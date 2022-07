DFB-Pokal: Ein neuer Ausfall beim VfL Bochum - Startelf-Debüt für Horn?

Der VfL Bochum ist weiterhin von Verletzungssorgen geplagt. Ausgerechnet auf einer Problemstelle fällt ein weiterer Spieler aus.

Zwei Trainingseinheiten hat Jannes Horn bisher mit seinen neuen Mitspielern beim VfL Bochum absolviert. Am Wochenende wird der Neuzugang vom 1. FC Köln zu seinem ersten Pflichtspiel kommen - wahrscheinlich sogar von Beginn an.

Der Grund: Konstantinos Stafylidis fällt aus. „Er hat eine Problematik im muskulären Bereich und wird am Samstag nicht zur Verfügung stehen“, sagte Trainer Thomas Reis im Anschluss an die Trainingseinheit am Mittwoch. „Deswegen haben wir ja frühzeitig einen Neuen verpflichtet“, fügte er schmunzelnd hinzu.

Auch wenn diese Aussage nicht ganz ernst gemeint gewesen sein dürfte, kommt die Verpflichtung von Horn gerade zum richtigen Zeitpunkt. Nach dem Ausfall von Danilo Soares sollte er die Konkurrenzsituation befeuern, jetzt ist er direkt Startelf-Kandidat. „Viele Möglichkeiten habe ich nicht“, muss auch Reis eingestehen. „Entweder werde ich mit Jannes Horn oder Saydi Janko auf der linken Seite spielen.“

Neuzugang Horn traut Reis den Sprung ins kalte Wasser zu

Beide Varianten hat er in Trainingsspielen ausprobieren lassen, entschieden habe Reis sich aber noch nicht. Fest steht nur, dass Cristian Gamboa nicht auf die linke Seite rutscht, sondern auf seiner angestammten rechten Verteidigerposition bleiben solle, um vor dem ersten Pflichtspiel nicht allzu viel zu verändern.

Neuzugang Horn traut Reis den Sprung ins kalte Wasser ohne Bedenken zu. „Er macht im Training einen guten Eindruck. Da muss man schauen, ob es 45 Minuten oder noch länger geht.“ Jetzt gehe es darum zu schauen, wie der 25-Jährige die intensiven Trainingseinheiten verkraftet.

Die Entscheidung, wer in der Viererkette hinten links verteidigt, wird der Trainer kurzfristig entscheiden. Am Donnerstag steht nochmal eine Einheit an, ehe es am Freitag Richtung Berlin geht. Tags darauf am Samstag steht dann die 1. Runde im DFB-Pokal bei Viktoria Berlin. Anpfiff ist um 13 Uhr.