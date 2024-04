Alemannia Aachen marschiert in Richtung 3. Liga. Das bisher letzte Intermezzo dort dauerte nur ein Jahr, ehe es insolvent in die Regionalliga ging. Weisse noch?

Über zehn Jahre lang spielt Alemannia Aachen schon in der Regionalliga West. Ein Drama für diesen so stolzen Verein, der eine lange Historie in Deutschlands überregionalem Fußball hat. Teils sogar in der Bundesliga war Aachen zumindest stets ein gestandener Zweit- und Drittligist.

Zumindest letzteres könnte die Alemannia bald wieder erreichen. Nach 27 Spielen sind die Kaiserstädter Tabellenführer, haben 60 Punkte auf dem Konto. Elf Zähler Vorsprung sind das schon auf den Wuppertaler SV. Es fällt schwer zu glauben, dass Aachen das noch verspielt.

Die bisher letzte Drittligasaison steht in den Jahren 2012/13 in den Büchern. Aachen war aus der 2. Liga abgestiegen - und es sollte direkt weiter runtergehen. Am Ende wurde die Alemannia mit 26 Punkten abgeschlagen Letzter. In 38 Spielen gelangen nur sieben Siege.

Doch nicht nur der sportliche Absturz machte der Alemannia zu schaffen. Vielmehr sah es finanziell damals katastrophal aus. Zwei Abstiege, aus der Bundesliga und der zweiten Liga, hatten ihre Folgen hinterlassen, sodass die Alemannia die Schulden vom Tivoli-Neubau nicht mehr ausreichend tilgen konnte. Am 23. November 2012 stellte der Klub schließlich einen Insolvenzantrag.

Alemannia Aachen vermied den Sturz in den Amateurfßball

Das Gericht nahm diesen Antrag an und machte Professor Dr. Rolf-Dieter Mönning zum vorläufigen Sachwalter. Eigenverwalter wurde Rechtsanwalt Michael Mönig, der wenige Tage nach Insolvenzantrag vom Aufsichtsrat der Alemannia zum Sanierungs-Geschäftsführer berufen wurde.

Mönning und Mönig gelang es, den Spielbetrieb sieben Monate lang im vorläufigen Insolvenzverfahren aufrechtzuerhalten. Dies war zwingend notwendig: Wäre dies nicht gelungen, hätte Alemannia Aachen in den unteren Amateurligen neu beginnen müssen.

In der Liga schlug sich das für die Aachener in zwei Punkten Abzug wegen "Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens" und drei weiteren Punkten Abzug, weil der Verein 200.000 Euro aus dem DFB-Kautionsfonds nicht fristgerecht zurückgezahlt hatte, nieder.

Am 21. Januar 2014 vermeldete der Klub dann: "Die Alemannia Aachen GmbH ist entschuldet und saniert." Dazu hatten auch zahlreiche Gläubiger ihren Beitrag geleistet: Von etwa 10.500 Gläubigern hatten lediglich 1.800 Gläubiger tatsächlich Forderungen in einer Gesamthöhe von 69 Millionen Euro angemeldet.

Mehr als 8.000 Anleihe- und Kleingläubiger – darunter viele mit Ansprüchen aus ihrer Dauerkarte und ihrem Verzehrguthaben – haben ihre Ansprüche gar nicht erst angemeldet. „Sie haben damit die Sanierung ihrer Alemannia hervorragend unterstützt“, sagt der Insolvenzverwalter.

Nun, mehr als zehn Jahre nach der Entschuldung, steht die Alemannia vor der Rückkehr in die 3. Liga. Sollte es so weit kommen, stünden die Zeichen nun aber gut, dass die Saison ein besseres Ende nehmen würde. Anders als 2012/13. Weisse noch?