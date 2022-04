Am Sonntagnachmittag trifft der VfL Bochum auf Bayer Leverkusen. Im Rahmen der Partie machten beide Fanlager auf sich aufmerksam. Von Seiten der Bochumer gab es eine Choreographie.

Schon weit vor Anpfiff demonstrierten die Fans des VfL Bochum und von Bayer Leverkusen, wie heiß sie auf diesen Bundesliga-Nachmittag sind und sangen schon über eine Stunde vorher immer wieder gegeneinander an. Für die Bochumer ist es das erste Heimspiel mit einer regulär gefüllten Ostkurve, sodass auch die organisierten Fangruppen wieder gesammelt anwesend waren.

Die zeigten zum Anpfiff eine aufwändige Choreo. Im oberen Teil der Ostkurve hielten die Anhänger ein "Fußball lebt durch seine Fans"-Banner hoch. Dazu wurden die Ostkurve, ein Teil der Gegengerade und ein Teil der Haupttribüne durch blaue und weiße Plastikstücke in die Vereinsfarben des VfL gehüllt. Auf vier gemalten Transparenten erinnerten die Fans an für sie besondere Momente, etwa das Erreichen des Uefa Cups, das Jubiläum der Ultras Bochum oder einen Fanmarsch vom Beginn der laufenden Saison.

Leverkusen-Fans mit Fanmarsch, Pyrotechnik und Transparent

Die Fans von Bayer Leverkusen kamen vor allem in zwei Zügen nach Bochum. Die Fanbetreuung hatte im Vorfeld der Partie bereits entsprechendes bekanntgegeben. Dazu zogen die Anhänger in einem Fanmarsch von Bochumer Hauptbahnhof zum Ruhrstadion. Im Stadion brannten einige Bayer-Fans dann zum Anpfiff Pyrotechnik ab. Das Spiel wurde aufgrund des Rauches leicht verzögert angepfiffen. Zudem zeigten sie ein "Sieg oder Becherwurf"-Spruchband, was sich auf den Abbruch der Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach bezog.