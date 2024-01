An diesem Wochenende wird bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft die Qualifikation für die Zwischenrunde ausgespielt. Eine qualifizierte Mannschaft erklärte nun den Rückzug.

Das kommt jetzt doch überraschend. In den vergangenen Jahren nahm die DJK Blau-Weiß Mintard kontinuierlich an der Mülheimer und Essener Hallenstadtmeisterschaft teil.

In Mülheim war der Landesligist auch am finalen Samstag (6. Januar 2024) mit von der Partie und schied in der Zwischenrunde aus. Gutes Stichwort.

Denn nach der Änderung des Modus beim Essener Budenzauber wäre Mintard als Landesligist für die Zwischenrunde am kommenden Wochenende (13. und 14. Januar) automatisch qualifiziert. Doch plötzlich folgte die Absage des Klubs von der Stadtgrenze Essen/Mülheim.

"DJK Blau Weiß Mintard teilt kurzfristig mit, dass der Verein nicht an der Essener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball 2024 teilnehmen wird. DJK Blau Weiß Mintard war als Landesligist bereits für die Zwischenrunde gesetzt und der Gruppe 7 zugelost. Es ist nun beabsichtigt eine Fünfergruppe aufzulösen. Der freie Platz in Gruppe 7 soll zwischen den Vereinen Spvg. Steele 03/09 und ESC Rellinghausen 06 ausgelost werden. Voraussichtlich findet die Auslosung am Samstag in der Sporthalle Am Hallo statt. Die geänderten Spielzeiten der betroffenen Gruppen werden zeitnah mitgeteilt", heißt auf der Homepage des Essener Hallenfußballs.

Blau-Weiß Mintard: Trainer Odonkor geht ins Dschungelcamp

Der Tabellen-Neunte der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein sorgte schon zum Ende des Jahres für großes Aufsehen. Mintard verpflichtete nämlich David Odonkor als Trainer. Der Ex-Nationalspieler gehörte zum DFB-Kader beim WM-Sommermärchen 2006 und kommt auf rund 100 Bundesligaspiele. In den nächsten Wochen wird er Mintard jedoch nicht zur Verfügung stehen. Denn der 39-Jährige wird an der 19. Staffel der RTL-TV-Show Dschungelcamp teilnehmen.