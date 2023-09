3. Liga: Topspiel in Ulm - so viele Essener haben eine Karte

Rot-Weiss Essen fährt am Sonntag zum SSV Ulm. Der Aufsteiger ist überraschend Dritter. RWE kann auf einiges an Unterstützung bauen.

Vor dem Start der 3. Liga galt für Rot-Weiss Essen und den SSV Ulm, dass beide Teams nur auf den Klassenerhalt schauen. Ulm ist ei Aufsteiger, RWE hatte einige Probleme zu lösen.

Nun haben beide aber einen sehr ordentlichen Start hingelegt und treffen am Sonntag (13.30 Uhr) aufeinander. Der Dritte (SSV Ulm) fordert den Siebten aus Essen.

Kaum einer hätte beide Teams zu dem Zeitpunkt in den Gefilden erwartet. Daher verwundert es auch nicht, dass bereits 800 RWE-Fans ein Ticket für die Partie in Ulm erworben haben. Der Verkauf der Karten läuft noch bis Mittwoch, 18 Uhr.

Gut möglich, dass die 1000 vollgemacht wird. Und das trotz der frühen Anstoßzeit am Sonntag um 13.30 Uhr. Über 500 Kilometer sind es von Stadion zu Stadion. An die sechs Stunden Fahrt sind es nach Ulm.

Aber die RWE-Fans bekommen derzeit auch was geboten. Unter anderem eine funktionierende Defensive. Nur Spitzenreiter Dynamo Dresden hat ebenfalls drei Gegentore kassiert, der Rest musste schon mehr Tore schlucken.

Zudem ist RWE seit fünf Partien ungeschlagen, sammelte in der Zeit neun Punkte. Daher fährt die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski auch selbstbewusst zum Aufsteiger, der zuhause bisher ungeschlagen ist (zwei Siege, ein Remis). - und das bei 5:1 Toren.

Auch der SSV Ulm kann sich bisher auf seine Kulisse verlassen. 8.952 kamen im Schnitt zu den drei Heimspielen gegen Saarbrücken, Bielefeld und Lübeck. Gegen RWE dürfte zum ersten Mal die Marke von 10.000 Besuchern geknackt werden.

Vor allem nach dem Auswärtssieg des SSV am Sonntag bei Waldhof Mannheim und dem gleichzeitigen Sprung auf den Relegationsplatz. Sechs Mal gab es das Duell des SSV gegen RWE bisher. Beim letzten Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga siegten die Essener im April 1988 mit 3:1 in Ulm. Oliver Koch, Volker Abramczik, Ralf Regenbogen waren die Essener Torschützen.