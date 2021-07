Der VfB Frohnhausen wird in der aktuell laufenden Vorbereitung vom Verletzungspech verfolgt. Das merkte das Team von Issam Said auch beim Testspiel gegen ETB Schwarz-Weiß Essen (0:6). Said wollte dennoch, dass seine Mannschaft aus dem Spiel etwas mitnimmt.

Die 0:6-Niederlage war für den VfB Frohnhausen - auch wenn es nur ein Testspiel war - mit Sicherheit für keinen der Frohnhauser Löwen ein erfreulicher Abend. Zu stark war der Gast vom ETB SW Essen und zu unerfahren die Hausherren am Ende.

Eine wirkliche Chance hatte das junge Team von Trainer Issam Said nie. Ob die deutliche Niederlage aus der eigenen, schwachen Leistung resultiert oder aus der starken Leistung des Oberligisten war für Said nach dem Spiel nicht genau zu definieren.

Allerdings wollte er - trotz der anhaltenden Verletzungsmisere - auch, dass seine Spieler dies nicht als Ausrede nehmen. „Die Spieler müssen sich hinterfragen, wie man so eine halbe Stunde spielen kann. Wir waren überhaupt nicht da, nicht wach“, monierte der Coach.

Damit wollte er den Spielern auch nochmal deutlich machen, dass es nach so einer Leistung von dem ein oder anderen Akteur im weiteren Verlauf der Vorbereitung eine Steigerung geben müsse. Denn auch wenn einige verletzte Spieler laut dem VfB-Coach noch gefehlt haben, so haben trotzdem alle Jungs, die auf dem Platz standen „den Anspruch in der Landesliga zu spielen.“

Ligaauftakt gegen Mintard

Trotzdem wollte er auch dem Gegner nach dem Spiel ein Lob aussprechen. „Der ETB hat das super gemacht“, lobte der Coach den Kontrahenten. Vor allem die Erfahrung hat seinem Team bisher gefehlt. Gerade im Test gegen Schwarz-Weiß. „Das hat man auch gemerkt. Wir haben zu wenig Erfahrung. Auf dem Platz waren viele 18- und 19-Jährige“, erklärte der Trainer der Frohnhauser Löwen.

Bereits am Sonntag geht es für den VfB Frohnhausen in der Vorbereitung weiter. Dann empfängt das Team von Said die Borussia aus Dröschede. Es kommt wohl noch eine Menge Arbeit auf Said und seine Mannschaft zu. Bis zum Ligaauftakt am 22.08. sollten immerhin wieder einige der acht verletzten Spieler mitwirken können. Dann geht es am ersten Spieltag gegen DJK Blau-Weiß Mintard.

Autor: Tim Hübbertz