Mit 15.359 Zuschauern im Schnitt sorgt der MSV Duisburg bundesweit und liga-übergreifend für Furore. Ein Blick auf die Zahlen.

Platz 16 in der Fußball-Bundesliga, und in der 2. Bundesliga würde der MSV Duisburg derzeit Platz 13 belegen. In der 3. Liga würden die Zebras Tabellenplatz sechs einnehmen.

Der Fußball-Regionalligist sorgt derzeit mit einem Schnitt von 15.359 Zuschauerinnen und Zuschauern bundesweit für Furore. Die Zebras erleben nach dem Abstieg aus der 3. Liga derzeit eine Euphorie, die im Sommer nicht viele für möglich gehalten hatte.

Der MSV steht nicht nur sportlich an der Spitze der Regionalliga West. Bundesweit kommt kein Viertligist auch nur annähernd an den MSV heran. Platz zwei in der Zuschauertabelle belegt der FC Carl Zeiss Jena aus der Nordost-Staffel mit 7207 Zuschauern im Schnitt. Es folgen Kickers Offenbach (Südwest, 6940), der Hallesche FC (Nordost, 6649) und der SV Meppen (Nord, 5941).

Der MSV Duisburg übertrifft sogar zwei Bundesligisten. Erstliga-Neuling Holstein Kiel kommt nur auf einen Zuschauerschnitt von 14.874. Der 1. FC Heidenheim vermeldete zwar siebenmal ein ausverkauftes Haus, die Voith-Arena bietet aber nur 15.000 Menschen Platz. Mit seinen 15.359 Zuschauern im Schnitt lässt der MSV fünf Zweitligisten hinter sich: SC Paderborn 07 (13.710), Preußen Münster (12.267), SpVgg Greuther Fürth (12.233), SSV Jahn Regensburg (12.069) und SV Elversberg (9267).

Seit 2012/13 nur zweimal einen besseren Zuschauerschnitt

In der 3. Liga erfahren nur fünf Vereine mehr Zuspruch als der MSV in der 4. Liga: Dynamo Dresden (29.093), Alemannia Aachen (24.053), Hansa Rostock (23.700), Arminia Bielefeld (20.516) und Rot-Weiss Essen (16.684). Der TSV 1860 München bietet an der Grünwalder Straße aktuell 15.000 Fans Platz und war bislang immer ausverkauft. Mit ihrem Schnitt liegen die Löwen aber hinter den Zebras.

Die Verantwortlichen des MSV ordnen die Zuschauerzahlen realistisch ein. In den letzten Monaten kamen viele positive Dinge zusammen. Die sportlichen Erfolge und die Tabellenführung gaben der Euphorie-Welle immer wieder neuen Schwung. Seit der Saison 2012/13 verbuchte der MSV Duisburg nur zweimal einen besseren Zuschauerschnitt als heute: In den Zweitliga-Spieljahren 2015/16 (17.814) und 2017/18 (16.541). In den letzten beiden Drittliga-Spielzeiten lag der MSV jeweils unterhalb des aktuellen Schnitts. In der Saison 2022/23 lag der Schnitt bei 11.773 Fans pro Spiel. In der Abstiegssaison 2023/24 waren 12.150 Menschen pro Spiel zugegen.

In der vergangenen Saison setzte Alemannia Aachen als Meister der Regionalliga West Maßstäbe. Den Wert der Kaiserstädter wird der MSV wohl nicht toppen können: 19.708 Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt sahen die Spiele am Tivoli.