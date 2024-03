Obwohl es sportlich bescheiden läuft, werden über 10.000 Schalker zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC pilgern. Damit sind sie nicht die Ersten.

Sportlich geht es für den FC Schalke 04 um den Klassenerhalt, doch in Sachen Auswärtsfahrerzahlen setzen die Fans auch in Liga zwei Maßstäbe. Mit durchschnittlich 5654 eigenen Zuschauern in der Fremde listet das Portal „diefalscheneun“ die königsblaue Anhängerschaft als sehr reisefreudig. Nur der Hamburger SV steht mit durchschnittlich 6354 Auswärtsfahrern noch davor.

Mit dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC am kommenden Sonntag, 17. März, 13:30 Uhr, wird Königsblau allerdings wieder zu den Hanseaten aufschließen. Schalkes Fanbeauftragter Thomas Kirschner sagte in der Halbzeitpause des Heimspiels gegen Paderborn (3:3) am Samstag, die Schalker hätten 10.000 Karten von Hertha zur Verfügung gestellt bekommen und alle abgesetzt.

In den Sozialen Medien äußerten sich weitere S04-Fans, die sich über den Online-Ticketverkauf von Hertha BSC mit Karten eingedeckt hatten. Dort sind immer noch Restkarten verfügbar.

Es ist bei weitem nicht die erste große Gästekulisse, die das Olympiastadion in dieser Saison und auch in den vergangenen Jahren sieht. Die Gegebenheiten sind für reisefreudige und große Fanszenen, wie etwa die des FC Schalke 04, ideal. Das 74.475 Zuschauer fassende Rund ist zu Heimspielen von Hertha BSC nur selten ausverkauft, sodass sich Gästefans gerne auch im Heimbereich mit Tickets eindecken.

Vor Schalke: Schon drei Klubs mit fünfstelligen Auswärtsfahrerzahlen bei Hertha BSC

Den ersten Maßstab der laufenden Spielzeit setzte dahingehend der FC St. Pauli, der zu seinem Auswärtsspiel in den Berliner Westen am achten Spieltag von rund 15.000 Anhängern begleitet wurde. Der Hamburger SV brachte am 20. Spieltag sogar 18.000 Gästefans mit.

Mit 17.000 Gästen zog nur zwei Wochen später auch der 1. FC Magdeburg nach. Es war erst das zweite Pflichtspiel zwischen beiden Teams und das erste jemals im Olympiastadion.

Besonders in Erinnerung bleibt der Auftritt von Dynamo Dresden bei der Hertha BSC im November 2019. Rund 35.000 Fans der Sachsen sahen eine 4:5-Niederlage im Elfmeterschießen und das damit verbundene Zweitrundenaus.

In Sachen Auswärtsfahrerzahlen dürfte Schalke in Kürze übrigens weiter zum HSV aufschließen oder sogar vorbeiziehen. Denn nur drei Wochen nach der Partie in Berlin geht es für die Knappen zu Hannover 96. Auch das Niedersachsenstadion bietet mit knapp 50.000 Plätzen deutlich mehr Fans Platz, als in der Regel kommen. Von Schalker Seite ist hier die nächste fünfstellige Auswärtsfahrermarke zu erwarten.