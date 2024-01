Frintrop erreicht Endrunde - VSV stellt DJK vor Herausforderung

DJK Adler Union Frintrop hat die Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft erfolgreich beendet - trotz einer Pleite gegen einen Bezirksligisten.

Der Oberligist Adler Union Frintrop setzte sich in einer starken Zwischenrundengruppe der Hallenstadtmeisterschaft in Essen durch. Mit den zwei Bezirksligisten Vogelheimer SV und Sportfreunde Katernberg hatten die Frintroper zwei schwere Aufgaben vor der Brust.

Während die DJK das erste Gruppenspiel gegen den Bezirksligisten aus Katernberg noch mit 1:0 für sich entscheiden konnte, musste der Oberligist gegen den Vogelheimer SV eine Niederlage einstecken. Mit 2:1 ging die Partie an den Underdog. Der VSV ging erst zwei Minuten vor Schluss in Führung. Eine Minute später bauten die Vogelheimer ihre Führung aus, ehe der Favorit noch den Anschlusstreffer erzielte.

Durch die Niederlage konnten die Frintroper noch nicht vorzeitig den Einzug in die Endrunde feiern. Die anschließende 7:2-Ansage gegen den A-Ligisten Croatia Essen zeigte dann wieder die Dominanz des Oberligisten auf. Als Gruppenzweiter sicherte sich der 13. in der Oberliga das Ticket für die Endrunde am 20. Januar.

Auch wenn Frintrop in der Gruppe als Oberligist die Favoritenrolle innehatte, war Trainer Marcel Cornelissen sichtlich erleichtert, die Endrunde erreicht zu haben. „Wir haben uns in einer starken Gruppe durchgesetzt. Es war kein einfacher Tag“, bilanziert der Coach.

Baustelle Offensive

Mit der Defensivarbeit seiner Mannschaft zeigt sich Cornelissen zufrieden. Nur vier Gegentoren fingen sich die Frintroper in der Zwischenrunde – keine Mannschaft kassierte am ersten Tag der Zwischenrunde weniger Treffer. Trotzdem sah der Coach nach der Zwischenrunde Verbesserungspotential. „Wir müssen unser Offensivspiel verbessern. Da hat teilweise die Dynamik gefehlt. Daran werden wir arbeiten“, versprach Cornelissen.

Für die Endrunde hat der Trainer ein Ziel vor Augen: „Wenn wir schon in der Endrunde sind, möchten wir am Finaltag natürlich auch dabei sein. Aber es ist wirklich alles offen.“

Endrunde der Stadtmeisterschaft am Samstag, 20. Januar

Dass noch nichts entschieden ist, zeigen die schweren Aufgaben, die in der Endrunde auf die Unioner zukommen. Die Landesligisten Steele 03/09 und VfB Frohnhausen erwarten die Frintroper in Gruppe 2. Außerdem gilt es A-Ligist Bader SV zu schlagen.

Das erste Gruppenspiel für den Oberligisten findet am Samstag (20. Januar) um 13:54 Uhr im Sportpark Am Hallo statt. Sollte der Favorit das Ziel Finalrunde umsetzen können, steht die DJK einen Tag später wieder in der Halle und spielt um den Titel.