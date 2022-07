Hunderte Fans von Twente Enschede und dem FC Schalke 04 haben am Freitagabend schon Stunden vor dem Anpfiff in Enschede ihre Fanfreundschaft gefeiert.

Bereits Stunden vor dem Anpfiff haben sich die Fans des FC Schalke 04 und Twente Enschede am Freitag in Enschede zusammen auf das Testspiel (20 Uhr, RS-Ticker) der beiden befreundeten Vereine eingestimmt. Bei niederländischer und deutscher Schlagermusik haben die Anhänger ihre einzigartige Verbindung gestärkt und das Wiedersehen ordentlich begossen.

An dem Verkaufsstand der Ultrabewegung VAK-P herrschte schon am späteren Nachmittag reges Treiben. Dort wurde auch ein T-Shirt mit den Wappen beider Vereine verkauft. Ab 18.00 Uhr wurde es hier und in der Fankneipe von VAK-P richtig voll, als immer mehr Mitglieder der Ultras Gelsenkirchen den Vorplatz bevölkerten. Auch Schalkes Fanbeauftragter Thomas Kirschner durfte viele bekannte Gesichter begrüßen. Als früherer Vorsitzender der Ultras Gelsenkirchen hatte er am Ausbau der Fanfreundschaft mitgewirkt.





Aber auch die benachbarte Hatrans-Kantine auf der Gästeseite und das Gelände vor dem Hatrans Home war gut besucht. Dort hatte Twente Campingtische und Bierstände aufgestellt. „Das ist einfach nur geil hier“, zeigte sich Leon Hallau vom Fanclub Blau-Weiss Borghorst begeistert. „Diese Fanfreundschaft ist sensationell. Ich habe hier schon Twente-Fans wiedergetroffen, die ich seit drei Jahren nicht gesehen habe. Viele Anhänger beider Klubs machten Selfies zusammen und sangen und schunkelten sich gemeinsam auf das Spiel am Abend ein.

Die Fanfreunschaft zwischen den Fans der „Tukkers“ und denen des S04 besteht schon seit den 1990er Jahren. Sie geht auf die Gelsen-Szene zurück. Die Ultras Gelsenkirchen und VAk-P haben diese ausgebaut. Sie wird auch von vielen Fanclubs gelebt.