MSV Düsseldorf: Trainer Melik zurückgetreten - Landesligist mit Pokalkampf gegen Ratingen

Nur kurz nach dem Saisonstart steht Oberliga-Absteiger MSV Düsseldorf ohne Trainer da. Gegen Ratingen scheiterte der MSV im Niederrheinpokal dennoch nur knapp.

Bei Oberliga-Absteiger MSV Düsseldorf kracht‘s gewaltig. Am Sonntagabend ist nach dem 0:0 gegen Favorit Monheim überraschend Trainer Botan Melik von seinem Amt zurückgetreten und sorgte somit für einen Paukenschlag an der Heidelberger Straße.

Es ist der zweite freiwillige Rückzug eines Übungsleiters beim MSV binnen weniger Monate. Im Mai war Mohamed El Mimouni kurz vor dem Ende der Spielzeit zurückgetreten. Aus ähnlichen Gründen. Auch dieses Mal soll es wieder Unstimmigkeiten mit der Sportlichen Leitung gegeben haben. Melik wirft den Verantwortlichen neben dem Versuch auf Einflussnahme in die Mannschaftsaufstellung laut der Rheinischen Post auch die Nichteinhaltung von Versprechungen vor.

Sportdirektor Giuseppe Montalto sieht das anders: „Botan hat auch behauptet, dass unser Sportlicher Leiter zurückgetreten sei. Und zudem wurde geschrieben, dass der Kader nicht stark genug für die Landesliga sei. Beides stimmt nicht. Das haben wir im Pokalspiel gesehen“, war der Sportdirektor des MSV mit so einigen Behauptungen des Ex-Trainers nicht einverstanden.

Und gegen Germania Ratingen hat seine Truppe, die Montalto interimsmäßig in der Niederrheinpokal-Partie von der Linie betreute, dies eindrucksvoll bewiesen. „Wir haben den Favoriten dazu gezwungen, Fehler zu machen. Das war eine super Mannschaftsleistung in einem hart umkämpften Pokalfight“, freute sich Montalto einzig nicht über das Ergebnis. Erst in der Verlängerung traf Ali Hassan Hammoud für den letztjährigen Pokalfinalisten aus Ratingen zum späten 1:0 (118.).

Und wie geht’s an der Heidelberger Straße jetzt weiter? „Wir haben einen engeren Kreis von Kandidaten und werden sehr zeitnah einen neuen Trainer präsentieren“, versprach Sportdirektor Montalto. Ob dieser schon am Sonntag beim Landesliga-Duell bei Victoria Mennrath auf der Bank Platz nehmen wird, wollte Montalto aber nicht bestätigen.

Statistik zum Spiel:

MSV: Zimmer - Angelov, Azirar, Bhaskar, Nakaoka - Amoah (63. Hong), Brünen, Matsutaka, Radojewski, Üblü (63. Boudoudou) - El Morabiti (46. Laukil); (Trainer Montalto).

Ratingen: Ljubic - Baum, Henrichs, Nesseler, Spillmann (52. Koenders) - Demircan, Potzler, Ari (67. Klefisch), Hammoud - Merzagua (85. Ramirez), Lamidi; (Trainer: Hasenpflug).

Tor: 0:1 Hammoud (118.).

Schiedsrichter: Lukas Dyck.

Zuschauer: 90.