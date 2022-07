Schalke: 1:1 gegen Augsburg - Geniestreich von Harit leitet das Tor ein

Im zweiten Test des Tages trennte sich der FC Schalke vom FC Augsburg mit 1:1. Überraschend auf dem Rasen beim S04. Ozun Kabak und Amine Harit.

Ein Geniestreich von einem, der den FC Schalke 04 eigentlich noch verlassen soll, brachte den Königsblauen ein 1:1 (0:0) im Testspiel gegen den Bundesliga-Rivalen FC Augsburg. Amine Harit leitete mit einem herrlichen Pass den Ausgleich durch Sebastian Polter ein (77.), nachdem Felix Uduokhai (54.) Augsburg in Führung gebracht hatte.

Nach dem 5:0 im ersten Test gegen den Drittligisten FC Kufstein (siehe Spielbericht unten) setzte Trainer Frank Kramer im Bundesliga-Duell auf seine vermeintliche A-Elf. Überraschend: Zur Startelf gehörte Innenverteidiger Ozan Kabak. Der von Norwich City zurückkehrte Kabak soll Schalke wie Harit unbedingt verlassen und eine hohe Ablösesumme generieren. Das Risiko der Verletzungsgefahr nahm Kramer hin. Ansonsten setzte Kramer auf die nach dem Test am Mittag erwartete Elf.





Rund 1500 Zuschauer bildeten im Mittersiller Stadion eine prächtige Kulisse – und es waren fast ausschließlich S04-Fans anwesend. Die begrüßten auch einen ehemaligen Schalker mit Applaus: Der 34-jährige Oldie Daniel Caligiuri ist beim FCA immer noch gesetzt. In der Anfangsphase bestimmten die Schalker zehn Minuten das Spiel. Schon nach zwei Minuten hatte Torjäger Simon Terodde seine erste Chance. Nach einer Ecke von Rodrigo Zalazar köpfte er ganz knapp vorbei. Zwei Minuten später kratzte der Augsburger Felix Uduokhai einen abgefälschter Zalazar-Schuss von der Torlinie – doch ein Schalker hatte in der Entstehung des Angriffs im Abseits gestanden.

Das zu Beginn muntere Spiel war dann zwischen der 10. und 40. Minute nichts für Feinschmecker. Es gab viele Quer- und Fehlpässe, dazu einige technische Fehler auf beiden Seiten. Die S04-Fans störte das nicht, sie applaudierten bei jedem gewonnenen Zweikampf. In dieser Zeit hatte lediglich Augsburg eine große Chance. FCA-Stürmer Ermedin Demirovic spielte den Ball in den Lauf von André Hahn, doch Schalkes Abwehrchef Maya Yoshida konnte den Ball an den Außenpfosten abfälschen.





Dies blieb die einzige richtig gefährliche Szene der Augsburger. Schalkes Verteidigung um Yoshida und Kabak stand sicher. Torwart Alexander Schwolow hatte keine schwere Prüfung zu bewältigen. In der Offensive ging wenig, immer wieder wurde Kapitän Danny Latza laut, dirigierte seine Vorderleute, schimpfte nach unnötigen Ballverlusten. In der 40. Minute tauchte der 38 Minuten lang abgemeldete Terodde wieder auf. Nach einer Latza-Flanke nahm Terodde den Ball direkt, schoss aber vorbei. Zwei Minuten später hatte Kabak nach einer Zalazar-Ecke die Führung auf dem Kopf, doch der Ball strich knapp am Tor vorbei. Zur Pause eines Spiels mit vielen Längen stand es 0:0.

Zur zweiten Hälfte ging unter anderem Kabak vom Platz, Harit kam nun ins Spiel. Er übernahm einen Platz im offensiven Mittelfeld. Für die erste gefährliche Szene im zweiten Durchgang sorgte Schalkes Torwart Alexander Schwolow, der bei einer Standardsituation im eigenen Strafraum ausrutschte und den Ball zweimal berührte – das hatte einen indirekten Freistoß zur Folge. Der Schuss von Daniel Caligiuri wurde abgefälscht und hatte ein Ecken-Festival für Augsburg zur Folge.

Die dritte Ecke in Folge verwandelte Felix Uduokhai in der 54. Minute mit einem satten Schuss in den Winkel zum 1:0 für den FC Augsburg. Die Schalker antworteten sofort. Zwei Minuten später verpasste Maya Yoshida eine Flanke von Tobias Mohr nur knapp. In der 58. Minute spielte Mohr erneut einen klugen Pass in den Strafraum, doch Sebastian Polter geriet in Rücklage und schoss drüber. Das hätte der Ausgleich sein müssen.

Doch dann war Schalkes Offensive wieder zu Ende. Zahlreiche Wechsel beider Mannschaften und eine Trinkpause sorgten zwischen der 60. und 75. Minute für viele Spielunterbrechungen, einen Spielfluss gab es nicht mehr. Das Spiel plätscherte dahin. Harits tolle Idee brachte Schalke in der 77. Minute den Ausgleich. Harit schickte mit einem Traumpass Henning Matriciani. Dessen Querpass drückte Sebastian Polter zum 1:1 über die Linie.

Es blieb beim Unentschieden – beide Mannschaften hatten aber noch einen Matchball. Fünf Minuten vor dem Ende tanzte Maurice Malone Schalkes Marcin Kaminski aus, schoss aber Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Und Amine Harit hätte beinahe für Schalkes Sieg gesorgt. Doch er scheiterte freistehend an Torwart Tomas Koubek.