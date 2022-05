VfL Bochum - Kapitän Losilla: "Erinnerungen werden das ganze Leben bleiben"

Das große Ziel ist erreicht, der VfL Bochum spielt auch in der kommenden Saison in der Bundesliga. Was Kapitän Anthony Losilla zum Klassenerhalt und den Feierlichkeiten sagt.

Einen Pokal gab es nicht, dennoch dürfte sich der vorzeitig erreichte Klassenerhalt mit dem VfL Bochum für Anthony Losilla anfühlen wie ein Titelgewinn. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison kann der Revierklub nicht mehr absteigen - ausgerechnet dank eines verrückten 4:3-Sieges bei Borussia Dortmund. Und auch dank Losilla: Der 36 Jahre alte Kapitän stand in jedem Spiel in der Startelf und ging voran, musste nur einmal aufgrund einer Corona-Infektion pausieren. Zwei Tage nach der Nichtabstiegs-Party hat RS mit dem Franzosen gesprochen. Die Erinnerungen werden das ganze Leben bleiben. Anthony Losilla Anthony Losilla, mit dem Sieg in Dortmund und dem Klassenerhalt zwei Spieltage vor Schluss hat der VfL die Saison spektakulär gekrönt. Haben Sie das schon verarbeitet? Es ist immer noch schwierig für mich, das zu realisieren. Vor allem die Art und Weise. Wir hätten schon zuhause gegen Augsburg alles klar machen können, gegen eine Mannschaft, die vielleicht ein leichterer Gegner für uns gewesen wäre. Aber nein, es sollte in Dortmund klappen - einfach fantastisch. Das ist bezeichnend für unsere Saison. Wir haben viele große Momente erlebt: Etwa der Sieg gegen Bayern, unsere Pokalspiele und eben jetzt dieser Sieg in Dortmund. Andere Bundesligisten feiern Ihre Erfolge in noblen Discos, der VfL im Bermudadreieck. Wie haben Sie den Samstagabend erlebt? Es war sensationell. Zuerst im Signal-Iduna-Park, wo am Ende alle BVB-Fans gegangen waren und nur noch wir mit unseren Fans gefeiert haben. Das war unvergesslich. Und dann an einem Samstagabend im Bermudadreieck die Möglichkeit zu haben, den Klassenerhalt zu feiern und unsere Aufstiegsparty nachzuholen. Die Erinnerungen werden das ganze Leben bleiben. Ich hoffe, das gilt auch für die Fans. Diesen Abend hatten sich alle Bochumer verdient.

Sie haben in dieser Saison den FC Bayern und BVB besiegt. Wie lautet das Bochumer Erfolgsgeheimnis? Wir haben gegen beide Gegner mutig gespielt. In Dortmund haben wir uns von Anfang an viele Chancen herausgespielt, zwar auch einige zugelassen - aber es war ein sehr attraktives Spiel von beiden Seiten. Beim Heimsieg gegen Bayern war es genauso. Wenn man alles gibt und investiert, dann kann man jeden Gegner schlagen. Natürlich sind sie auf Dauer die besten Mannschaften Deutschlands, aber in einem Spiel ist alles möglich, das haben wir diese Saison gezeigt. Deshalb bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Wird die Party am Freitagabend beim Heimspiel gegen Bielefeld fortgesetzt? Das ist selbstverständlich unser Ziel. Wir wollen die Saison in unserem Stadion gut zu Ende bringen und wieder mit unseren Fans feiern. Es wird nicht einfach, weil es für Bielefeld noch um viel geht. Aber wir werden sicherlich nichts verschenken. mit gp

