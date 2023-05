Kreispokal: Fast alle Final-Paarungen im Ruhrgebiet fix - mehrere Überraschungen möglich

Im Kreispokal werden bald die Entscheidungen um den Titel fallen. So ist der Stand in den Wettbewerben im Ruhrgebiet.

Im Amateurfußball läuft der Saisonendspurt. Nicht nur in den Ligen, sondern auch im Kreispokal. Beinahe in allen Städten unseren Verbreitungsgebiets stehen die Final-Begegnungen fest, nur in Dortmund muss die Runde der letzten Vier noch gespielt werden. Der Überblick.

Duisburg-Mülheim-Dinslaken

Im Endspiel stehen sich zwei Ligakonkurrenten aus der Bezirksliga Niederrhein 6 gegenüber. Der SuS Dinslaken trifft auf Rheinland Hamborn. Es ist mit einem engen Duell zu rechnen, denn in der Liga trennen beide Teams, die ohne Aufstiegschance im oberen Drittel der Tabelle stehen, nur drei Punkte. Terminiert ist die Begegnung noch nicht.

Essen

Adler Union Frintrop steht als Aufsteiger vor der Meisterschaft in der Landesliga und hat die Chance auf das Double. Im Finale am Donnerstag, 18. Mai, wartet Bezirksligist SV Burgaltendorf, der sich in der Runde der letzten Vier spektakulär gegen den VfB Frohnhausen durchsetzte.

Oberhausen

Im Endspiel an Christi Himmelfahrt (18. Mai) stehen sich die Bezirksligisten Schwarz-Weiss Alstaden und Rhenania Bottrop gegenüber. Das ist schon seit dem vergangenen November klar.

Düsseldorf

Der Rather SV kämpft in der Landesliga ums sportliche Überleben, hat im Pokal aber die Chance auf den Titel. Im Endspiel am 8. Juni wartet Bezirksliga-Topteam Sparta Bilk, das im Halbfinale immerhin den Oberliga-Aufsteiger FC Büderich ausschaltete.

Bochum

Kreisliga-Beteiligung im Endspiel: Der SV Bommern, der dicht vor dem Aufstieg in die Bezirksliga steht, setzte sich im Halbfinale gegen den Westfalenligisten TuS Hordel durch. Ein weiterer Sieg gegen ein Team aus der Verbandsliga, und der SVB dürfte über den Titel im Pokal jubeln. Am 18. Mai wartet Concordia Wiemelhausen.

Dortmund

Erst in der kommenden Woche wird ermittelt, wer ins Endspiel einzieht. Am Donnerstag, 11. Mai, steigen beide Halbfinal-Paarungen, die Spannung versprechen: Oberligist ASC Dortmund steht dem Westfalenliga-Zweiten Türkspor Dortmund gegenüber. Parallel gastiert der TuS Bövinghausen beim Hombrucher SV.

Gelsenkirchen

Auch in Gelsenkirchen steht ein Kreisligist im Finale, nämlich A-Liga-Spitzenreiter Sportfreunde Bulmke. Am Mittwoch, 10. Mai, geht es gegen den drei Klassen höher spielenden YEG Hassel um die Trophäe.

Herne

Der SV Wanne hat gute Aussichten aufs Double. Neben der Tabellenführung in der Landesliga könnte es mit dem Pokalsieg klappen. Dafür ist ein Finalsieg über den SV Wacker Obercastrop erforderlich (18. Mai). Dass die Wanner wissen, wie man einen Westfalenligisten rauskegelt, hatten sie schon im Halbfinale gegen den DSC Wanne-Eickel gezeigt.