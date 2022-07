VfL Bochum: Dank Asano-Solo - nächster Sieg gegen Serie-A-Klub

Der VfL Bochum hat im Trainingslager ein Testspiel gegen Serie-A-Klub Spezia Calcio bestritten und einen 2:1-Sieg gefeiert.

Der VfL Bochum hat einen gelungenen Abschluss seines Trainingslagers gefeiert. Im Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Spezia Calcio am Samstagnachmittag feierte der Bundesligist einen 2:1-Sieg (0:0). Am Sonntag tritt der VfL-Tross die Heimreise an. Während der Woche in Südtirol hatten die Bochumer mit US Lecce bereits einen weiteren Klub aus der Serie A geschlagen (3:2).

Dabei sah es am Samstag zunächst nicht so aus als könnten die Bochumer den Test erfolgreich gestalten. Während Spezia schon in der Anfangsphase dreimal gefährlich vor dem Bochumer Tor auftauchte, mussten die Fans vor Ort bis kurz vor dem Pausenpfiff auf die erste Chance des VfL warten. Gerrit Holtmann traf beinahe zur Führung (45.).

Bochum: Riemann - Stafylidis (68. Bonga), Lampropoulos (68. Tolba), Masovic (46. Oermann), Janko (46. Gamboa) - Losilla, Stöger (61. Hofmann), Osterhage - Holtmann (46. Asano), Zoller, Osei-Tutu (61. Ganvoula) Spezia: Zoet - Sala, Nikolaou, Kornvig, Holm, Kiwior, Nzola, Bastoni, Antiste, Maggiore, Vignali Tore: 1:0 Asano (62.), 2:0 Losilla (66.), 2:1 Agudelo (87.)

Der inzwischen ausgeglichenen Partie fehlte es im ersten Durchgang an Tempo, und das änderte sich auch nach Wiederanpfiff zunächst nicht. Bochums Trainer Thomas Reis hatte seine Stürmer Silvere Ganvoula und Philipp Hofmann auf der Bank gelassen. Nach einer guten Stunde kamen beide ins Spiel - und nur Momente später fiel das 1:0 für den VfL (62.). Daran hatte Hofmann als Vorbereiter auch einen Anteil, der Protagonist war aber Takuma Asano. Der Japaner war am eigenen Strafraum gestartet, bekam kurz vor der Mittellinie den Ball und stoppte seinen Sprint erst am Spezia-Strafraum. Ein Wackler nach innen, ein platzierter Abschluss - die Führung.

Damit durchschlug Asano offenbar den Knoten, denn nur drei Minuten später klingelte erneut. Kapitän Anthony Losilla köpfte eine Ecke von Konstantinos Stafylidis zum 2:0 ein (66.).

VfL Bochum: Zwei Tests noch bis zum Saisonstart

Mit diesem Resultat ging die Begegnung beinahe über die Ziellinie. Doch kurz vor Schluss bot die VfL-Defensive den Italienern zu große Räume an. Kevin Agudelo nutzte das aus und erzielte den Anschlusstreffer (87.). Es war der letzte Höhepunkt des Nachmittags.

Vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal (Viktoria Berlin, 30. Juli, 13 Uhr) stehen noch zwei Tests für den VfL an. Zunächst gegen Athletic Bilbao am kommenden Donnerstag (18 Uhr in Gütersloh), dann bei der offiziellen Saisoneröffnung gegen Antalyaspor (Samstag, 15.30 Uhr).