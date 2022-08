In der Verlängerung: VfB Homberg gewinnt Pokal-Fight gegen Bottrop

Mit einem 3:2-Sieg gegen den VfB Bottrop konnte der VfB Homberg trotz zweimaligem Rückstand in die zweite Runde des Niederrheinpokals einziehen.

Am Mittwochabend traf der VfB Homberg in der ersten Runde des Niederrheinpokals auf den VfB Bottrop. Der Regionalliga-Absteiger aus Duisburg ging als Favorit in die Partie, musste gegen starke Bottroper jedoch in die Verlängerung. In dieser konnten die Hamborner, die nach zweimaligem Rückstand zurückgekommen sind, schlussendlich mit 3:2 gewinnen.

Der erste Treffer fiel bereits in der vierten Minute, als Dennis Weyandt eine unübersichtliche Situation im Homberger Strafraum nutze und den Ball zum 1:0 aus Sicht der Hausherren über die Linie drückte. Der Oberligist aus Duisburg brauchte anschließend nur knapp zehn Minuten bis zum Ausgleich. Im Strafraum war der Ball zu Cederick Hupka gekommen, der frei vor dem Bottroper Keeper Joel-Andre Frenzel ins linke untere Eck einschoss (16.). Eine wirkliche Überlegenheit der Homberger baute sich jedoch nicht auf und so gingen die Hausherren vor der Pause wieder in Führung. Doppelpacker Weyandt versenkte einen Distanzschuss (45. +3).

VfB Homberg feiert ersten Pflichtspielsieg

Nach dem Seitenwechsel gelang dem Favoriten der Ausgleich: Ren Ishizaki traf zum 2:2. Im Anschluss gab es noch hochkarätige Chancen auf beiden Seiten, doch ein Treffer gelang keiner Mannschaft mehr. So ging es in die Verlängerung, in der Sakaki Ota den Oberligisten zum ersten Mal in der Partie in Führung brachte. Diese hielt dann auch die restliche Verlängerung, so dass der VfB Homberg seinen ersten Pflichtspielsieg in dieser Saison und das Erreichen der zweiten Runde des Niederrheinpokals feiern konnte.





Der Trainer des VfB Bottrop, Michael Schrank, zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben ein Riesenspiel abgeliefert. Homberg ist schon seit vier Wochen in der Meisterschaft, wir stehen kurz davor und dafür hat meine Mannschaft das riesig gemacht. Wir müssen das Positive mit in die neue Saison nehmen und dann denke ich, dass wir dort auch den ein oder anderen ärgern können."

Auch Stefan Janßen, Coach der Homberger, freute sich über den ersten Pflichtspielsieg seines Teams: "Ich bin sehr, sehr froh und glücklich, das Spiel gewonnen zu haben. Großes Kompliment an den Gegner und meinen Kollegen Michael Schrank. Nach vier Spielen ohne Sieg ist es einfach mal wichtig für das Selbstbewusstsein der Spieler, dass wir ein Erfolgserlebnis haben."

Für den VfB Homberg geht es im nächsten Ligaspiel gegen den SV Sonsbeck. Dort wolle man dann auch den ersten Sieg in der Liga einfahren. Für den VfB Bottrop steht am kommenden Wochenende der Landesligaauftakt gegen den PSV Wesel-Lackhausen an.