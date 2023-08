Am Dienstagabend (29. August) standen zehn Niederrheinpokal-Duelle auf der Agenda. Es gab einige Überraschungen.

Vorjahresfinalist Rot-Weiß Oberhausen meisterte die erste Runde im Niederrheinpokal-Wettbewerb 2023/2024 souverän. Im Stadtderby bei Landesligist Arminia Klosterhardt siegte der Regionalligist mit 4:0.

Derweil konnte ein anderer Landesligist, nämlich der VfR Krefeld-Fischeln, für eine Überraschung sorgen. Der VfR schaltete Oberligist TSV Meerbusch mit 2:1 aus.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen, auch ein Oberligist, tat sich beim Düsseldorfer Bezirksligisten Sparta Bilk schwer, drehte aber am Ende einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg. Während der ETB weiterkam, erwischte es mit dem SV Burgaltendorf einen Essener Klub der vorzeitig die Segel streichen musste. Der Bezirksligist unterlag Oberliga-Vertreter SC St. Tönis mit 0:3.

Der dritte Essener Klub, der an diesem Abend im Einsatz war, war der FC Kray. Im Duell beim Bezirksligisten SV Genc Osman Duisburg gewannen die Krayer mit 5:2 nach Verlängerung. In der Extra-Spielzeit setzte sich auch Oberligist Ratingen 04/19 beim Landesligisten MSV Düsseldorf durch. Ali Hassan Hammoud (118.) erzielte das Tor des Abends. Kurios: Die Flutlichtanlage war in Düsseldorf-Eller pünktlich zur Verlängerung ausgefallen. Doch nach einigen Minuten konnte das Spiel fortgesetzt werden.

Die 1. Runde in der Übersicht

GSV Moers - SV Straelen 0:3

Rheinland Hamborn - 1. FC Bocholt 0:3

VfB Frohnhausen - VfB Homberg 3:4

SV Burgaltendorf - SC St. Tönis 11/​20 0:3

TuRa Brüggen - SV Sonsbeck 1:4

DJK Arminia Klosterhardt - Rot-Weiß Oberhausen 0:4

MSV Düsseldorf - Ratingen 04/​19 0:1 n. V.

DJK Sparta Bilk - ETB SW Essen 1:3

SSV Germania Wuppertal - DV Solingen

TSV Bayer Dormagen - VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler 3:5

SV Genc Osman Duisburg - FC Kray 2:5 n. V.

VfR Krefeld-Fischeln - TSV Meerbusch 2:1

SF 97/​30 Lowick - VfB 03 Hilden 0:4

Mittwoch, 30. August:

FC Remscheid - Wuppertaler SV (17.30 Uhr)

SuS 09 Dinslaken - Rot-Weiss Essen (18.30 Uhr)

SSV Grefrath - KFC Uerdingen (19 Uhr)

Sportvereinigung Hilden 05/​06 - Sportfreunde Baumberg

Rhenania Bottrop - TVD Velbert

Schwarz-Weiss Alstaden - Cronenberger SC

OSC 04 Rheinhausen - TSV Wachtendonk-Wankum

FSV Vohwinkel - MSV Duisburg

FSV Duisburg - SC Victoria Mennrath

Westfalia Anholt - Spvg Schonnebeck (alle 19.30 Uhr)

Alemannia Pfalzdorf - SF Hamborn 07

1. FC Lintfort - 1.FC Monheim

SV Hönnepel-Niedermörmter - SC Union Nettetal

SV M'gladbach 1910 - 1. FC Viersen (alle 20 Uhr)

Donnerstag, 31. August:

1. Spvg. Solingen-Wald - SSVg Velbert

Rather SV - PSV Wesel-Lackhausen

DJK Neuss-Gnadental - TuRU Düsseldorf (alle 19.30 Uhr)

TUSEM Essen - DJK Adler Union Frintrop (19:45 Uhr)

TSV Beyenburg - 1. FC Kleve (20 Uhr)