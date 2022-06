1. FC Köln: "Freiburger Modell" - der Erfolgstrainer hat verlängert

Der 1. FC Köln hat seine Sommerplanung beinahe abgeschlossen. Nun hat auch der Erfolgstrainer verlängert.

Sechs neue Spieler hat der 1. FC Köln bereits verpflichtet. Nun wurde eine weitere Baustelle geschlossen. Erfolgstrainer Steffen Baumgart, dessen Vertrag am 30. Juni 2023 auslaufen würde, wurde um ein weiteres Jahr verlängert.

Nun läuft das Arbeitspapier von Baumgart bis Juni 2024. Kölns neuer Sportdirektor Christian Keller betonte auf einer Pressekonferenz am Montagmorgen: "Es gibt eine freudige Botschaft zum Trainingsauftakt. Steffen hat seinen Vertrag beim FC vorzeitig bis zum Sommer 2024 verlängert. Wir haben bewusst um ein Jahr verlängert, weil wir uns entschieden haben, uns künftig immer jahresweise zusammenzusetzen."

1. FC Köln Zugänge: Dimitrios Limnnios (nach Leihe zu Twente Enschede), Linton Maina (Hannover 96), Luca Kilian (fest verpflichtet nach Leihe von Mainz 05), Steffen Tigges (BVB), Denis Huseinbasic (Kickers Offenbach), Kristian Pedersen (Birmingham City), Eric Martel (RB Leipzig) Dimitrios Limnnios (nach Leihe zu Twente Enschede), Linton Maina (Hannover 96), Luca Kilian (fest verpflichtet nach Leihe von Mainz 05), Steffen Tigges (BVB), Denis Huseinbasic (Kickers Offenbach), Kristian Pedersen (Birmingham City), Eric Martel (RB Leipzig) Abgänge: Tomas Ostrak (St. Louis CITY), Louis Schaub, Jannes Horn (beide unbekannt), Marvin Obuz (Holstein Kiel / Leihe), Salih Özcan (BVB)

Baumgart selber kommentierte seine Verlängerung so: "Wir waren uns relativ schnell einig in den Gesprächen, zusammen weiterarbeiten zu wollen. Ich bin gerne hier beim FC. Das habe ich immer betont. Es macht großen Spaß. Und das ist mir das Wichtigste."

Zusammen erreichten Baumgart und die Mannschaft einen nicht zu erwartenden siebten Platz, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt.

Mit Blick in die Zukunft bestätigt Baumgart das, was Keller bereits sagte: "Wir haben gemeinsam besprochen, dass wir uns künftig im Ein-Jahres-Rhythmus zusammensetzen. Es wird gerne über das Freiburger Modell gesprochen, was ein sehr gutes Modell ist."