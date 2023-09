Kreispokal Essen: Kray schmeißt Titelverteidiger zum Auftakt der zweiten Runde raus

Der FC Kray hat zum Auftakt der zweiten Kreispokal-Runde in Essen einen Sieg gegen Bezirksligist SV Burgaltendorf gefeiert.

Der FC Kray ist ins Achtelfinale des Essener Kreispokals eingezogen. Zum Auftakt der zweiten Runde setzte sich der FCK beim Titelverteidiger SV Burgaltendorf durch. Mit 4:1 gewannen die Gäste aus der Landesliga am Donnerstagabend beim Bezirksligisten, der bei der vergangenen Ausgabe triumphierte.

Nach einer guten halben Stunde brachte Marc Gotzeina die Krayer per Elfmeter in Führung (31.). Beinahe mit dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit gelang Burgaltendorfs Georgios Ketsatis der Ausgleich (47.).

Doch lange hatte der Ausgleich nicht Bestand: Pascal Itter traf zum 2:1 (61.), nur kurz darauf erhöhte Gotzeina mit seinem zweiten Treffer (65.). In der Nachspielzeit erzielte Youssef Kamboua das Tor zum Endstand. Kray war zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl: Ayman Abdelrahman hatte Rot gesehen (79.).

In der Liga geht es für den Kray am Sonntag weiter. Dann kommt die SG Schönebeck zum Landesliga-Stadtderby an die Buderusstraße (15 Uhr, RS-Liveticker). Der SV Burgaltendorf gastiert in der Bezirksliga bei der zweiten Mannschaft des SC Velbert (Sonntag, 13 Uhr). Die übrigen Zweitrunden-Begegnungen im Kreispokal werden bis zum 4. Oktober ausgetragen,

Kreispokal Essen: Die zweite Runde im Überblick

SV Burgaltendorf - FC Kray 1:4

Dienstag, 26. September

Preußen Eiberg - SV Borbeck

TuS Essen-West - SG Schönebeck

SuS Niederbonsfeld - Blau-Weiß Mintard

SC Werden-Heidhausen - NK Croatia (alle 19.30 Uhr)

Mittwoch, 27. September

VfB Frohnhausen - Rüttenscheid Rebels

SV Leithe - Sportfreunde Altenessen

FC Karnap - Heisinger SV (alle 19.15 Uhr)

Barisspor Essen - Vogelheimer SV (19.30 Uhr)

Donnerstag, 28. September

DJK SG Altenessen - Sportfreunde Niederwenigern

SuS Haarzopf - ESC Rellinghausen (beide 19 Uhr)

SG Kupferdreh-Byfang - FSV Kettwig

SC Frintrop - FC Stoppenberg (beide 19.30 Uhr)

Mittwoch, 4. Oktober

Bader SV - SpVgg Steele

TC Freisenbruch - DJK Sportfreunde Katernberg (beide 19 Uhr)

RuWa Dellwig - TuSEM Essen (19.30 Uhr)