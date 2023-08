Westfalenpokal: Sieg in der Nachspielzeit - SG Wattenscheid zittert sich weiter

Die SG Wattenscheid ist in die zweite Runde im Westfalenpokal eingezogen. Gegen den Landesligisten YEG Hassel gab es einen knappen Sieg.

Die SG Wattenscheid hat einen erfolgreichen Start in die neue Pflichtspielsaison hingelegt.

Beim Landesligisten YEG Hassel zog der Regionalliga-Absteiger am Mittwochabend in die zweite Runde des Westfalenpokals ein, musste dabei allerdings bis kurz vor Schluss zittern: Erst in der Nachspielzeit traf Nico Lucas zum erlösenden 2:1.

Bei den zwei Klassen tiefer spielenden Gelsenkirchenern war Wattenscheid zunächst sogar in Rückstand geraten. Yüksel Terzicik brachte YEG in Führung (6.). Der Ausgleich von Felix Casalino ließ nicht lange auf sich warten (17.) - im Gegensatz zum nächsten Treffer. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Lucas das Siegtor erzielte.

Auf wen die Mannschaft von Trainer Christian Britscho in der zweiten Runde trifft, entscheidet sich am 17. August. Dann treffen die möglichen Gegner SV Wanne 11 und VfB Westhofen aufeinander.

Westfalenpokal: Die erste Runde im Überblick

Spvg Bakel - FC Bad Oeynhausen 1:2

Eintracht Heessen - Westfalia Rhynern 1:2

YEG Hassel - SG Wattenscheid 1:2

Freitag, 4. August

FSC Rheda - Victoria Clarholz (18 Uhr)

SpVgg Horsthausen - TuS Bövinghausen (19.15 Uhr)

Evin Selimiye Spor - FC Altenbochum (19.30 Uhr)

Samstag, 5. August

VfJ Lippborg - SV Ottfingen (14 Uhr)

SpVg Hagen - ASC Dortmund (18 Uhr)

Sonntag, 6. August

Vestia Disteln - Sportfreunde Lotte

Borussia Münster - Westfalia Langenbochum

ASK Ahlen - Ibbenbürer SpVg.

SG Bockum-Hövel - SpVgg Erkenschwick

Hombrucher SV - Türkspor Dortmund

TuS Sundern - BSV Menden

FC Kaunitz - SC Neheim

Fortuna Freudenberg - Schwarz-Weiß Ostinghausen

TSV Oerlinghausen - Post TSV Detmold

TuS Terngern - SuS Westenholz

TuS Lipperreihe - SpVg Steinhagen

SV Kutenhausen-Todtenhausen - Delbrücker SC (alle 15 Uhr)

Rot-Weiß Erlinghausen - Westfalia Soest (16 Uhr)

Dienstag, 8. August

SV Mesum - Rot Weiss Ahlen

TuS Hannibal - SC Verl

DJK SpVg Mellrich - SV Lippstadt

1. FC Kaan-Marienborn - FC Gütersloh

Rot Weiß Maaslingen - SV Rödinghausen

SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum - Arminia Bielefeld (alle 18.30 Uhr)

Vorwärts Epe - SpVgg Vreden (19 Uhr)

SV Bommern - SC Wiedenbrück (19.30 Uhr)

Samstag, 12. August

SV Cheruski Laggenbeck - Preußen Münster (15 Uhr)

Donnerstag, 17. August

SV Wanne 11 - VfB Westhofen (19.15 Uhr)

Mittwoch, 13. September

RSV Meinerzhagen - SG Finnentrop/Bamenohl