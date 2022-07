Schalke: "Sicherheitsrelevante Gründe" - S04 mit neuem Testspielgegner am Samstag

Der Schalke-Test am Samstag gegen Udinese Calcio fällt aus - allerdings gibt es schon einen Ersatzgegner.

Schon während der Blau-Weißen Nacht am Donnerstagabend tuschelten die Fans des FC Schalke 04 darüber, dass die Austragung des zweiten Testspiels gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio in Gefahr sei. Doch es war lange unklar, ob dieses Gerücht stimmt oder sich nur nach dem Stille-Post-Prinzip verbreitet hatte. Am Freitagnachmittag bestätigte Schalke: Die Partie fällt aus. Es gibt aber Ersatz.

In einer Mitteilung benannten die Schalker "sicherheitsrelevante Gründe nach Rücksprache mit den Behörden" als Hauptgrund. Das Spiel sollte auf dem Sportplatz des SC Mittersill stattfinden, auf dem die Königsblauen während des Trainingslagers ihre Einheiten absolvieren. Das Stadion ist klein, hat nicht viele Parkplätze und liegt in der Nähe des Ortskerns. Die örtlichen Behörden haben am Wochenende zudem mit einem Dorffest im benachbarten Stuhlfelden zu tun. Das heißt: Anreisende Fangruppen zu trennen wäre schwierig bis unmöglich. Mittersill ist von Udine in drei Stunden mit dem Auto zu erreichen.

Schalke am Samstag mit einem Bundesliga-Duell Die Schalker, die bei der Suche nach Testgegnern mit der Agentur onside sports kooperieren, fanden schnell einen Ersatz. Ebenfalls am Sonntag um 16.30 Uhr treffen sie in Mittersill nun auf den Bundesliga-Rivalen FC Augsburg - möglicherweise wird dies auch im Abstiegskampf der kommenden Saison ein wichtiges Duell.

Auch die Augsburger sagten ein Testspiel ab - und das gegen eine Mannschaft aus Katar. „Wir waren uns der Sensibilität eines Testspiels gegen einen katarischen Verein bewusst. Nun hat sich kurzfristig mit Schalke 04 eine Alternative ergeben, so dass wir dieses Zeichen setzen und das Spiel gegen Al Duhail abgesagt haben“, sagte Stefan Reuter, Sport-Geschäftsführer der Augsburger.

Die Augsburger bereiten sich ganz in der Nähe auf die Saison vor - sie sind am Wilden Kaiser untergebracht und müssen nicht weit fahren, um nach Mittersill zu gelangen.