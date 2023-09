Westfalenpokal: Wattenscheid 09 in Unterzahl weiter - Donnerstag Fanaussprache

Die SG Wattenscheid ist zumindest im Westfalenpokal auf Kurs. Nun muss gegen Erkenschwick in der Oberliga Westfalen nachgelegt werden.

Nach dem Fehlstart in die Oberliga Westfalen, wo die SG Wattenscheid nach fünf Spieltagen Letzter ist, konnte die Mannschaft von Trainer Christian Britscho zumindest im Westfalenpokal ein Erfolgserlebnis feiern.

In der 2. Runde gab es am Mittwochabend einen 2:1 (1:0)-Erfolg beim Landesliga-Siebten SV Wanne 11. Fynn Broos brachte den Traditionsverein in der ersten Halbzeit in Führung.

Nach dem Wechsel sah SGW-Akteur Jeffrey Malcherek die Rote Karte, nun musste der Favorit 37 Minuten in Unterzahl agieren. Es wurde eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

In der 72. Minute war es dann Dennis Lerche, der mit einem Freistoß aus rund 20 Metern die vermeintliche Entscheidung herbeiführte. Doch Wanne 11 gab nicht auf und kam in der 95. Minute zum Anschluss durch einen von Orkun Koymali verwandelten Foulelfmeter. Doch zu mehr reichte es nicht mehr für den Underdog, der in der neunten Minute der Nachspielzeit noch Steven Schulz mit einer Roten Karte verlor.

Wattenscheid steht damit im Achtelfinale und in der Liga vor dem wichtigen Heimspiel in der Lohrheide gegen die SpVgg Erkenschwick (Sonntag, 17. September, 15 Uhr). Zuvor kommt es aber noch zu einer offenen Aussprache, zu der der Verein am Donnerstag eingeladen hat. Die SGW betont: "Nach Rücksprache mit der sportlichen Leitung bieten wir am kommenden Donnerstag, vor dem Training um 18:30 Uhr, einen offenen Dialog mit der Mannschaft vor den Toren des Fan Treffs an."

Nach dem Fehlstart gibt es sicher einiges zu besprechen. Neben dem Wattenscheid-Spiel stand auch noch eine Begegnung aus der 1. Runde des Westfalenpokals aus. Der Westfalenligist RSV Meinerzhagen traf auf die Oberliga-Mannschaft der SG Finnentrop/Bamenohl. Hier siegte das klassentiefere Team aus Meinerzhagen mit 2:1 und trifft im nun letzten Zweitrundenspiel beim Landesligisten SF Ostinghausen an (Mittwoch, 27. September, 19:30 Uhr).

SV Wanne 11: Maiwald - Al Hussein, Koymali, Oeztürk (75. Murru), Flaczek - Schulz, Akbaba, Dragicevic, Bienk - Hyna (81. Stehl), Ennaji

SG Wattenscheid 09: Dudek - Kacmaz, Kaminski (46. Cirillo), Malcherek, Schurig - Williams, Sindermann, Dimopoulos (56. Wiebel), Renke (69. Pereira) - Broos (85. Lewicki), Lerche (75. Casalino)

Tore: 0:1 Broos (18.), 0:2 Lerche (72.), 1:2 Koymali (95.)

Rote Karten: Schulz (99.) - Malcherek (53.)