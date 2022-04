Durch den irren 4:3 (2:2)-Sieg bei Borussia Dortmund hat der VfL Bochum den Klassenerhalt klargemacht. Trainer Thomas Reis gab danach Einblicke in seine Gefühlswelt.

So richtig wusste Thomas Reis gar nicht, was er zum 4:3-Sieg seines VfL Bochum gegen Borussia Dortmund sagen sollte. "Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft. Wir haben alles in die Waagschale geworfen."

Es war müßig, an diesem Tag das Spiel zu analysieren. Denn am Ende stehen für den VfL Bochum ein sensationeller Derbysieg im Dortmunder Westfalenstadion und der Klassenerhalt über allem. "Es waren pure Emotionen, die pure Begeisterung. Wir haben den BVB besiegt, vier Tore geschossen und die Liga aus eigener Kraft gehalten. Ich bin erleichtert und brauche erst einmal ein paar Tage, um das sacken zu lassen.





Auf dem Rasen hatten Sebastian Polter (3.) und Gerrit Holtmann den VfL schnell mit 2:0 in Front gebracht. BVB-Torgarant Erling Haaland egalisierte die überraschende Führung jedoch noch vor der Pause mit zwei Handelfmetern (19., 30.). "Das war natürlich ärgerlich", sagte Reis. Haaland war es auch, der den BVB nach 62 Minuten mit 3:2 in Führung brachte.

Doch der VfL Bochum gab nicht auf und glaubte, obwohl der BVB überlegen war, an den eigenen Sieg. Reis wechselte nach der Pause offensiv und wurde schließlich auch belohnt. Jürgen Locadia (81.) und Milos Pantovic per Handelfmeter (85.) schossen den VfL Bochum vor der eigenen Kurve tatsächlich noch zum Auswärtssieg.

Reis über Bella Kotchap: "An der Zeit für eine Pause

Nicht mit dabei war Armel Bella Kotchap. Der zuletzt gesetzte Innenverteidiger stand nichtmal im Kader. An seiner Stelle spielte Erhan Masovic. "Ich schaue mir immer die vergangenen Spiele und das Training an. Bei Armel war ich der Meinung, dass der Fokus ein wenig verloren gegangen war", sagte Reis. "Es war Zeit für eine kurze Pause. In der Vorbereitung auf Arminia Bielefeld geht es dann wieder bei Null los."

Schon am Freitag (6. Mai, 20:30 Uhr) muss der VfL Bochum im letzten Heimspiel der Saison gegen die Ostwestfalen ran. Pikant: Mit einem Sieg kann der Aufsteiger Bielefeld in die zweite Liga schießen. Nach zwei freien Tagen werde sich Bochum "sehr, sehr gut", auf die Arminia vorbereiten. Doch nun heißt es erst einmal: Feiern. Wo und wie genau, das wusste Reis nach Abpfiff selbst noch nicht.