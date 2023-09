Niederrheinpokal: Zwei Oberligisten weiter - einer knapp, einer mit zweistelligem Sieg

Im Niederrheinpokal stehen zwei weitere Achtelfinalisten fest. Die Oberligisten Spvg Schonnebeck und TVD Velbert feierten am Donnerstagabend Siege.

Am Abend vor ihren Auftritten im Niederrheinpokal erhielten die Oberligisten Spvg Schonnebeck und TVD Velbert eine zusätzliche Warnung. Mit Union Nettetal schied am Mittwoch ein Ligakonkurrent gegen den Bezirksligisten VfR Fischeln aus.

Schonnebeck und Velbert stolperten hingegen nicht gegen unterklassige Gegner und zogen am Donnerstagabend ins Achtelfinale ein.

Die Spielvereinigung machte es beim TSV Wachtendonk-Wankum sehr deutlich. 10:0 lautete das Endergebnis, bereits nach vier Minuten jubelten die Schonnebecker über ein Elfmeter-Tor von Yannick Geisler. Zudem trafen Max Fleer (14., 62.), Tim Winking (41., 78.), Robin Brandner (45., 83.) und Talent Conor Tönnies (49., 53., 83.), das neulich einen langfristigen Vertrag unterzeichnete, gegen das Bezirksliga-Schlusslicht.

Deutlich mühevoller löste der TVD Velbert ein Ticket für die nächste Runde. Beim Landesligisten PSV Wesel-Lackhaus gewannen die Niederbergischen mit 2:1.

Nach einer halben Stunde brachte Eunseok Ko Velbert per Kopf in Führung. Doch nur fünf Minuten später erzielte Max Mahn den Ausgleich mit einer sehenswerten Direktabnahme. Kurz nach der Halbzeit war es Harumi Goto, der den TVD wieder in Führung brachte (48.). Und beim 2:1 für den Favoriten blieb es dann auch.

Niederrheinpokal: Die 2. Runde im Überblick

Rot-Weiß Oberhausen - Viktoria Jüchen-Garzweiler 5:3

1. FC Monheim - VfB Homberg 7:6 n. E.

Schwarz-Weiss Alstaden - Wuppertaler SV 4:3 n. V.

TuSEM Essen - DV Solingen 2:6

SC St. Tönis - Rot-Weiss Essen 0:5

TuRU Düsseldorf - SV Straelen 0:3

FSV Duisburg - Sportfreunde Baumberg 0:4

VfR Fischeln - Union Nettetal 10:9 n. E.

SV Mönchengladbach - Ratingen 04/19 0:10

Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Hilden 1:0

1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen 0:1

PSV Wesel-Lackhausen - TVD Velbert

TSV Wachtendonk-Wankum - Spvg Schonnebeck

FC Kray - SSVg Velbert (Dienstag, 3. Oktober, 15 Uhr)

KFC Uerdingen - MSV Duisburg (Mittwoch, 11. Oktober, 19.30 Uhr)