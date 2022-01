Berater: BVB-Abschied von Moukoko ist möglich

Youssoufa Moukoko bekommt zu wenig Spielzeit bei Borussia Dortmund - das moniert zumindest der Berater des 17-jährigen BVB-Supertalents.

Auch verletzungsbedingt kommt Youssoufa Moukoko bei den Profis von Borussia Dortmund in dieser Saison nicht wirklich in Tritt. Nur 104 Minuten stand das 17-jährige Supertalent in der Bundesliga auf dem Feld. Zu wenig, geht es nach seinem Berater Patrick Williams.

"Ja, er ist durch Verletzungen in dieser Saison immer wieder ein bisschen zurückgeworfen worden. Ja, die Konkurrenz beim BVB ist natürlich groß", sagte Williams gegenüber Bild. "Aber die Spielzeit, die er in der jetzigen Phase seiner Karriere braucht, bekommt er in Dortmund derzeit kaum. Da machen wir uns natürlich Gedanken, was das Beste für die Zukunft ist."

Moukoko-Verlängerung beim BVB "kein Selbstläufer"

Moukokos Vertrag beim BVB läuft bis zum Ende der kommenden Saison. Eine Verlängerung sei "kein Selbstgänger", betonte Williams. Es sei kein Geheimnis, dass viele Vereine an dem jungen Stürmer interessiert seien.

Wettbewerbsübergreifend kam Moukoko in dieser Spielzeit zu zwölf Einsätzen - nie über 90 Minuten. Genauso oft fehlte er verletzt im Dortmunder Aufgebot. Einen Treffer erzielte der deutsche U21-Nationalspieler nicht.

Ende des Jahres 2020 hatte Moukoko nach herausragenden Leistungen in der BVB-Jugend sein Profidebüt gegeben und mehrere Rekorde aufgestellt. Er wurde zum jüngsten in der Bundesliga und Champions League eingesetzten Spieler aller Zeiten. Zudem ist Moukoko der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte.