Highlights im Video: RWO schmeißt MSV Duisburg aus dem Niederrheinpokal

Rot-Weiß Oberhausen hat den MSV Duisburg in der zweiten Niederrheinpokal-Runde besiegt. Die Zusammenfassung des umjubelten Sieges im Video.

Rot-Weiß Oberhausen hat am Freitagabend für eine Überraschung gesorgt und den MSV Duisburg in der zweiten Runde des Niederrheinpokals besiegt. Mit 2:1 setzte sich RWO vor knapp 10.000 Zuschauern durch. Während die Kleeblätter im Achtelfinale auf den KFC Uerdingen treffen, schieden die Zebras zum vierten Mal in Serie gegen einen unterklassigen Verein aus.

Entsprechend angefressen war Trainer Torsten Ziegner. Er hatte mit ansehen müssen, wie Nils Winter (47.) und Matona-Glody Ngyombo (62.) für Oberhausen trafen und der MSV nur noch zum Anschlusstreffen durch Aziz Bouhaddouz kam (81.). Zudem sah Marvin Ajani kurz nach der Halbzeit Gelb-Rot. Auf Seiten des Gastgebers herrschte nach der Partie eine ausgelassene Stimmung.

Die Zusammenfassung des Derbys sehen Sie hier im Facebook-Video von RWO.tv (Klick auf Zustimmen und Inhalt laden erforderlich).