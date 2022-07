VfL Bochum: So ordnen Holtmann, Losilla und Stöger den Testspiel-Sieg ein

Der VfL Bochum hat das Testspiel gegen Spezia Calcio am Samstag mit 2:1 gewonnen. Was Gerrit Holtmann, Anthony Losilla und Kevin Stöger dazu sagen.

Nach einigen holprigen Auftritten zum Start der Vorbereitung präsentiert sich der VfL Bochum im Trainingslager in einer guten Form. Am Samstag schlug der Revierklub Spezia Calcio mit 2:1, nachdem unter der Woche mit US Lecce bereits ein italienischer Erstligist besiegt wurde (3:2).

Gerrit Holtmann, Kevin Stöger und Anthony Losilla gehörten am Samstag zur Startelf. Während Holtmann zur Pause und Stöger gegen Mitte der zweiten Hälfte ausgewechselt wurden, ging Kapitän Losilla über die volle Distanz. Nach Abpfiff sprachen die drei VfL-Profis über das Testspiel und das Trainingslager, das am Sonntag endet.

Anthony Losilla: Man hat gesehen, dass wir einen weiteren Schritt nach vorne gemacht haben. Das sah heute schon sehr stabil aus. Wir haben nach dem Spiel am Mittwoch noch viel diskutiert, das haben wir heute gut umgesetzt. Jetzt müssen wir weitermachen.

Gerrit Holtmann: Es war wichtig, dass wir stabil geblieben sind, diesmal die Lücken geschlossen haben und auch mit schweren Beinen nach vorne gespielt haben - gegen eine Mannschaft, die qualitativ gut ist. Die Abläufe stimmen noch nicht ganz, der Platz war nicht war ganz eben. Aber auch mit Blick auf die vergangene Woche war es ordentlich von uns. Zum Trainingslager: Wir haben kein Spiel verloren, eine Menge Spaß gehabt, gut gearbeitet. Ich gebe dem Trainingslager die Note 2 plus.

Kevin Stöger: Es war ein guter Test mit einem guten Gegner. Wir haben unser Spiel durchgezogen und defensiv gut gestanden. Auch nach vorne war es gut, nur am letzten Pass müssen wir noch arbeiten. Noch ist etwas Zeit. Zum Trainingslager: Es war natürlich anstrengend, aber das ist auch gut. Während der Saison profitiert man von einer guten Vorbereitung. Es waren harte Einheiten. Ich hoffe, in den nächsten Tagen trainieren wir etwas lockerer und holen uns den Feinschliff. mit gp