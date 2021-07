Die 15 Sommer-Abgänge von Rot-Weiss Essen waren anscheinend sehr begehrt: 14 von den 15 Spielern haben bereits neue Herausforderungen gefunden. Nun eben auch Felix Backszat. Nur Leon Brüggemeier, zuletzt dritter Torwart bei RWE, hat noch keinen neuen Klub.

Als Felix Backszat im vergangenen Sommer bei Rot-Weiss Essen unterschrieb, war die Freude im Umfeld groß. "Backa" ist immerhin vom damaligen Meister SV Rödinghausen gekommen und war neben Torjäger Simon Engelmann ein absoluter Leistungsträger im Team von Enrico Maaßen. Doch in Essen kam der 31-jährige defensive Mittelfeldspieler nie so richtig an. Backszat blieb hinter seinen eigenen und auch den RWE-Erwartungen an ihn.

Nach nur einem Jahr und 25 Pflichtspiel-Einsätzen (ein Tor, zwei Vorlagen, 927 Spielminuten) trennten sich am Saisonende die Wege von Rot-Weiss Essen und Backszat wieder. Wie RevierSport nun erfuhr, steht der gebürtige Werner kurz vor einem Wechsel zum Wuppertaler SV. Hier würde der ehemalige Viktoria-Köln-Spieler auf seinen ehemaligen Sportchef Stephan Küsters - beide arbeiteten in Köln-Höhenberg zusammen - treffen. [article=522424]RevierSport hatte schon Ende Mai vom WSV-Interesse an Backszat berichtet[/article].

Sollte Backszat beim WSV zur alten Form zurückfinden, wäre er zweifelsohne eine Verstärkung für die Bergischen. Immerhin kann der 1,85 Meter große Defensivspezialist auf 170 Regionalligaspiele (35 Tore, 28 Vorlagen) verweisen und galt bis zu seinem Wechsel zu Rot-Weiss Essen als einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Regionalliga West.

Die Zu- und Abgänge von Rot-Weiss Essen im Überblick:

Zugänge: Kevin Holzweiler (Viktoria Köln), Yannick Langesberg (SC Verl), Luca Dürholtz (SV Elversberg), Erolind Krasniqi (BFC Dynamo, war ausgeliehen), José-Enrique Ríos Alonso (VfB Stuttgart), Nils Kaiser (eigene U19), Sascha Voelcke (FC St. Pauli U19), Raphael Koczor, Sören Eismann (beide TSV Steinbach), Michel Niemeyer (Wehen Wiesbaden), Felix Heim (TSG Balingen).

Abgänge: Alexander Hahn (Viktoria Berlin), Amara Condé (1. FC Magdeburg), Marcel Platzek, Kevin Grund (beide 1. FC Bocholt), Jan-Lucas Dorow (Rot-Weiß Oberhausen), Jonas Hildebrandt (Energie Cottbus), Marco Kehl-Gómez (Türkgücü München), Jan Neuwirt (Lupo Martini Wolfsburg), Jonas Behounek (Eintracht Norderstedt), Maximilian Pronichev (Energie Cottbus), Joshua Endres (TSV Aubstadt), Felix Weber (SpVgg Bayreuth), Steven Lewerenz (SG Sonnenhof Großaspach), Felix Backszat (Wuppertaler SV), Leon Brüggemeier (Ziel unbekannt).