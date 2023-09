Oberligist SpVg Schonnebeck leistet hervorragende Arbeit im Nachwuchsbereich. Das zahlt sich aus, denn zwei Spieler haben einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

Noch am Dienstagvormittag berichtete RevierSport über die Erfolgsgeschichte der U19 der SpVg Schonnebeck.

In der Niederrheinliga führt das Team von Trainer Dirk Tönnies die Tabelle nach sechs Spielen an - vor Teams wie Rot-Weiss Essen oder Rot-Weiß Oberhausen. Zwei Garanten für den Erfolg sind die beiden 17-jährigen Offensivkräfte Conor Tönnies und Arne Wessels, die zusammen 21 der 32 Liga-Treffer erzielten.

Am Nachmittag vermeldete der Verein dann positive Nachrichten: Sowohl Tönnies als auch Wessels haben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. Damit schaffte es der Oberligist, seine beiden Top-Talente langfristig an den Verein zu binden.

Entsprechend erfreut zeigt sich der sportliche Leiter der Schwalben, Christian Leben, über die Vertragsunterschrift der beiden Jungschwalben: "Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir zwei so außergewöhnliche Talente in unseren Reihen haben, die wir für die nächsten zweieinhalb Jahre weiter an uns binden konnten und somit von unserer eigenen Ausbildung im Jugendbereich profitieren. In den letzten Wochen ist sehr viel von außen auf die Jungs eingeprasselt, daher hoffen wir jetzt, dass mit ihrer Vertragsunterschrift endlich etwas Ruhe einkehrt und sich beide neben ihren schulischen Aufgaben auch wieder rein auf die sportliche Situation bei der SpVg Schonnebeck konzentrieren können", betont Leben.

Sollte in den nächsten Jahren ihre Leistungskurve weiter so nach oben gehen, wie zuletzt, dann werden wir sie über ihre Zeit und unseren eigenen sportlichen Zielen in Schonnebeck hinaus weiter fördern bzw. einem möglichen Karrieresprung sicher nicht im Wege stehen. Christian Leben.

Der Sportchef weiter: "Sollte in den nächsten Jahren ihre Leistungskurve weiter so nach oben gehen, wie zuletzt, dann werden wir sie über ihre Zeit und unseren eigenen sportlichen Zielen in Schonnebeck hinaus weiter fördern bzw. einem möglichen Karrieresprung sicher nicht im Wege stehen. Aber dies alles erst zu gegebener Zeit."

Neben Wessels und Tönnies sollen auch weitere Spieler der U19 den Weg in die Oberliga-Mannschaft finden, die ebenfalls von Dirk Tönnies trainiert wird. Das sagte der Erfolgscoach bereits im Gespräch mit RS.

"Darüber hinaus sind wir mit unserem aktuellen, sehr jungen und entwicklungsfähigen Oberliga-Kader sehr zufrieden und möchten diesen im nächsten Sommer fast ausschließlich mit Spielern aus der eigenen U19 ergänzen und verstärken. Mehrere Perspektivgespräche mit derzeitigen U19-Spielern haben bereits stattgefunden oder stehen unmittelbar bevor, mit einigen sind bereits Vereinbarungen getroffen. Denn unser Jahrgang 2005 und 2006 umfasst weitere talentierte und für uns sehr interessante Spieler", sagt Christian Leben zur Zusammenführung von U19 und erster Mannschaft.

Eine Sache ist klar: Bei der SpVg Schonnebeck braucht man sich keine Gedanken über die Zukunft zu machen.