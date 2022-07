VfL Bochum: Was Reis ärgert und wie der Plan für die nächste Woche aussieht

Das Trainingslager des VfL Bochum steht vor dem Abschluss. Trainer Thomas Reis zieht ein Fazit und blickt voraus.

Eine Woche, zwei Testspiele, zwei Siege, etliche Einheiten: Das Trainingslager des VfL Bochum in Südtirol neigt sich dem Ende zu. Am Sonntag reist der Tross um Trainer Thomas Reis zurück ins Ruhrgebiet, nachdem die Bochumer tags zuvor einen gelungenen Abschluss feierten: Sie besiegten Spezia Calcio im Vorbereitungsmatch mit 2:1.

"Wir haben versucht, viel Wert auf die Defensive zu legen, ohne dabei passiv zu werden. Anfangs haben wir ein, zwei Gelegenheiten zugelassen, Manuel Riemann hat uns im Spiel gehalten. Danach hat der Gegner kaum noch Chancen gehabt", freute sich Coach Reis nach Abpfiff über eine weitestgehend stabile Abwehrleistung - anders als beim 3:2 gegen US Lecce unter der Woche.

VfL Bochum: Reis zufrieden mit Leistung im Testspiel

Und auch mit dem Offensivspiel - Takuma Asano und Anthony Losilla trafen für den VfL - zeigte sich Reis insgesamt einverstanden: "Wir selbst haben es bis zum letzten Drittel ganz ordentlich gemacht. Wir haben die Dinge spielerisch gelöst, dann aber für die Flanken und Pässe keinen Abnehmer gefunden." Ärgerlich sei hingegen das späte Gegentor (87.), die Mannschaft habe es dem Gegner zu einfach gemacht. "Alles in allem habe ich aber viel Positives gesehen", hielt Reis fest.

Und der Blick aufs ganze Trainingslager? Gerrit Holtmann benotete die Vorbereitungsreise mit einer 2 plus. "Ich denke, man sieht auf jeden Fall, dass wir uns steigern", meint auch Reis. In einer anderen Hinsicht zeigte sich der 48-Jährige allerdings missmutig. Denn ursprünglich lautete der Plan, alle Profis auf ein einheitliches Fitnesslevel zu bringen. Aufgrund von verlängerten Urlauben, Neuzugängen und Verletzungen sind nicht alle Spieler seit dem Start der Vorbereitung dabei.

Doch das gelang nicht: Neuzugang Jacek Goralski reiste aufgrund einer Augen-OP überhaupt nicht mit nach Südtirol. Und auch sonst mussten in den vergangenen Tagen immer wieder Spieler aussetzen. Im Test am Samstag zum Beispiel fehlten die angeschlagenen Danilo Soares, Christopher Antwi-Adjei, Philipp Förster und Ivan Ordets. "Das ist sehr ärgerlich. Wir hoffen, dass sie bald wieder zu uns stoßen", sagte Reis über die Umstände. Vor allem Neu-Innenverteidiger Ordets müsse "möglichst schnell" aufgebaut werden, "denn auf der Position sind wir etwas unterbesetzt".

VfL Bochum: Noch zwei Wochen bis zum Pflichtspiel-Start

Nun geht die Vorbereitung bereits in die finale Phase. Zwei Wochen sind es noch bis zum Pflichtspielstart im DFB-Pokal gegen Viktoria Berlin. Nach der Rückreise am Sonntag hat Reis seinem Team am Montag freigegeben - "Die Jungs sollen einen Tag mit ihren Familien genießen."

Und dann? "Dann bereiten wir uns auf die letzten beiden Spiele vor und studieren weiter Offensiv-Abläufe ein", klärt Reis auf. Die Partien gegen Athletic Bilbao am Donnerstag in Gütersloh und Antalyaspor zwei Tage später im Ruhrstadion sind die Generalproben vor dem Auftakt. "Wir schauen, wer spielen kann und wer wie viel Spielzeit bekommt. Es sind zwei Spiele in 48 Stunden, da wird keiner zweimal 90 Minuten auflaufen", erläutert Reis. "Und dann, denke ich, sind wir gut gerüstet für den Pflichtspiel-Start." mit gp

VfL Bochum: Der Plan bis zum Saisonstart

Donnerstag, 21. Juli, 18 Uhr: Testspiel, Athletic Bilbao – VfL Bochum 1848, Ohlendorf Stadion im Heidewald, Gütersloh Samstag, 23. Juli, 11 Uhr: Saisoneröffnung am Vonovia Ruhrstadion, Testspiel gegen Antalyaspor (15.30 Uhr) Samstag, 30. Juli, 13 Uhr: 1. Runde DFB-Pokal, FC Viktoria 1889 Berlin - VfL Bochum 1848, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin

Samstag, 6. August, 15.30: 1. Spieltag Bundesliga: VfL Bochum 1848 - 1. FSV Mainz 05