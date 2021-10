VfL Bochum: Aufsteigerduell ist für Reis kein Endspiel

Der VfL Bochum muss am kommenden Samstag zur SpVgg Greuther Fürth ins Aufsteigerduell. Trainer Thomas Reis sieht sein Team für die Partie gewappnet.

Am kommenden Samstag geht es für den VfL Bochum zur SpVgg Greuther Fürth. Es ist das Duell der beiden Aufsteiger, die aktuell die beiden letzten Ränge in der Bundesliga-Tabelle einnehmen. Bei den Gastgebern sieht es nach einem Punkt aus sieben Spielen gar noch etwas düsterer aus als beim VfL mit vier Zählern. Bochums Trainer Thomas Reis will dennoch nicht von einem Endspiel sprechen: „Das ist es nicht, sondern ein Spiel, das wir positiv gestalten wollen.“

Fünf Bochumer auf Länderspielreise

Durch die Länderspielpause hatten die Bochumer nun zwei Wochen Zeit sich auf das Spiel vorzubereiten, wenngleich mit Armel Bella Kotchap, Takuma Asano, Silvere Ganvoula, Kostas Stafylidis und Tjark Ernst ein Quintett für ihre Nationalmannschaften unterwegs gewesen ist. Aber: „Auch Stefan Leitl hatte 14 Tage Zeit, sich etwas einfallen zu lassen. Wie in jedem Spiel erwartet uns teilweise etwas Berechenbares, aber jeder Trainer macht sich auch Gedanken. Wir versuchen, uns auf alles vorzubereiten“, sagt Reis, der vor allem das Defensivverhalten und Standards auf den Trainingsplan geschrieben hatte.

Maxim Leitsch, Luis Hartwig, Robert Tesche, Simon Zoller, Herbert Bockhorn, Tom Weilandt und Paul Grave werden nicht zu Verfügung stehen. Weilandt trainiert zwar wieder individuell, aber noch nicht mit der Mannschaft. Für Grave käme ein Einsatz noch zu früh. Dafür steht Cristian Gamboa wieder parat. Reis: „Er ist natürlich noch nicht auf dem Leistungsniveau, wo er sein kann, aber er ist sehr nah dran. Es spricht nichts dagegen, auch aufgrund der Alternativen, dass er wieder anfängt. Und wenn er anfängt, haben wir hundertprozentiges Vertrauen, dass er mit seiner Art der Mannschaft gut zu Gesicht stehen wird und der Mannschaft hilft.“ mit gp