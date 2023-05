Oberliga Niederrhein: Vor dem Saisonfinale - Trainer verlässt Abstiegskandidaten

Den Klassenerhalt muss der MSV Düsseldorf ohne seinen bisherigen Trainer bestreiten. Aufstiegscoach Mohamed El Mimouni hat sein Amt niedergelegt.

In der Oberliga Niederrhein stehen noch zwei Spieltage auf dem Programm. Und während an der Tabellenspitze schon längst klar ist, dass die SSVg Velbert als Meister und Aufsteiger den Gang in die Regionalliga West antreten darf, sind die Entscheidungen im Abstiegskampf noch nicht gefallen.

Einer der Abstiegskandidaten muss in den finalen zwei Saisonspielen auf seinen bisherigen Trainer verzichten. Erfolgstrainer Mohamed El Mimouni, mit dem der MSV Düsseldorf in der Vorsaison noch den Aufstieg in die Oberliga erreichte, hat sein Amt nach drei Jahren beim MSV niedergelegt.

„Als Trainer muss man sich manchmal auch etwas zurücknehmen und das eigene Ego hinten an stellen. Ich hoffe, die Veränderung auf der Trainerbank gibt der Mannschaft noch einmal einen entscheidenden Impuls", erklärte El Mimouni seine Entscheidung gegenüber dem Portal "fupa.net". „Ich hatte in den letzten Wochen schon das Gefühl, dass das Vertrauen in meine Arbeit schwindet. So ist halt der Fußball."

Erst Anfang März hatten die Düsseldorfer glücklich die Vertragsverlängerung mit El Mimouni verkündet. Auch das Co-Trainer-Duo Timo und Markus Haep räumte seine Posten und wird dem MSV im Saisonendspurt nicht mehr zur Verfügung stehen.

Bereits am Pfingstmontag könnte das Kapitel Oberliga für die Düsseldorfer bei einer Niederlage vorerst wieder geschlossen werden. Gegen den SC St. Tönis (Montag, 29. Mai, 14.30 Uhr) und im Saisonfinale beim KFC Uerdingen (4. Juni, 15 Uhr) hat der Aufsteiger noch zwei Mal die Gelegenheit, Punkte zu sammeln, und muss dringend gewinnen. Zwei Punkte fehlen dem MSV vor diesen Partien.