Neben den Linksverteidigern muss der VfL derzeit auch auf Jacek Goralski und Tim Oermann verzichten. Doch in der Mittelfeldzentrale sind die Bochumer auch ohne Goralski gut besetzt, Oermann ist ohnehin als Perspektivspieler eingeplant. Links hinten muss Reis hingegen kreativ werden, falls Horn, Stafylidis und Soares auch gegen Mainz fehlen. Neben Pokal-Aushilfe Janko durfte sich Mohammed Tolba während der Vorbereitung links in der Kette zeigen, eigentlich ist der Youngster aber Innen beheimatet. "Wir werden schon jemanden finden", sagte Reis nach dem Sieg in Berlin. mit gp