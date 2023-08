Niederrheinpokal: Der WSV zittert sich in Remscheid in die 2. Runde

Der Wuppertaler SV ist mit einem Derbysieg in den Niederrheinpokal gestartet. Beim FC Remscheid gab es einen knappen 2:1-Erfolg.

Derbyzeit in der 1. Runde im Niederrheinpokal. Landesligist FC Remscheid forderte den Tabellenführer der Regionalliga West, den Wuppertaler SV.

Nach einigen Problemen setzte sich der Favorit, der bei der Startelf ordentlich rotierte, knapp nach Verlängerung mit 2:1 (1:0) durch.

In den ersten 15 Minuten hatte der WSV mehr vom Spiel, konnte sich aber noch keine gefährliche Situation erspielen. Es dauerte schließlich bis zur 45. Minute, ehe der WSV in Führung gehen konnte.

Semir Saric, auffälligster Mann der ersten Hälfte, kam im Strafraum zu Fall. Zunächst zögerte der Schiedsrichter, dann entschied er auf Elfmeter für den WSV. Damjan Marceta trat an und verwandelte zur Pausenführung für den Regionalligisten.

FC Remscheid: Horn - Blume, Di Mari, Buscemi (87. Tekin), Zupo - Posavec, Heinen - Saibert, Wächter (83. Ntiti), Bonanno - Al Khalil WSV: Grave - Itter (73. Hagemann), Altuntas, Schweers (57. Dams), Göckan - Rodrigues Pires, Ercan (84. Tunga) - Saric (84. Peitz), Bulut, Marceta (60. Benschop) - Beckhoff Tor: 0:1 Marceta (45.), 1:1 Zupo (92.), 1:2 Benschop (97.) Schiedsrichter: Cedric Gottschalk

Auch nach dem Wechsel tat sich Wuppertal schwer, obwohl sie deutlich mehr Ballbesitz hatten. In der 68. Minute mussten sie dann tief durchatmen. Denn Remscheids Ahmed Al Khalil setzte einen Freistoß genau auf den Kopf des in den Strafraum einlaufenden Patrick Posavec, der per Kopf zum vermeintlichen 1:1 traf. Doch plötzlich entschied der Schiedsrichter verspätet auf Abseits. Es blieb bei der knappen WSV-Führung.

Die Phil Beckhoff nach 77 Minuten ausbauen musste, doch er vergab die große Chance auf die Entscheidung. Daher blieb es bis zum Ende spannend. Und Remscheid kam tatsächlich noch zum Ausgleich.

In der Meisterschaft entschied der WSV an den ersten drei Spieltagen die Partien in der Nachspielzeit für sich, diesmal kassierte Wuppertal den späten Treffer. Toni Zupo versetzte die Remscheid-Fans mit seinem Kopfballtreffer in Ekstase.

Es ging also in die Verlängerung. Hier zeigte sich Remscheid auch mutig, doch treffsicher war der Gast. Ex-Profi Charlison Benschop traf in Minute 97 zum 2:1 - hier zeigte er, über welche Qualität er verfügt. Bei dem Ergebnis blieb es, nachdem Benschop in der 120. Minute noch einen Elfmeter verschoss. Der WSV erreichte mit Mühe die 2. Runde

Die wird am Donnerstag, 31. August, ab 18 Uhr in der Sportschule Wedau ausgelost. In der Liga geht es für den WSV am Samstag (2. September, 14 Uhr) zuhause gegen Wegberg-Beeck weiter. Remscheid spielt in der Landesliga am Sonntag (3. September, 15 Uhr) gegen den VSF Amern.

Die 1. Runde in der Übersicht

GSV Moers - SV Straelen 0:3

Rheinland Hamborn - 1. FC Bocholt 0:3

VfB Frohnhausen - VfB Homberg 3:4

SV Burgaltendorf - SC St. Tönis 11/20 0:3

TuRa Brüggen - SV Sonsbeck 1:4

DJK Arminia Klosterhardt - Rot-Weiß Oberhausen 0:4

MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 0:1 n. V.

DJK Sparta Bilk - ETB SW Essen 1:3

SSV Germania Wuppertal - DV Solingen 5:7 n.E.

TSV Bayer Dormagen - VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler 3:5

SV Genc Osman Duisburg - FC Kray 2:5 n. V.

VfR Krefeld-Fischeln - TSV Meerbusch 2:1

SF 97/30 Lowick - VfB 03 Hilden 0:4

Mittwoch, 30. August:

FC Remscheid - Wuppertaler SV 1:2 n.V.

SuS 09 Dinslaken - Rot-Weiss Essen 0:6

SSV Grefrath - KFC Uerdingen 0:5

Sportvereinigung Hilden 05/06 - Sportfreunde Baumberg 0:4

Westfalia Anholt - Spvg Schonnebeck 0:3

Rhenania Bottrop - TVD Velbert

Schwarz-Weiss Alstaden - Cronenberger SC

OSC 04 Rheinhausen - TSV Wachtendonk-Wankum

FSV Vohwinkel - MSV Duisburg

FSV Duisburg - SC Victoria Mennrath

Alemannia Pfalzdorf - SF Hamborn 07

1. FC Lintfort - 1.FC Monheim

SV Hönnepel-Niedermörmter - SC Union Nettetal

SV M'gladbach 1910 - 1. FC Viersen (alle 20 Uhr)

Donnerstag, 31. August:

1. Spvg. Solingen-Wald - SSVg Velbert

Rather SV - PSV Wesel-Lackhausen

DJK Neuss-Gnadental - TuRU Düsseldorf (alle 19.30 Uhr)

TUSEM Essen - DJK Adler Union Frintrop (19:45 Uhr)

TSV Beyenburg - 1. FC Kleve (20 Uhr)