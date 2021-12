Niederrheinpokal: RWE reist zu Landesligist, Duisburg sinnt auf Revanche

Das Achtelfinale des Niederrheinpokals steht fest. Rot-Weiss Essen hat eine lösbare Aufgabe vor der Brust, während der MSV Duisburg die Möglichkeit zu einer Revanche bekommt.

Die Paarungen des Niederrheinpokal-Achtelfinals stehen fest. Joachim Llambi, seines Zeichens bekannt aus "Let's Dance" bei RTL und glühender Fan des MSV Duisburg, loste am Donnerstagvormittag die Runde der letzten 16 aus.

Der 57-Jährige verschaffte dabei seinem Herzensklub die Möglichkeit zu einer Revanche nach über zwei Jahren. Denn der MSV - einziger Drittligist im Wettbewerb - gastiert im Achtelfinale bei Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert. An die Velberter haben die Zebras alles andere als gute Erinnerungen, denn im Oktober 2019 unterlag der MSV sensationell mit 0:2 und schied aus dem Wettbewerb aus.

Regionalliga-Tabellenführer Rot-Weiss Essen reist nach Krefeld - sofern die Partie denn beim VfR Krefeld-Fischeln ausgetragen werden kann. Gegen den Landesligisten ist die Mannschaft von Christian Neidhart aber natürlich haushoher Favorit. Die Krefelder zeigten in der bisherigen Pokalrunde aber ihre Qualitäten und warfen in Union Nettetal und dem VfB Hilden gleich zwei Oberligisten aus dem Wettbewerb.

Essener Vereine allesamt auswärts gefordert

Auch die drei übrigen Essener Vertreter haben Auswärtsspiele vor der Brust. Die Spvg Schonnebeck gastiert bei Landesligist SC Kapellen-Erft. Der ETB SW Essen, der in der vergangenen Runde Rot-Weiß Oberhausen aus dem Wettbewerb warf, tritt bei Blau-Weiß Dingden an. Der Landesliga-Zweite schaltete zuletzt den KFC Uerdingen und zuvor bereits zwei Oberligisten aus - der ETB sollte also gewarnt sein. In einem reinen Oberliga-Duell spielt der FC Kray zudem beim TVD Velbert.

Das Regionalliga-Trio neben RWE komplettieren der Wuppertaler SV und der SV Straelen. Der WSV ist - sofern denn dort gespielt werden kann - beim SC Velbert gefordert. Straelen ist beim 1. FC Monheim zu Gast. Zudem steigt noch das Derby zwischen dem 1. FC Bocholt und dem 1. FC Kleve.

Das Achtelfinale muss bis zum 2. März gespielt sein. Genaue Terminierungen gibt es noch nicht.

Alle Partien im Überblick:

VfR Krefeld-Fischeln - Rot-Weiss Essen

BW Dingden - ETB SW Essen

SC Kapellen-Erft - Spvg Schonnebeck

SSVg Velbert - MSV Duisburg

1. FC Monheim - SV Straelen

1. FC Bocholt - 1. FC Kleve

TVD Velbert - FC Kray

SC Velbert - Wuppertaler SV