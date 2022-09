Rot-Weiß Oberhausen steht nach dem 2:1 (0:0)-Erfolg über den MSV Duisburg im Achtelfinale des Niederrheinpokals. Trainer und Spieler waren überglücklich.

Mit nur zwölf Punkten aus neun Partien hat Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West keinen guten Saisonstart hingelegt. Am Freitagabend fand dann unter Flutlicht das Derby im Niederrheinpokal gegen den MSV Duisburg statt. Für die Mannschaft von Trainerurgestein Mike Terranova war es die große Chance, vor heimischem Publikum ein Erfolgserlebnis zu feiern und möglicherweise die Trendwende für die kommenden Liga-Partien einzuleiten.

Nach 95 Minuten war klar: RWO hat dieses Ziel erreicht. Dank einer engagierten und mutigen Leistung besiegten die Kleeblätter den Favoriten aus der 3. Liga vor 9727 Fans verdient mit 2:1 (0:0). Damit qualifizierte sich Oberhausen für das Achtelfinale – dann geht es zum Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen.

Terranova war nach dem Abpfiff überglücklich, dass sich seine Truppe für den hohen Aufwand belohnt hat: "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen und hätten bereits zur Pause führen können. Man hat einfach gesehen, wie wichtig es ist, dass bestimmte Spieler mit einer gewissen Erfahrung auf dem Platz stehen. Natürlich hatten wir aber auch Glück, dass Stoppelkamp beim MSV ausgefallen ist. Ich freue mich, dass wir den Fans vor einer tollen Kulisse einen Sieg schenken konnten."

Aus diesem Spiel kann man unendlich viel Kraft schöpfen. Wir haben gesehen, dass wir auch gegen starke Gegner aus anderen Ligen bestehen können. Wichtig ist, dass wir in jedem Spiel kämpferisch alles geben. Nils Winter.

Auch Rechtsverteidiger Nils Winter, der Oberhausen mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße brachte, lobte die Leistung des Teams und sprach von einem verdienten Weiterkommen: "Für uns war es ein Befreiungsschlag. Es war einfach geil. Wir hatten die besseren Chancen. Aus diesem Spiel kann man unendlich viel Kraft schöpfen. Wir haben gesehen, dass wir auch gegen starke Gegner aus anderen Ligen bestehen können. Wichtig ist, dass wir in jedem Spiel kämpferisch alles geben."

In genau einer Woche (30. September, 19.30 Uhr) geht es für Rot-Weiß Oberhausen in der Liga ebenfalls mit einem Heimspiel weiter. Dann ist der starke Aufsteiger 1. FC Düren zu Gast im Stadion Niederrhein. Genug Selbstvertrauen tankte die Terranova-Elf durch den Derby-Coup gegen den MSV Duisburg. Nun muss RWO den Schwung in die Liga mitnehmen.