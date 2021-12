Der VfL Bochum hat bei Arminia Bielefeld eine völlig verdiente 0:2 (0:0)-Niederlage kassiert. Thomas Reis ärgern individuelle Fehler. Er lobt aber auch die bisher tolle Saison.

Es war nicht der VfL Bochum der vergangenen Wochen, der an diesem Dienstagabend bei Arminia Bielefeld auf dem Platz stand. "Man kann diesen Abend eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Das war von uns absolut gar nix", sagte VfL-Trainer Thomas Reis nach der Partie. Seine Mannschaft hatte kaum mal Zugriff auf eine giftige und offensiv bisweilen auch spielstarke Arminia. "Ich hatte gesagt, dass Spiele in Bielefeld immer eklig sind. Wir hätten auch eklige Punkte mitgenommen. Das ist uns nicht gelungen."

Stattdessen belohnte sich die Arminia durch Tore von Masaya Okugawa (51.) und dem starken Kevin Wimmer (69.) mit dem ersten Heimsieg der Saison. "Uns hat die geistige Frische gefehlt. Wir wollten versuchen, die ersten Zweikämpfe zu gewinnen, Nadelstiche zu setzen und das Publikum zu beunruhigen. Das ist uns nicht gelungen", erklärte Reis weiter.

Bochum patzt, Holtmann vergibt Großchance

Stattdessen luden Anthony Losilla und Erhan Masovic die Gastgeber nach etwas mehr als 20 Minuten durch individuelle Fehler erstmals zu Abschlüssen ein. Mit vereinten Kräften konnte die Hintermannschaft jedoch noch die Rückstände verhindern.





Selbst gefährlich wurde Bochum in der ersten Halbzeit nur einmal. Nach 37 Minuten stürmte Gerrit Holtmann auf Arminia-Schlussmann Stefan Ortega zu, scheiterte jedoch. "In solch einem Spiel muss man derartige Chancen natürlich nutzen", merkte Reis an.

Individuelle Fehler entscheiden das Spiel

Nach der Pause profitierten die Bielefelder dann aber von individuellen Fehlern. Okugawa kam beim 1:0 zu frei zum Kopfball, Manuel Riemann ließ Wimmers Schuss zum 2:0 durch die Handschuhe rutschen. "Es ist natürlich absolut ärgerlich, das Spiel durch zwei individuelle Geschichten zu verlieren. Dennoch war die Niederlage völlig verdient", bilanzierte Reis abschließend.

Für den VfL Bochum geht es zum Jahresabschluss noch im Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 18. Dezember, 15:30 Uhr). Arminia Bielefeld gastiert zeitgleich bei RB Leipzig. "Ich kann uns das Spiel gegen Bielefeld madig machen, nicht aber die Saison. Wir haben am Samstag die Gelegenheit, die Hinrunde positiv zu beenden." Ob Danilo Soares dabei sein wird, wird sich zeigen. Der Brasilianer musste in Bielefeld zur Halbzeit mit Rückenproblemen runter.