Halle Essen: Gruppensieg für RWE II - Der Liveticker der Stadtmeisterschaften

Die Hallenstadtmeisterschaft in Essen läuft. Wir berichten live.

Herzlich Willkommen zum Liveticker des ersten Tages der Hallenstadtmeisterschaften in Essen.

Tag zwei der Qualifikationsrunde. Wir sind wieder am Hallo am Start und tickern alle Gruppen live. Zum Abschluss kommen gleich ab 17.30 Uhr die Gruppen 11 und 12. ________________________

Für die Zwischenrunde qualifiziert:

Gruppe 1: FC Stoppenberg, Blau-Gelb Überruhr

Gruppe 2: SV Borbeck, FSV Kettwig

Gruppe 3: DJK Sportfreunde Katernberg, SV Burgaltendorf

Gruppe 4: TuS Holsterhausen, TuS Helene Essen

Gruppe 5:TGD Essen-West, DJK SG Altenessen

Gruppe 6: Preußen Eiberg, Alemannia Essen

Gruppe 7: Bader SV, NK Croatia Essen

[b]Gruppe 8: Essener SC Preußen, Heisinger SV

Gruppe 9: Rot-Weiss Essen II, Türkiyemspor Essen

Gruppe 10: SG Kupferdreh-Byfang, RuWa Dellwig ________________________

Gruppe 11

Fortuna Bredeney - AL-ARZ Libanon ________________________

Gruppe 9

Ballfreunde Bergeborbeck - Türkiyemspor Essen 2:5

1. Eröffnet wird die RWE-Gruppe aber von diesen beiden Mannschaften.

1. Und die Ballfreunde gehen nach nicht einmal 20 Sekunden in Führung.

4. Türkiyemspor findet nicht ins Spiel, Bergeborbeck kontert und erhöht auf 2:0.

5. Der Bezirksligist verkürzt durch einen Distanzschuss.

8. Türkiyemspor bleibt die ganze Zeit am Drücker, hat Chance um Chance und kommt verdient zum Ausgleich.

10. Die Ballfreunde verteidigen mit allen Feldspielern ihr Tor. Ein Punktgewinn könnte sehr viel Wert sein.

11. Das hat sich damit auch erledigt: Türkiyemspor dreht das Spiel und stellt auf 3:2.

12. Jetzt ist der Bezirksligist drin und der spielerische Unterschied wird sichtbar - 4:2.

15. De Ballfreunde versuchen es nochmal, vergeben aber eine Großchance auf den Anschluss und kassieren direkt im Gegenzug noch das 5:2.

Juspo Essen-West - Rot-Weiss Essen II 3:3

1. Kein guter Start für RWE. Nach einer halben Minute führt Juspo bereits.

3. Die schnelle Antwort gelingt - RWE gleicht aus.

5. Beide Mannschaften spielen mit offenem Visier, verteidigen aber auch leidenschaftlich. Die Bande wackelt durch Zweikämpfe dauerhaft.

7. Ein Fernschuss wird von RWE unglücklich abgelenkt und senkt sich hinter dem Keeper im Tor - 2:1 Juspo.

9. Da ist der Ausgleich. Nach schöner Einzelaktion hämmert RWE den Ball in den linken oberen Winkel.

10. RWE dreht die Partie - 3:2.

11. Doch die Führung hält nicht lange an. Fast im direkten Gegenzug gleicht Essen-West aus.

12. Es wird hitziger, die Zweikämpfe intensiver.

15. Die letzten Sekunden laufen, RWE kommt nicht mehr in Abschlusssituation und startet mit einem Unentschieden.

Gruppe 10

SG Kupferdreh-Byfang - RuWa Dellwig 2:1

1. Gruppe 10 ist unterwegs.

3. Es ist das erwartet ausgeglichene Spiel. Fußballerisch aber noch wenig mitreißend.

5. RuWa Dellwig mit der ersten großen Chance, der SG-Keeper reagiert glänzend.

6. Beim zweiten Torschuss hat er aber keine Chance, Dellwig liegt vorne.

8. Erster schwungvoller von Kupferdreh-Byfang und direkt der Ausgleich. Zu verdanken hat die SG das auch seinem Keeper, der zuvor mehrfach zur Stelle war.

13. Dellwig ist am Drücker.

15. Was eine Dramatik. RuWa sieht kurz vor Schluss nur die Gelbe Karte, der Spieler schien aber zu glauben, für zwei Minuten runter zu müssen und verlässt das Feld. In Unterzahl gelingt Kupferdreht-Byfang wenige Sekunden vor Schluss der Siegtreffer.

DJK RSC Essen - FC Karnap 1:5

1. Blitzstart von Karnap. Keine Minute gespielt, 2:0-Führung.

4. Karnap legt nach - 3:0.

6. Rüttenscheid hat nichts entgegen zu setzen. Der FC erhöht auf 4:0.

9. Fußballerisch ist das wahrlich kein Leckerbissen.

13. Rüttenscheid versucht es aus der Distanz, verfehlt aber deutlich. Auf der anderen Seite fällt das 5:0.

15. Immerhin gelingt noch der Ehrentreffer.

Gruppe 9

Ballfreunde Bergeborbeck - Juspo Essen-West 1:0

1. Zurück in Gruppe 9.

3. Erste Großchance für Juspo, doch Bergeborbecks Schnapper ist zur Stelle.

5. Indirekter Freistoß für Bergeborbeck im Sechser. Mit vereinten Kräften blockt Essen-West den Versuch.

7. Halluntypisch wählen beide vorwiegend den langen Ball - ohne Erfolg.

8. Riesenchance für Juspo, aber der Heber landet nur auf der Latte. Glück für die Ballfreunde.

12. Manchmal muss eben die Brechstange her. Was für ein Strahl zur Führung für Bergeborbeck!

14. Juspo drückt und will den Ausgleich erzwingen.

15. Hektik zum Schluss, nochmal zwei Minuten für Juspo. Die Ballfreunde gewinnen und machen die Gruppe 9 wieder spannend.

Türkiyemspor Essen - Rot-Weiss Essen II 1:2

1. RWE bekommt es mit dem Gruppenfavoriten zu tun und kassiert wieder ein frühes Gegentor. Ein Ballverlust leitet die Führung für Türkiyemspor ein.

4. Rot-Weiss macht das Spiel, Türkiyemspor bekommt aber bei allen Abschlüssen noch ein Körperteil dazwischen.

6. Der erste richtig gefährliche Schuss von RWE ist zu zentral und kann daher vom Keeper abgewehrt werden.

8. Der RWE-Keeper hält seine Mannschaft stark im Spiel und hat danach noch Glück, dass der Ball vom Innenpfosten wieder rausspringt.

9. Das muss das 1:1 sein! Doch im Eins gegen Eins hält der Türkiyemspor-Keeper bockstark.

12. Wieder zögert RWE beim Abschluss einen Tick zu lange und kann noch geblockt werden. Sie versuchen es weiter spielerisch, aber die Zeit wird langsam knapp.

13. Ist das stark von RWE! Ball vom Keeper zum Stürmer, der behauptet den Ball, legt ab und ein Flachschuss unten links in die Ecke - 1:1.

15. Und RWE dreht das Spiel! 30 Sekunden vor Schluss fällt nach einem Doppelpass tatsächlich noch das 2:1.

Gruppe 10

SG Kupferdreh-Byfang - DJK RSC Essen 9:2

1. Wieder Blitzstart gegen Rüttenscheid. Nach einer Minute steht es bereits 2:0 für die SG.

4. Kupferdreh macht es ganz simpel: Einfacher Doppelpass, 3:0.

6. Fast jeder Schuss ein Treffer - 4:0.

8. Die SG schraubt ihr Torverhältnis weiter in die Höhe.

10. Rüttenscheid arbeitet am Ehrentreffer, Kupferdreh trifft zum 6:0.

11. 7:0.

13. Das 8:0 musste Rüttenscheid noch schlucken, dann gelingt wie im ersten Spiel aber immerhin der Ehrentreffer.

15. Zwei Tore in den letzten Sekunden - Endstand 9:2.

RuWa Dellwig - FC Karnap 6:3

1. Dellwig braucht einen Sieg, um sich noch Chancen ausrechnen zu können. Sollte Karnap gewinnen, stehen die beiden Gruppenersten fest.

2. Und Dellwig startet schwungvoll, geht direkt in Führung.

4. Glanzparade! Der Karnap-Keeper fährt den Fuß aus und verhindert einen höheren Rückstand.

6. Seine Vorderleute danken es ihm mit dem Ausgleich.

8. Karnap wollte mehr und läuft in einen Konter. Durch eine Einzelaktion liegt Dellwig wieder vorne.

9. Und legt nach einem indirekten Freistoß nach - 3:1.

11. Dellwig schießt das 4:1, Karnap antwortet mit dem Anschlusstreffer.

12. Kurz wird es spannend, doch diesmal hat Dellwig die passende Antwort parat - 5:3.

13. 6:3, die Entscheidung.

Gruppe 9

Türkiyemspor Essen - Juspo Essen-West 7:3

1. Letzter Spieltag in Gruppe 9. Es ist noch alles offen.

2. Und es wird noch spannender: Juspo legt vor.

4. Der Juspo-Keeper ist mit den Fingern dran, kann den Ball aber nur ins Tor lenken - 1:1.

6. Türkiyemspor dreht das Spiel.

7. Die Vorentscheidung? Noch nicht. Aber auf jeden Fall ein kleines Polster, 3:1.

9. Jetzt dürfte es das aber gewesen - 4:1.

10. Essen-West gibt nicht auf, verkürzt nochmal.

11. ... und läuft in einen perfekt ausgespielten Konter. 5:2 für Türkiyemspor.

13. 6:2.

14. Und 7:2.

15. Mit der Sirene der 7:3-Endstand.

Rot-Weiss Essen - Ballfreunde Bergeborbeck 4:0

1. Die Ausgangslage: RWE (vier Punkte) reicht ein Unentschieden gegen Bergeborbeck (drei Punkte). Türkiyemspor ist mit sechs Punkten bereits sicher weiter.

5. Rot-Weiss ist die bessere Mannschaft, geht verdient in Führung.

6. ... und legt direkt das 2:0 nach. RWE ist auf Kurs Gruppensieg.

7. Bergeborbeck hat jetzt mehr vom Spiel, RWE zieht sich etwas zurück.

10. Die Ballfreunde sind aufgerückt, RWE kontert - 3:0, die Vorentscheidung und ziemlich sicher der Gruppensieg.

13. RWE spielt das jetzt souverän runter, lässt Ball und Gegner laufen.

15. RWE läuft zu dritt auf den Keeper zu, trifft zum 4:0 und wird ungeschlagen Gruppensieger.

Gruppe 10

RuWa Dellwig - DJK RSC Essen 5:2

1. Der letzte Spieltag in Gruppe 10 läuft.

2. Erstmals an diesem Tag geht Rüttenscheid in Führung, trifft kurz danach sogar die Latte. Dellwig muss reagieren.

4. Und Dellwig antwortet - 1:1.

7. RuWa ist wieder in der Spur für die Zwischenrunde, geht mit 2:1 in Führung.

11. Doch Rüttenscheid gibt nicht klein bei, erzielt den Ausgleich.

12. Jetzt ist richtig Tempo drin. Dellwig läuft an und geht erneut in Führung. Hier kann noch ein bisschen was passieren, weil RuWa auch sein Torverhältnis aufbessern muss.

15. Dellwig erhöht noch per Doppelschlag auf 5:2. Das war sehr wichtig und fast schon das Ticket für die Zwischenrunde, da im letzten Spiel der Gruppe 10 der FC Karnap mit fünf Toren Differenz gegen die bisher ungeschlagene SG Kupferdreh-Byfang gewinnen müsste.

FC Karnap - SG Kupferdreh-Byfang 1:5

1. Das Spiel läuft - und Karnap vergibt direkt eine hundertprozentige Chance.

3. Stattdessen die Führung für die SG. Auf der anderen Seite gleicht Karnap direkt aus, braucht aber immer noch fünf Tore mehr, ohne eines zu kassieren.

6. Der Karnap-Keeper hält den Ball zu lange, indirekter Freistoß mit allen auf der Linie, 2:1 Kupferdreh.

9. Die Luft ist raus bei Karnap, Kupferdreh-Byfang stellt auf 3:1.

10. 4:1. Die SG Kupferdreh-Byfang wird mit voller Ausbeute Gruppenerster, gefolgt von RuWa Dellwig.

15. In der letzten Minute trifft die SG per sehenswertem Lupfer zum 5:1-Endstand.

In der ausgeglichenen Gruppe 7 treffen der Bader SV, NK Croatia Essen, Sportfreunde Altenessen und DJK Dellwig aufeinander. Der Heisinger SV, Essener SC Preußen sowie SC Frintrop und TuRa 86 Essen spielen in Gruppe 8 um den Einzug in die Zwischenrunde.

Gruppe 7

Bader SV - NK Croatia Essen 2:1

1. Und der Ball rollt, die erste Partie des Tages läuft. Die beiden Mannschaften kennen sich aus der Kreisliga A.

3. Schöne Einzelleistung über die linke Seite, der Abschluss platziert ins lange, untere Ecke - 1:0 für Croatia Essen.

6. Umkämpftes Spiel mit vielen Zweikämpfen an der Bande und entsprechend vielen Freistößen auf beiden Seiten.

8. Ein Konter wie aus dem Lehrbuch führt zum Ausgleich. Drei schnelle Pässe, dann ist der Ball drin.

11. Es wird hektischer. Beide Mannschaften wollen den Auftaktsieg.

12. Und der SV macht es. Von rechts in die Mitte gezogen und mit links in den Winkel abgezogen - 2:1.

15. Die letzte Minute läuft. Croatia kommt aber nicht mehr nach vorne, der SV spielt das gut runter.

Sportfreunde Altenessen - DJK Dellwig 3:0

1. Und die zweite Partie der Gruppe 7 ist unterwegs.

4. Ein indirekter Freistoß am Sechsmeterraum bringt die Sportfreunde in Führung.

7. Altenessen nutzt auch den zweiten gefährlichen Torschuss - 2:0.

8. ... ist jetzt nach einem Foul aber für zwei Minuten in Unterzahl. Die Chance für Kettwig.

9. Doch sie spielen es nicht clever aus. Ein Fehlpass leitet das 3:0 für die Sportfreunde ein. Das dürfte fast schon die Entscheidung sein.

12. Dellwig kommt die gesamte Partie über nicht in gute Abschlusssituationen, ist jetzt aber erneut in Überzahl.

14. Bis auf einen Pfostentreffer kommt aber nicht viel dabei rum. Altenessen spielt das Ding solide runter.

Gruppe 8

Heisinger SV - Essener SC Preußen 1:2

1. Auch die Gruppe 8 hat ihren Spielbetrieb aufgenommen.

2. Erster Heisinger Abschluss, klatscht an den Außenpfosten.

3. ... zweiter Heisinger Abschluss, Innenpfosten. Der SV nähert sich an.

7. Das ist bitter: Nach einem Fehlpass des SV-Keepers geht Preußen in Führung. Heisingen vergibt währenddessen weiter munter Chancen.

10. Es geht unglücklich weiter für den SV: Erst hält der Keeper den Ball zu lange in der Hand. Der indirekter Freistoß klatscht an die Bande, von da wird er von einem Verteidiger ins eigene Tor abgefälscht - 2:0.

13. Nochmal Hoffnung für den SV: Über Bande geht der Ball zum Anschlusstreffer über die Linie.

15. Das war knapp: Mit der Sirene kommt der SV noch frei vor dem Tor zum Abschluss, der Ball klatscht aber nur an die Bande.

SC Frintrop - TuRa 86 Essen 6:0

1. Das wird das schnellste Tor des Turniers sein. Vom Anstoß direkt abgezogen, schlägt es nach drei Sekunden bereits ein. 1:0 Frintrop.

2. Der SC scheint sich etwas vorgenommen zu haben. Zweiter Schuss, zweites Tor.

5. TuRa verfällt trotz Rückstand nicht in Hektik und lässt den Ball gemächlich hinten laufen.

8. Dieser doppelte Doppelpass hätte ein Tor verdient gehabt, doch Frintrop lässt liegen.

9. Diesmal nicht - 3:0 für den SC.

13. Der TuRa-Keeper scheint sich in der Halle nicht sonderlich wohl zu fühlen. 4:0 und 5:0 waren jeweils haltbar.

15. Das 6:0 mit der Sirene.

Gruppe 7

Bader SV - Sportfreunde Altenessen 3:2

1. Die beiden Gewinner des ersten Spieltags treffen aufeinander. Es könnte also bereits eine Vorentscheidung geben.

3. Daher scheinen beide Mannschaften Fehler minimieren zu wollen. Die Keeper sind viel am Ball, Sicherheit geht vor. Torschüsse gibt es bisher wenn nur aus der Distanz.

7. Die Sportfreunde schaffen es erstmals spielerisch in die gegnerische Hälfte und werden direkt mit dem Tor belohnt.

8. Der Bader SV antwortet direkt. Das 1:1 ist schön herausgespielt.

10. Der SV bleibt am Drücker. Die Sportfreunde können gerade so auf der Linie klären.

12. Da ist die verdiente Führung für den Bader SV. Doch postwendend kommen die Sportfreunde nach einem haarsträubenden Ballverlust zum Ausgleich.

14. Es geht hin und her. Der SV spielt einen Konter gut zu Ende und liegt kurz vor Schluss wieder vorne.

15. Altenessen will nochmal, doch die Zeit ist knapp. Überzahl und ein letzter indirekter Freistoß, doch der SV rettet das 3:2 ins Ziel.

NK Croatia Essen - DJK Dellwig 6:1

1. Der Gewinner dieser Partie hat gute Chancen auf die Zwischenrunde. Croatia legt direkt los und geht nach wenigen Sekunden in Führung.

2. Dellwig läuft frei auf das Tor zu, es hapert aber nach wie vor mit dem Abschluss.

7. Die DJK war bemüht, doch Croatia macht die Tore. Innerhalb von Sekunden gelingt der Doppelschlag - 3:0, die Vorentscheidung.

8. Dadurch zeichnet sich jetzt schon ein Finale um Platz zwei in Gruppe 7 ab. Der Bader SV ist mit sechs Punkten durch, Dellwig mit null Punkten raus. Mit jeweils drei Punkten treffen dann Croatia und Altenessen aufeinander.

11. Dellwig ist und bleibt vor dem Tor ungefährlich.

12. Manchmal muss man nur ein wenig kitzeln: Die DJK trifft zum 1:3.

13. Croatia stellt den alten Abstand direkt wieder her und erhöht noch auf 5:1.

15. Kurz vor Schluss noch das 6:1.

Gruppe 8

Heisinger SV - SC Frintrop 5:5

1. Weiter geht es mit Gruppe 8. Und der Heisinger SV geht direkt in Führung.

2. Die schnelle Antwort von Frintrop - 1:1.

3. Es geht im Minutentakt weiter: Am Ende einer von vorne bis hinten gelungenen Kombination steht die erneute Führung für den SV.

5. Eine Kopie des 2:1 bringt auch das 3:1 für Heisingen.

6. Jetzt haben sie sich warmgeschossen: 4:1.

8. Oh je. Ein einfacher Rückpass rutscht dem SV-Keeper unterm Fuß durch und kullert zum 2:4-Anschluss über die Linie.

8. Und auf einmal ist Frintrop wieder da. Ein langer Ball wird stark verarbeitet und zum 3:4 eingeschoben. Aus dem Nichts ist wieder Spannung drin.

12. Lange hat Frintrop dran gearbeitet, jetzt ist es passiert: 4:4-Ausgleich.

14. Der Heisinger SV schlägt zurück und geht kurz vor Schluss wieder in Führung. Kann Frintrop nochmal zurückkommen?

15. Tatsächlich! 50 Sekunden vor Schluss der erneute Ausgleich. Sieben Sekunden vor Schluss hat Heisingen noch einen indirekten Freistoß, doch es reicht nicht. Ein irres Spiel endet 5:5.

Essener SC Preußen - TuRa 86 Essen 7:2

1. Der Essener SC kann einen großen Schritt Richtung Zwischenrunde gehen - und fängt damit schon nach zehn Sekunden an.

2. Doch TuRA lässt sich nicht unterkriegen. Erst ist der SC-Keeper stark zur Stelle, dann prallt ein Ball vom Pfosten an seinen Rücken und von da ins Tor - 1:1.

3. Der Bezirksligist schlägt direkt zurück und geht erneut in Führung.

4. Preußen erhöht auf 3:1.

5. Tore am Fließband. Erst stellt der SC auf 4:1, doch TuRa bleibt im Spiel - 4:2.

11. In einer unaufgeregten Partie erhöht der SC auf 5:2. Das dürfte es gewesen sein.

14. 6:2 und 7:2.

Gruppe 7

NK Croatia Essen - Sportfreunde Altenessen 5:0

1. Der Gewinner zieht in die Zwischenrunde ein. Bei einem Unentschieden hat Croatia aufgrund des besseren Torverhältnisses die Nase vorne.

2. Croatia beginnt schwungvoll. Der Torwart von Altenessen musste schon zweimal in höchster Not eingreifen.

2. Der Druck dürfte zunehmen. Nach einem Check in die Bande sind die Sportfreunde für zwei Minuten in Unterzahl.

3. Das nutzt Croatia nach einer Ecke eiskalt aus, führt 1:0, ist jetzt aber ebenfalls für zwei Minuten ein Mann weniger.

5. Altenessen kann die Überzahl aber nicht nutzen und vergibt beste Chancen zum Ausgleich.

8. Stattdessen erhöht Croatia auf 2:0 und ist auf Kurs Zwischenrunde.

9. 3:0 - das dürfte die Vorentscheidung sein.

11. Jetzt geht es dahin mit Altenessen - 4:0 und 5:0.

15. Croatia hat sein Torverhältnis in die Höhe geschraubt. Dem Bader SV reicht gegen die punktlose DJK Dellwig im letzten Spiel der Gruppe 7 aber bereits ein Unentschieden für den Gruppensieg.

DJK Dellwig - Bader SV 3:3

1. Der Ball rollt, Dellwig beginnt mutig.

4. Der Bader SV tut sich weiter schwer. Die DJK steht tief und lässt kaum Raum.

5. Doch das ging jetzt zu schnell für die DJK-Abwehr. Nach schönem Zusammenspiel schießt der Bader SV das erste Tor.

6. Aber Dellwig gibt sich nicht auf, spielt weiter nach vorne und kommt nicht unverdient zum Ausgleich.

7. Innenpfosten! Das wäre beinahe die erneute SV-Führung gewesen.

9. Stattdessen geht Dellwig tatsächlich in Führung. Mit diesem Stand würde der Bader SV nur Gruppenzweiter werden.

10. Noch beim Schreiben des letzten Eintrags gelingt aber der Ausgleich.

11. Dellwig spielt für zwei Minuten in Unterzahl.

12. Das muss die Dellwig-Führung in Unterzahl sein, doch der SV-Keeper hält überragend. Dadurch ermöglicht er das Umschalten seiner Vorderleute, das zum 3:2 für den Bader SV führt.

13. Durch ist der SV aber noch nicht. Dellwig gleicht erneut aus.

15. Der Bader SV vergibt beste Chancen, doch es bleibt beim 3:3.

Damit zieht der Bader SV (sieben Punkte) als Gruppenerster in die Zwischenrunde ein. NK Croatia Essen folgte mit sechs Punkten.

Gruppe 8

Essener SC Preußen - SC Frintrop 3:1

1. Auch die Entscheidung in Gruppe 8 naht. Es treffen die beiden Gruppenführerenden zum Abschluss aufeinander.

1. Bereits nach zehn Sekunden liegt Preußen vorne.

3. Und das 2:0 hinterher. Der Essener SC ist auf dem besten Weg, als Gruppensieger in die Zwischenrunde einzuziehen.

6. Durch die Hosenträger zum 3:0. Frintrop läuft Gefahr, sich das Torverhältnis und dadurch den Einzug in die Zwischenrunde zu vermiesen.

10. Die besseren Chancen hat nach wie vor der Essener SC. Doch Frintrop steht jetzt besser und konzentriert sich jetzt mehr auf die Defensive.

14. Das ist ein ganz wichtiger Treffer für Frintrop, der 1:3-Anschlusstreffer. Nicht für dieses Spiel, aber für das eigene Torverhältnis und damit das Weiterkommen.

Der Essener SC Preußen kommt ohne Punktverlust als Gruppenerster weiter. Der Heisinger SV muss mit sechs Toren Unterschied im letzten Spiel der Gruppe 8 gewinnen, um den SC Frintrop noch von Platz zwei zu verdrängen.

TuRa Essen - Heisinger SV 2:7

1. Und der SV geht direkt mit 1:0 in Führung. Fünf Tore brauchen sie noch, ohne einen Gegentreffer versteht sich.

3. Das hat sich hiermit erledigt: TuRa gleicht aus. Heisingen spielt die eigenen Chancen nicht konsequent genug zu Ende.

6. Diese wurde genutzt: 2:1 für den SV. Noch ist Zeit.

7. Weiter geht's, 3:1.

8. TuRa unterbricht den Lauf. Das 3:2 hat gesessen, fünf Tore in sieben Minuten dürfte schwierig werden.

9. Aber nicht unmöglich: 4:2.

12. 5:2 und 6:2. Durch die vielen geschossenen Tore hat der SV genauso viele Tore geschossen wie Frintrop. Es fehlt also nur noch ein Tor.

13. Und da ist es tatsächlich! 7:2 für den Heisinger SV, das wäre Stand jetzt das Ticket für die Zwischenrunde.

Was für eine Dramatik in Gruppe! Der SC Frintrop und Heisingen haben gleich viele Punkte und die gleiche Tordifferenz. Weil Heisingen ein Tor mehr geschossen hat, ist der SV weiter.

Das war der Samstag:

Gruppe 1

FC Stoppenberg - Blau-Gelb Überruhr 4:1

1. Die erste Partie des Tages läuft. Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr geht als Favorit in die Gruppe.

6. Und da geht Blau-Gelb auch schon in Führung. Zu zweit läuft Überruhr auf den Torwart zu und legt dann quer. So muss man das machen in der Halle.

8. Doch so leicht lässt sich der Kreisligist nicht abschütteln. Nach einem langen Ball stellt der Stürmer stark sein Körper rein, behauptet den Ball und schließt zum 1:1 ab.

9. Doppelschlag Stoppenberg. Blau-Gelb wirkte hektisch, wollte die schnelle Antwort. Das nutzte Stoppenberg eiskalt aus und dreht die Partie.

11. Und direkt das 3:1. Über Bande landet der Ball beim Stürmer, der nur noch einschieben muss. Blau-Gelb muss sich etwas überlegen. Direkt im Anschluss klatscht der Ball aber nur an die Latte.

13. Jetzt wird es deutlich, das Spiel ist entschieden. Stoppenberg spielt einen Konter konsequent zu Ende und erzielt das 4:1.

15. Die erste Partie des Tages endet mit einer kleinen Überraschung. Der Kreisligist FC Stoppenberg schlägt den Bezirksligisten Blau-Gelb Überruhr deutlich mit 4:1.

Weigle Haus Kickers - VfL Kuperdreh 5:0

1. Und das zweite Spiel in Gruppe 1 läuft. Der VfL Kupferdreh aus der Kreisliga C wird sich nur Außenseiterchancen ausrechnen.

1. Und da ist auch direkt die Führung für die Kickers. Ein Gewaltschuss knapp hinter der Mittellinie schlägt in der langen Ecke ein.

3. Es ist die erwartet klare Angelegenheit. Die Kickers sind spielerisch überlegen, bekommen viel Platz und gehen mit 2:0 in Führung.

5. Weigle Haus tut früh etwas für das eigene Torverhältnis - 3:0. Das dürfte nicht der letzte Treffer gewesen sein, denn es wird weiter mit Schwung nach vorne gespielt.

6. Sekunden nach dem letzten Eintrag fällt das 4:0.

12. Die Kickers vergeben jetzt gute Chancen am laufenden Band. Doch auch Kupferdreh hätte die Möglichkeiten gehabt, zumindest auf die Anzeigetafel zu kommen.

15. Und dann kommen sie doch nochmal durch. Die Kickers gewinnen ebenfalls deutlich mit 5:0.

Gruppe 2

FSV Kettwig - SV Borbeck 1:3

1. Das erste Spiel der Gruppe 2 läuft. Als erstes Treffen die Kontrahenten aus der Kreisliga A aufeinander.

2. Borbeck legt vor. Nach einer schönen Vorlage über Bande wird der Ball sehenswert in den oberen Winkel geschraubt.

4. Kettwig bekommt hinten den Ball nicht weg, Borbeck nutzt das zum 2:0.

6. Anschluss für den FSV. Ein abgefälschter Schuss landet zum 1:2 im Netz.

9. Borbeck stellt die Zwei-Tore-Führung wieder her.

13. Kettwig hat die Chancen zum Anschluss, doch der Borbeck-Kepper pariert mehrfach stark im Eins-gegen-Eins.

15. Es bleibt beim 3:1 für den SV Borbeck.

Wacker Bergeborbeck - Juspo Altenessen 0:6

1. Spiel Nummer 2 in Gruppe 2. Bergeborbeck aus der Kreisliga C trifft auf die eine Liga höher spielende Juspo Altenessen.

2. Der B-Ligist geht in Führung, 1:0 für Altenessen.

4. Juspo legt direkt das 2:0 nach.

6. Da sieht der Wacker-Keeper unglücklich aus. Der Ball rutscht ihm durch die Hosenträger und landet zum 3:0 für Altenessen im Netz.

8. Von Bergeborbeck kommt jetzt gar keine Gegenwehr mehr, nach Ballverlusten wird nicht mit nach hinten gelaufen. Juspo nutzt das, um auf 4:0 zu stellen.

9. 5:0.

11. Deutlicher könnte eine Angelegenheit am Ende nicht sein: 6:0.

Gruppe 1

FC Stoppenberg - Weigle Haus Kickers 5:0

1. Es treffen die beiden bisher siegreichen Mannschaften der Gruppe 1 aufeinander.

4. Was für ein Strahl von Stoppenberg! Ansatzlos landet der Hammer von der Mittellinie im linken oberen Winkel. Da kann der Kickers-Keeper nur hinterherschauen.

8. Stoppenberg ist weiter gut drauf. Sie haben mehr Ballbesitz, die besseren Chancen und gehen verdient mit 2:0 in Führung.

9. Und der nächste Hammer von Stoppenberg. Von der Unterkante der Latte geht der Ball zum 3:0 ins Tor. Das dürfte die vorzeitige Entscheidung sein.

10. Erneut wird es deutlich: 4:0, der Kreisligist nimmt die Kickers auseinander.

12. 5:0 - der Endstand.

Blau-Gelb Überruhr - VfL Kupferdreh 6:0

1. Der Gewinner dieses Spiels kann sich noch Hoffnung machen auf ein Weiterkommen.

2. Blau-Gelb legt vor und geht per Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden direkt mit 2:0 in Führung.

6. Jetzt kommt für den VfL alles zusammen. Ein Eigentor macht hier eigentlich schon alles klar. 3:0 für Überruhr.

9. 4:0, das Ding ist durch.

10. Eine schöne Einzelleistung schraubt das Ergebnis weiter in die Höhe.

14. 6:0 - der Endstand.

Gruppe 2

FSV Kettwig - Wacker Bergeborbeck 14:0

1. Blitzstart für den FSV, 1:0 Kettwig.

2. Und direkt das 2:0.

3. Es geht im Minutentakt weiter: 3:0.

5. Um eine Sekunde den üblichen Rhythmus verpasst, dafür innerhalb einer Minute gleich dreifach getroffen - 6:0. Wacker kann einem nur leid tun.

7. Und da wären wir wieder beim Minutentakt: 7:0.

9. 8:0 und 9:0.

10. Das erste Spiel, das zweistellig wird: 10:0 und 11:0. Unnötig anzumerken, dass es das deutlichste Ergebnis bisher ist.

14. Ein bisschen ruhiger hat es Kettwig zum Schluss angehen lassen, nur um nochmal dreifach zuzuschlagen. Das Spiel endet 14:0.

SV Borbeck - Juspo Altenessen 7:0

3. Umkämpfte Anfangsminuten mit leichten Vorteilen für Borbeck, die folgerichtig in Führung gehen.

6. Katastrophaler Abstoßfehler bei Altenessen. Ein Geschenk zum 2:0 für Borbeck.

8. Borbeck brutal effektiv: 3:0.

10. Erst krachend, dann elegant. Durch einen Doppelschlag zum 5:0 ist das Ding durch.

12. Wie fast alle Spiele bisher, hat auch dieses ein mehr als deutliches Ergebnis: 6:0.

15. Wenige Sekunden trifft Borbeck noch zum 7:0-Endstand.

Gruppe 1

Blau-Gelb Überruhr - Weigle Haus Kickers 5:0

1. Zunächst eine Korrektur: Natürlich sind die Weigle Haus Kickers kein Bezirksligist, sondern spielt in einer Freizeitliga. Blöder Fehler, kommt nicht wieder vor, danke für die Hinweise. Weiter geht es mit der nächsten Partie in Gruppe 1.

6. Blau-Gelb hat etwas mehr Druck aufgebaut und geht direkt in Führung. Zunächst ist der Kickers-Keeper noch zur Stelle, gegen den Nachschuss hat er aber keine Chance mehr.

8. Die Kickers sind nach einem Ellenbogenschlag für zwei Minuten in Unterzahl.

9. Überruhr nutzt den einen Mann mehr gnadenlos aus - 2:0.

10. Auch die Gleichzahl hilft den Kickers nicht: 3:0 für Blau-Gelb.

14. Fast schon obligatorisch an diesem Tag, der Doppelschlag kurz vor Schluss. Blau-Gelb gewinnt mit 5:0.

VfL Kupferdreh - FC Stoppenberg 0:4

1. Zum Abschluss der Gruppe 1 trifft der bislang ungeschlagene FC Stoppenberg auf den bislang torlosen VfL Kupferdreh.

2. Das erste Tor erzielt zwar der VfL - es ist aber ein Eigentor, 1:0 für Stoppenberg.

7. Seitdem hat Kupferdreht mehr vom Spiel. Der FC-Keeper musste schon ein ums andere Mal eingreifen, um den Ausgleich zu verhindern.

8. Es wird hitzig: Bei einem Zweikampf an der Bande geraten zwei Spieler aneinander, es kommt zu einer Rangelei. Der VfL-Spieler sieht glatt Rot, der FC-Spieler muss für zwei Minuten vom Feld.

10. Die Drei-gegen-Drei-Situation nutzt Stoppenberg, um per Konter das 2:0 zu erzielen. Bitter für Kupferdreh, die gute Chancen auf den Ausgleich vergaben.

13. Die Entscheidung: Stoppenberg stellt auf 3:0. Der VfL verbleibt ohne eigenen Treffer.

14. Der VfL-Keeper kann einem leidtun. Er hält glänzend im Eins-gegen-Eins, doch sein Verteidiger vertendelt leichtfertig den Ball. Der FC-Spieler muss nur noch einschieben - 4:0, der Endstand.

Damit steht fest: Der FC Stoppenberg und Blau-Gelb Überruhr haben es in die Zwischenrunde geschafft.

Gruppe 2

Wacker Bergeborbeck - SV Borbeck 0:14

1. Ansatzlos hämmert der SV Borbeck den Ball zum in die Maschen und legt kurz danach schon das 2:0 nach. Erneut ein Blitzstart.

2. Der wird durch das schnelle 3:0 komplettiert.

4. Womit wir wieder beim Minutentakt wären: 4:0.

5. 5:0. Wacker versucht mit dem anschließenden Anstoß den ersten Torschuss, ohne Erfolg. Stattdessen im Gegenzug das 6:0 und kurz darauf das 7:0. Es bahnt sich ein neues Höchstergebnis an.

8. Erneut keine Gegenwehr, Borbeck kann nach Belieben kombinieren, 8:0, 9:0 und 10:0.

11. 11:0, 12:0 und 13:0.

15. 14:0 - damit ist das höchste Ergebnis des Tages eingestellt.

Der SV Borbeck ist damit als Gruppensieger für die Zwischenrunde qualifiziert.

Juspo Altenessen - FSV Kettwig 2:2

1. Und auch das letzte Spiel der Gruppe 2 läuft. Es geht um den zweiten Platz für die Zwischenrunde.

4. Von Beginn an werfen beide Mannschaften alles rein. In einer intensiv geführten Partie geht Juspo mit 1:0 in Führung.

6. Freistoß aus acht Metern für den FSV - abgeblockt. Doch zuvor gab es zwei Minuten für Juspo.

7. Und direkt die zweite Zeitstrafe. Altenessen steht nur noch mit zwei Feldspielern auf dem Platz. Das muss der FSV ausnutzen.

8. Zwei Spieler sind im Mittelkreis liegengeblieben. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. In die Aufregung hinein läuft der FSV frei auf das Tor zu und erzielt das 1:1. Große Aufregung bei Altenessen.

9. Kettwig lässt sich von der Unruhe nicht beeindrucken und dreht das Spiel - 2:1 für den FSV.

12. Altenessen rennt in einer Tour an, kommt aber nicht zu guten Chancen. Es macht sich Frust breit, die nächste zwei Minuten für Juspo. Auf der anderen bekommt ein FSV-Spieler ebenfalls eine Zeitstrafe für überhartes Einsteigen.

14. Das nächste harte Einsteigen, erneut liegt ein FSV-Spieler am Boden. Nach kurzer Unterbrechung geht es weiter, die letzte Minute läuft.

15. Und da ist tatsächlich noch der Ausgleich. Dem FSV würde das reichen, Juspo braucht den Sieg, doch es reicht nicht.

Damit zieht der FSV Kettwig aufgrund des besseren Torverhältnisses in die Zwischenrunde ein.

Gleich geht es weiter. Besonders gespannt erwartet wird Gruppe 3 mit den Bezirksligisten SV Burgaltendorf, DJK SF Katernberg und TuSEM Essen. Vervollständigt wird die Gruppe von Fatihspor Essen. In Gruppe 4 spielen Atletico Essen, TuS Helene Essen sowie VfL Sportfreunde 07 und TuS Holsterhausen um die Tickets für die Zwischenrunde.

Gruppe 3

SV Burgaltendorf - Fatihspor Essen 6:2

1. Und der Ball rollt wieder. Die erste Partie der Gruppe 3 läuft.

5. Burgaltendorf hatte in den ersten Minuten mehr vom Spiel und geht mit dem ersten gefährlichen Abschluss direkt in Führung.

6. Doppelschlag SV. Fatihspor sucht die schnelle Antwort, findet den Abschluss aber nicht und wird gnadenlos ausgekontert - 2:0 Burgaltendorf.

8. Ganz clever: Für einen Freistoß kommt der gerade eingewechselte SV-Spieler im Vollsprint angelaufen und tunnelt den Fatihspor-Keeper zum 3:0.

9. Wenige Sekunden später legt Burgaltendorf das 4:0 nach, spätestens jetzt ist das Spiel entschieden.

11. Fehler im Fatihspor-Aufbauspiel, Burgaltendorf zum 5:0. Im direkten Gegenzug gelingt immerhin der Ehrentreffer.

12. Burgaltendorf stellt den alten Abstand wieder her - 6:1.

13. Etwas zu spät in dieser Partie hat Fatisphor seine Treffsicherheit entdeckt - 6:2, der Endstand.

DJK SF Katernberg - TuSEM Essen 4:2

1. Das erste Bezirksliga-Duell steht an. Und ein optimaler Einstand für Katernberg, die Sportfreunde liegen bereits nach wenigen Sekunden vorne.

4. TuSEM hat den Ball, Katernberg kontert. Wie aus dem Bilderbuch fällt nach drei schnellen Pässen das 2:0. So macht Halle Spaß.

6. TuSEM verkürzt auf 1:2.

11. TuSEM versucht viel und läuft wieder in einen DJK-Konter. 3:1 für Katernberg, doch es ist ja auch noch ein bisschen zu spielen.

14. Katernberg steht gut, TuSEM findet keine Lücke und die Sportfreunde erzählen ihr drittes Kontertor - 4:1.

15. Mit der Schlusssirene stellt TuSEM noch auf 4:2.

Gruppe 4

Atletico Essen - TuS Helene Essen 2:2

1. Erstes Spiel der Gruppe 3 und TuS Helene legt ebenfalls einen Blitzstart hin - 1:0, keine Minute gespielt.

7. Der TuS hatte gute Möglichkeiten, scheiterte aber mehrfach. Atletico zeigt sich effizienter und gleicht nach schönem Angriff zum 1:1 aus.

11. Atletico jetzt mit mehr Ballbesitz und den besseren Chancen. Eine sehenswerte Kombination ging nur knapp am Pfosten vorbei.

13. Stattdessen die 2:1-Führung für TuS Helene durch einen humorlosen Volley.

13. Der TuS-Torwart hebt sofort entschuldigend die Hand. Sein Abspielfehler führte postwendend zum 2:2-Ausgleich. Kurz darauf verhindert er immerhin Schlimmeres.

15. Zwei Abschlüsse noch von TuS Helene, dann ertönt die Sirene.

VfL Sportfreunde 07 - TuS Holsterhausen 1:2

1. Weiter geht's.

3. Zwei Minuten für die Sportfreunde, da hätte es eine Gelbe Karte wohl auch getan.

3. Der TuS braucht nicht lange, um Profit aus der Überzahl zu schlagen und geht mit 1:0 in Führung.

6. In Gleichzahl hat der VfL wieder die Kontrolle übernommen und trifft verdient zum Ausgleich.

9. Pfostenkracher Holsterhausen. Das Spiel kann in beide Richtungen kippen.

13. Und Holsterhausen scheint es auch zu machen. Kurz vor Schluss geht der TuS mit 2:1 in Führung.

15. Einen indirekten Freistoß bekommt der VfL noch. Manche haben ihn schon drin gesehen, doch TuS-Keeper taucht in die kurze Ecke ab und hält den Sieg fest.

SV Burgaltendorf - DJK SF Katernberg 2:3

1. Und das nächste Bezirksliga-Duell läuft.

4. Es ist das erwartet ausgeglichene und umkämpfte Duell. Viele Zweikämpfe, wenig Torchancen.

5. Dann der Hammer aus dem Nichts. Ansatzlos schweißt der SV den Ball von knapp hinter der Mittellinie oben in den linken Winkel. Das stellt berechtigte Ansprüche auf das Tor des Tages - 1:0 Burgaltendorf.

7. Pfostenkracher Katernberg. Das war ganz knapp.

10. Das könnte der Partie die Entscheidung verpasst haben. Der DJK-Stürmer hakt im Zweikampf mit seinem Gegenspieler abseits des Balles nach, dafür zeigt ihm der Schiedsrichter glatt Rot. Eine harte Entscheidung.

11. Und prompt nutzt der SV die Überzahl aus, 2:0 Burgaltendorf.

12. Der Anschluss und nochmal Hoffnung für Katernberg. Ein indirekter Freistoß findet den Weg ins Tor.

13. Und da ist der Ausgleich! Wunderbar gespielt von Katernberg, nach einer Kopfballvorlage senkt sich ansatzlose Volley im langen Eck.

15. Was eine Dramatik! Katernberg lässt die Uhr bis kurz vor Schluss runterlaufen, um den letzten Abschluss des Spiels zu haben. Und tatsächlich: Sieben Sekunden vor Schluss fällt das 3:2 für die Sportfreunde, die einen 0:2-Rückstand drehen.

Fatisphor Essen - TuSEM Essen 6:2

1. Nach diesem irren Finish müssen sich die Gemüter erstmal beruhigen. Die nächste Partie läuft.

4. Die Führung für TuSEM, 1:0.

5. Im direkten Gegenzug gleicht der Kreisligist erst aus und dreht kurz darauf die Partie sogar ganz - 2:1 Fatisphor.

8. Beflügelt von der Führung spielt Fatisphor weiter nach vorne und erhöht erst auf 3:1. Kurz darauf ein besonderes Highlight. Der Torwart findet mit einem langen Ball den Kopf eines Mitspielers, der den Ball zum 4:1 ins Tor lenkt.

10. TuSEM gibt sich auf. Erneuter Doppelschlag Fatisphor - 6:1, jetzt wird es deutlich.

13. TuSEM kommt nochmal auf die Anzeigetafel, durch ein Eigentor von Fatisphor.

Gruppe 4

Atletico Essen - VfL Sportfreunde 07 2:3

2. Atletico geht in Führung, die hat aber nur kurze Zeit bestand. Die Sportfreunde gleichen im Gegenzug zum 1:1 aus.

5. Da sieht der VfL-Keeper nicht gut aus. Ein eigentlich ungefährlicher Abschluss rutscht ihm durch die Finger - 2:1 Atletico.

8. Diesmal hat es etwas länger gedauert, doch wieder kommt der VfL zum Ausgleich.

11. Die Sportfreunde gehen zum ersten Mal in Führung. Gegen mehrere Gegenspieler tankt sich der VfL-Spieler durch und vollendet formschön mit Pike - 3:2 für die Sportfreunde.

14. Atletico will nochmal und stellt hoch zu. Es wird eng bis zum Schluss, doch bleibt beim 3:2 für den VfL.

TuS Helene Essen - TuS Holsterhausen 2:3

1. TuS gegen TuS. Helene Essen geht nach einer Minute in Führung.

4. Helene für zwei Minuten in Unterzahl. Der Holsterhausen-Spieler konnte nur per Foul am Abschluss gehindert werden.

5. Unglücklich aus Helene-Sicht: Kurz vor Ablauf der Zeitstrafe kommt Holsterhausen zum Ausgleich.

7. Und da ist die Führung, Holsterhausen kommt über eine Ecke zum Erfolg. Kurz darauf die nächste Zwei Minuten für Helene. Jetzt wird es für sie ganz schwer.

8. Die erneute Überzahl spielt Holsterhausen perfekt aus. Mit zwei Pässen ist Helene ausgespielt und es muss nur noch eingeschoben werden - 3:1.

10. Das hätte der Anschluss sein müssen, doch der Helene-Spieler schafft es, denn Ball einen Meter vor dem Tor noch über die Latte zu heben.

11. Sein Mitspieler macht es kurz darauf besser - nur noch 2:3 aus Helene-Sicht.

14. Da war sie, die große Chance auf den Ausgleich - knapp drüber.

Gruppe 3

Fatisphor Essen - DJK SF Katernberg 0:4

1. Katernberg führt mit zwei Siegen die Gruppe an. Dahinter lauern mit je einem Sieg Gegner Fatisphor Essen und der SV Burgaltendorf.

2. Katernberg wartet ab, spielt auf Sicherheit. Fatisphor sucht nach Ballgewinn direkt den Abschluss und hatte bislang die beste Möglichkeit.

6. Jetzt auch die ersten Abschlüsse von Katernberg. Bei der Doppelchance hält der Fatisphor-Keeper zweimal stark.

8. Beim dritten Abschluss hat er dann keine Chance mehr: 1:0 für Katernberg.

9. Da ist die Effizienz, die heute den Unterschied macht. Katernberg stellt auf 2:0

10. Zwei am Boden liegende Spieler rangeln miteinander - beide gehen für zwei Minuten vom Feld.

12. Katernberg kommt mit dem Drei gegen Drei besser klar und erhöht auf 3:0 und 4:0. Das ist gar nicht gut für das Torverhältnis von Fatisphor.

15. Die Uhr läuft nur noch runter.

Die DJK Sportfreunde Katernberg stehen damit als Gruppensieger fest und qualifizieren sich für die Zwischenrunde.

TuSEM Essen - SV Burgaltendorf 1:7

1. Und die letzte Partie der Gruppe 3 läuft. Burgaltendorf geht direkt in Führung und ist damit auf Kurs Zwischenrunde.

2. Der SV gibt sich im Bezirksliga-Duell keine Blöße - 2:0.

4. Weiter eine einseitige Geschichte. Burgaltendorf spielt TuSEM vor sich her, 3:0.

5. 4:0 und 5:0, Gegentor Nummer 15 für TuSEM.

8. Nummer 16.

9. Anschlusstreffer: 1:6. Das wird aber nichts daran ändern, wer das Spiel gewinnt und in die Zwischenrunde einzieht.

15. Und noch das 7:1 kurz vor Schluss.

Der SV Burgaltendorf folgt in die Zwischenrunde. Offener ist es noch in Gruppe 4.

Gruppe 4

TuS Helene Essen - VfL Sportfreunde 07 6:0

1. Auf geht's in die beiden finalen Spiele der Gruppe 4.

2. Der TuS eröffnet und geht mit 1:0 in Führung.

4. ... und erhöht auf 2:0. Vom VfL kommt bislang noch nicht viel.

6. Helene kann ungestört kombinieren, die Sportfreunde kommen in keinen Zweikampf. Unbedrängt trifft der TuS zum 3:0.

11. Und nochmal ein Highlight. Nach einer schönen Kombination tunnelt der TuS-Spieler den VfL-Keeper mit der Hacke zum 4:0. Das Spiel ist längst entschieden.

13. Langsam wird es hier zum Budenzauber. Ein Strahl landet ansatzlos im Winkel, ein Schlenzer senkt sich in die lange Ecke - 6:0 für Helene.

TuS Holsterhausen - Atletico Essen 8:1

1. Und das letzte Spiel in Gruppe 4 läuft.

2. Der TuS bleibt weiter souverän und trifft zum 1:0.

3. Klare Angelegenheit: Holsterhausen erhöht per Doppelschlag auf 3:0 und wird ohne Punktverlust in die Zwischenrunde einziehen.

5. Um das nochmal zu verdeutlichen, erhöht der TuS auf 4:0.

6. Ohne Anschlusstreffer will Atletico das Spiel aber nicht beenden, auf der anderen Seite hat Holsterhausen die Antwort parat - 5:1.

12. Von Atletico kommt keine Gegenwehr. Drei Tore innerhalb von drei Minuten - 8:1.

Auch Gruppe 4 ist in den Büchern. Der TuS Holsterhausen zieht souverän in die Zwischenrunde ein und wird von TuS Helene Essen begleitet.

Ab 17.30 Uhr kommen zum Abschluss des ersten Qualifikations-Tages noch die Gruppen 5 und 6. In Gruppe 5 spielen TGD Essen-West, DJK SG Altenessen, Teutonia Überruhr und SuS Niederbonsfeld. Gruppe 6 bilden Alemannia Essen, AGGRO Bethesda sowie die Essener SG 99/06 und Preußen Eiberg.

Gruppe 5

TGD Essen-West - DJK SG Altenessen 3:2

1. Und da haben wir das schnellste Tor des Tages. Vom Anstoß trifft die TGD Essen-West zum 1:0.

3. Der Bezirksligist erwischt einen guten Start und geht mit 2:0 in Führung.

6. Im Eins-gegen-Eins mit dem Keeper hat der TGD-Spieler erst das Nachsehen, im Nachsetzen stochert er den Ball aber zum 3:0 über die Linie.

8. Aus dem Nichts der Anschlusstreffer für Altenessen. Mit dem ersten gefährlichen Torschuss fällt das 1:3. Kurz darauf muss TGD-Keeper stark parieren, das hätte schnell kippen können.

15. 20 Sekunden vor Schluss kommt DJK zum Anschlusstreffer, der kommt allerdings zu spät.

Teutonia Überruhr - SuS Niederbonsfeld 1:5

2. Auch im zweiten Spiel der Gruppe 5 beginnt der Bezirksligist souverän und geht mit 1:0 in Führung.

5. Das ging zu schnell für Teutonia. Drei SuS-Angreifer laufen auf einen Verteideiger zu und spielen es zum 2:0 zu Ende.

6. Zwischenzeitlicher Anschluss für Überruhr. Überraschend zu dem Zeitpunkt. Niederbonsfeld stellt den alten Abstand aber direkt wieder her und schießt direkt einen nach - 4:1.

10. SuS scheint mit dem Ergebnis an sich zufrieden, Teutonia will sich das Torverhältnis nicht schon im ersten Spiel verhageln. Das Ergebnis ist ein Spiel, das nicht viele spektakulären Szenen zu bieten hat.

14. Einen hatte Niederbonsfeld dann aber noch: 5:1.

Gruppe 6

Alemannia Essen - AGGRO Bethesda 8:1

1. Auch die Gruppe 6 hat als letztes an diesem Samstag ihren Betrieb aufgenommen. Und Alemannia Essen sichert sich den Blitzstart des Tages: 2:0, 40 Sekunden gespielt.

3. Etwas Zeit haben sie sich gelassen, das Ergebnis ist aber das gleiche: 3:0 für Alemannia.

6. Erneuter Doppelschlag innerhalb einer Minute, die Alemannia erhöht auf 5:0.

7. Im Gegenzug kommt AGGRO Bethesda zum ersten Mal auf die Anzeigetafel.

9. Alemannia stellt den alten Abstand wieder her - 6:1.

14. Das Spiel plätscherte vor sich hin und dem Ende entgegen. Doch davor erhöht Alemannia noch auf 7:1 und 8:1.

Essener SG 99/06 - Preußen Eiberg 1:2

2. Duell der Fernschüsse. Erst geht Preußen Eiberg durch einen in Führung, nach Wiederanpfiff gleicht die SG durch ebenso einen aus. Zwei sehenswerte Tore.

8. Seitdem passierte rein gar nichts. Wenn mehr Zuschauer da wären, würde es wohl Pfiffe geben. Der Preußen-Keeper hielt fast eine halbe Minute den Ball, ohne angegangen zu werden. Mit dem Punkt sind vielleicht beide zufrieden, es sind aber noch sieben Minuten zu spielen.

12. Es kommt wieder mehr Fahrt ins Spiel. Eiberg will die erneute Führung - und erzielt sie auch nach einer schönen Kombination. Die SG muss jetzt mehr investieren.

15. Einen guten Abschluss bekommt die SG noch, dann ist das Spiel vorbei.

Gruppe 5

TGD Essen-West - Teutonia Überruhr 6:2

2. Der Kreisligist Teutonia Überruhr beginnt mutig und geht gegen die TGD Essen-West früh in Führung. Der Bezirksligist muss jetzt antworten.

6. Stattdessen fast das 2:0 für Teutonia, nur verhindert durch eine überragende Fußabwehr des TGD-Keepers.

7. Er ermöglicht erst den Ausgleich, den seine Vordermänner im direkten Gegenzug erzielen.

8. Der Knoten scheint geplatz, die Essen-West dreht dreht erst die Partie und legt direkt das 3:1 nach.

9. Doch so leicht gibt sich die Teutonia nicht geschlagen, nur noch 2:3.

11. Aus nicht ersichtlichen Gründen bekommt der Teutonia-Torwart zwei Minuten. Sein Ersatz kommt und ein Feldspieler muss runter. Die Überzahl nutzt der Bezirksligist zum 2:4.

12. Zu allem Überfluss unterläuft Überruhr auch noch ein Eigentor. Dahinter wäre aber auch ein TGD-Spieler Einschussbereit gewesen.

13. Jetzt wird es deutlich: 6:2.

DJK SG Altenessen - SuS Niederbonsfeld 8:3

3. Altenessen eröffnet die Partie und führt gegen den Bezirksligisten 1:0.

5. ... und erhöht sogar auf 2:0. Doch Niederbonsfeld verkürzt im Gegenzug.

7. Niederbonsfeld bekommt nach einem harten Zweikampf eine Zeitstrafe. Die nutzt die SG eiskalt aus und schlägt gleich dreifach zu - 5:1.

11. Trotz Gleichzahl wird es noch deutlicher, Altenessen erhöht auf 6:1. Zwar hat Niederbonsfeld darauf eine Antwort, die hat Altenessen aber ebenfalls. Drei Tore in nicht mal 30 Sekunden.

13. Niederbonsfeld verkürzt auf 3:7, es wird aber zu spät sein.

15. Das letzte Tor gehört wieder Altenessen, der Endstand ist 8:3.

Gruppe 6

Alemannia Essen - Essener SG 99/06 2:2

1. Es bleibt der Tag der frühen Tore. Die SG geht nach einer halben Minute bereits in Führung.

3. Es ist eine intensive Partie mit vielen grenzwertigen Zweikämpfen an der Bande.

6. Lattenkracher SG, das war knapp.

7. Stattdessen erzielt die Alemannia den Ausgleich.

8. Die SG zeigt sich davon aber unbeeindruckt und liegt nach schönem Doppelpass direkt wieder in Front.

11. Alemannia Essen gleicht erneut aus. Die Partie ist weiterhin hitzig und intensiv geführt. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

15. Das wäre beinahe schief gegangen für Alemannia, doch der Keeper macht seinen Abwurf-Fehler wieder gut. So bleibt es beim 2:2.

AGGRO Bethesda - Preußen Eiberg 1:9

1. Erneuter Horrorstart für Bethesda. Wieder steht es nach kurzer Zeit bereits 0:2.

5. Bethesda hatte kurze Zeit Hoffnung, doch Eiberg antwortet per Dreierpack und stellt schnell auf 5:1.

7. 6:1.

11. Nach einer kleinen Verschnaufpause schlägt Eiberg erneut zu und erzielt das 7:1.

14. Das dürfte der Schlusspunkt gewesen sein: 8:1.

15. So kann man sich irren: 9:1.

Gruppe 5

DJK SG Altenessen - Teutonia Überruhr 4:1

1. Der "letzte Spieltag" ist eröffnet. Altenessen braucht einen Sieg, um im Fernduell Druck auf SuS Niederbonsfeld auszuüben. Für Teutonia geht es um den ersten Punktgewinn an diesem Abend.

5. Die großen Abschlussmöglichkeiten gab es noch nicht. Auch dieses Duell ist stark Zweikampfbetont.

6. Das war stark gemacht vom SG-Stürmer. Er stellt den Körper rein, behauptet den Ball und schweißt ihn zur Führung für Altenessen ins Netz.

8. Die nächste starke Einzelaktion bringt das 2:0.

9. Mit der ersten richtigen Torchance kommt Teutonia zum Anschluss. Nur noch 1:2 aus Überruhr-Sicht.

12. Das könnte die Entscheidung gewesen sein, Altenessen stellt auf 3:1.

15. Indirekter Freistoß im SG-Strafraum. Teutonia schafft es aber nicht, nochmal zu verkürzen. Stattdessen wenige Sekunden vor Schluss noch das 4:1. Damit hat Altenessen als Kreisligist sehr gute Karten, die Zwischenrunde zu erreichen.

SuS Niederbonsfeld - TGD Essen-West 2:3

1. Die Ausgangslage: TGD Essen-West sechs Punkte, Altenessen jetzt ebenfalls, Niederbonsfeld drei Punkte. Bei Punktgleichheit entscheidet erst das Torverhältnis, dann die geschossenen Tore und erst zum Schluss der direkte Vergleich. Niederbonsfeld braucht also einen hohen Sieg - bei vier Toren Unterschied überholen sie die TGD noch.

2. Immerhin legen sie gut los, führen bereits mit 1:0.

5. Irgendwie wird der Ball ins Tor gewurschtelt. SuS ist es egal, 2:0.

6. Das durchkreuzt jetzt natürlich die Aufholpläne: Zwei-Minuten-Strafe für Niederbonsfeld.

8. Das ist natürlich ein Nackenschlag für Niederbonsfeld, Essen-West verkürzt.

9. Doppelt bitter: In Unterzahl kassiert SuS direkt auch noch den Ausgleich.

12. Niederbonsfeld versucht viel, stattdessen dreht die TGD das Spiel - 3:2 Essen-West. Damit zeichnet sich immer mehr ab: TGD und Altenessen werden weiterkommen, für SuS Niederbonsfeld ist Endstation.

15. Die letzten Sekunden laufen, ein letzter Schuss, dann ist Schluss.

Gruppe 6

AGGRO Bethesda - Essener SG 99/06 3:8

1. Im dritten Spiel kassiert AGGRO Bethesda in der Anfangsminute nur einen Gegentreffer. Die SG führt.

3. Das 2:0 ließ aber nicht lange auf sich warten. Mit einem hohen Sieg kann sich die Essener SG noch leise Hoffnungen machen, dafür müssen sie aber hoch gewinnen und Alemannia Essen im letzten Spiel des Tages gegen Preußen Eiberg hoch verlieren.

4. In dieses Gedankenspiel hinein trifft Bethesda zum Anschluss. Die SG schüttelt das aber schnell ab und erhöht auf 3:1.

6. Doch Bethesda zeigt sein zum Abschluss sein bestes Spiel. Aus einem schönen Zuspiel resultiert der Anschluss.

7. Und da ist sogar der Ausgleich.

8. Mit einem Punktgewinn wird es aber schwer. Die SG führt wieder mit 4:3 und vergibt hochkarätige Chancen.

9. Diese nicht - 5:3.

10. Wird es tatsächlich nochmal spannend um die Qualifikation? Die SG trifft zum 6:3 und 7:3.

12. Es wird hitziger zum Ende der Partie. Frust macht sich breit bei Bethesda.

15. Mit der Schlusssirene erzielt die SG das 8:3. Vor allem die Gegentore tun weh. Sie müssen auf Preußen Eiberg gegen Alemannia Essen hoffen.

Preußen Eiberg - Alemannia Essen

1. Die letzte Partie des Tages läuft. Schießt Alemannia kein Tor, ist bei einem 0:3 raus. Ansonsten bei einer Niederlage mit vier Toren Differenz.

2. Und da ist auch direkt das 1:0 für Eiberg. Die Zitterpartie beginnt früh.

5. Eiberg muss nicht, Alemannia will nicht. Die meisten Zweikämpfe werden im Mittelfeld und an der Bande geführt.

8. Fast das 2:0, doch der Abschluss frei vor dem Tor geht knapp vorbei.

10. Jetzt wieder mehr Chancen auf beiden Seiten, es ist noch alles drin in dieser Partie.

12. Die Hoffnungen der SG Essen schwinden mit jeder Minute. Es sieht derzeit nicht nach einem Happy End für sie aus.

14. Und da ist der Ausgleich! Jetzt geht es sogar noch um den Gruppensieg.

15. Das letzte Spiel des Abends ist vorbei!

Damit zieht Preußen Eiberg als Gruppensieger in die Zwischenrunde ein, Alemannia Essen folgt als Zweiter.