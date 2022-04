Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Einer der Garanten für die bisherige Saison ist der Kapitän: Anthony Losilla.

Anthony Losilla ist beim VfL Bochum eine absolute Identifikationsfigur. Der 36-jährige Kapitän steht seit 2014 an der Castroper Straße unter Vertrag und gehört zu den dienstältesten Spielern im Kader.

Als Spielführer der Aufstiegsmannschaft hatte er sich endgültig bei den Fans verewigt. Wie für viele andere Akteure im Kader der Bochumer ist es auch für Losilla die Premierensaison im deutschen Oberhaus. Aktuell ist der Revierklub auf Kurs Klassenerhalt.

Bislang stand der Franzose in 30 der 31 Liga-Partien in der Startelf und musste nur Anfang Februar beim 1:1 in Berlin aufgrund eines positiven Corona-Tests passen. Der Routinier absolvierte die meisten Einsatzminuten aller VfL-Akteure (2.667), selbst Stammkeeper Manuel Riemann liegt in diesem Ranking hinter dem Dauerbrenner zurück.

Es gibt jedoch auch zwei Statistiken, wo Losilla im Liga-Vergleich zu der Spitze gehört (Quelle: bundesliga.com/kicker). Damit wird einmal mehr eine alte Fußballerweisheit deutlich: Es gibt nicht alt oder jung, sondern nur gut oder schlecht.

Laufleistung: Der 36-jährige Losilla hat die zweitmeisten Kilometer aller Spieler in der 1. Liga in dieser Saison abgespult. 337,93 Kilometer lief er in seinen 30 Einsätzen, das macht einen Schnitt von 11,41 km pro Partie – ein starker Wert. Nur Wolfsburgs Maximilian Arnold (341,62 km), der zudem über acht Jahre jünger ist, steht in dieser Statistik vor dem Bochumer Urgestein. Allerdings absolvierte Arnold eine Partie mehr als Losilla. Weil Wolfsburgs Mittelfeldspieler bereits vier Gelbe Karten sah und ihm somit noch eine Zwangspause drohen könnte, winkt dem Franzosen sogar Platz eins.

Kopfballduelle: 1,85 Meter misst Losilla. Der Sechser gehört jedoch zu den kopfballstärksten Akteuren in der Bundesliga. Insgesamt gewann er 2021/22 bereits 130 Kopfballduelle und ist damit auch in diesem Ranking Zweiter. Fabian Klos, Fan-Liebling von Arminia Bielefeld, war 136-Mal Sieger in den Luftduellen. Da Klos allerdings mit einer schweren Kopfverletzung bis zum Saisonende ausfällt, könnte Losilla den Bielefelder noch von Rang eins verdrängen.