VfL Bochum: Lockerer Sieg - Neuzugänge debütieren, einer verletzt sich prompt

Der VfL Bochum hat in der ersten Runde des DFB-Pokal einen entspannten Sieg eingefahren. Gegen den Viertligisten Viktoria Berlin stand am Ende ein 3:0.

Mit einem lockeren Sieg ist der VfL Bochum in die Pflichtspielsaison 2022/23 gestartet. In der ersten Runde des DFB-Pokals setzte sich der der Revierklub mit 3:0 (2:0) beim Regionalligisten Viktoria Berlin durch.

Beim ohne mehrere angeschlagene Profis angereisten VfL feierten vier Neuzugänge ihr Debüt in der Startelf. Der erst vor kurzem verpflichtete Jannes Horn und Ivan Ordets verteidigten in der Viererkette, im zentralen Mittelfeld sollte Kevin Stöger die Fäden ziehen, vorne stürmte Philipp Hofmann.

Berlin: Köstenbauer - Cvjetinovic, Baca, Lewald - Inaler (77. Emghames), Durmushan (77. Cvjetinovic), Werbelow, Theisen, Günay, Küc - Seiffert (77. Mattmüller) Bochum: Riemann - Gamboa, Lampropoulos, Ordets (71. Masovic), Horn (27. Janko) - Losilla, Stöger (66. Osterhage), Asano (46. Förster), Zoller (66. Osei-Tutu), Holtmann - Hofmann Tore: 0:1 Zoller (19.), 0:2 Asano (22.), 0:3 Hofmann (65.)

Bitter allerdings: Mit Horn musste der erste von ihnen schon nach 27 Minuten vom Feld. Der Linksverteidiger hatte sich am Oberschenkel verletzt. Dabei fallen mit Danilo Soares und Konstantinos Stafylidis bereits zwei Alternativen aus. Wie schwer es Horn erwischt hat, ist noch nicht klar. Der frühere Kölner wurde durch Saidy Janko ersetzt - ein weiterer Neuzugang.

In sportlicher Hinsicht sah zu diesem Zeitpunkt bereits alles nach einem Sieg des Favoriten aus. Simon Zoller (19.) und Takuma Asano (22.) hatten die Bochumer in Führung gebracht. Mit diesem dem Spielverlauf angemessenen Stand ging es in die Pause, ehe im zweiten Durchgang erst Philipp Förster und später Jordi Osei-Tutu zwei weitere Profis zu ihrem ersten Einsatz im blauen Trikot kam.

Und die Begegnung hatte noch eine weitere Premiere zu bieten. Kurz nach der Pause scheiterte Stürmer Hofmann noch am Pfosten, doch in der 65 Minute erzielte der Ex-Karlsruher dann seinen ersten Treffer für den VfL. Aus kurzer Distanz musste Hofmann die Kugel nur noch über die Linie drücken.

Hinten stand das Team von Thomas Reis weiterhin sicher, vorne ergaben sich in der Schlussphase noch einige Chancen - etwa durch Förster, der mit einem Freistoß am Pfosten scheiterte (83.). Letztlich blieb es beim 3:0.

Damit haben die Bochumer ihre Pflichtaufgabe erledigt, am kommenden Wochenende geht es dann in der Bundesliga zur Sache. Der VfL empfängt Mainz 05 zum Start.