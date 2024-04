Bayer Leverkusen bleibt erneut ohne Niederlage. Vier Tage nach der großen Meisterfeier holt der Bundesligist in der Europa League ein 1:1 bei West Ham United.

Die Last-Minute-Könige von Bayer Leverkusen haben erneut spät eine Niederlage abgewendet und sind mit einem Rekord ins Halbfinale der Europa League eingezogen. Vier Tage nach dem erstmaligen Gewinn der Deutschen Meisterschaft hat der Bundesliga-Dominator dank Joker Jeremie Frimpong am Donnerstagabend im Viertelfinal-Rückspiel bei West Ham United ein 1:1 (0:1) erreicht. Das Hinspiel wurde mit 2:0 gewonnen.

Mit dem 44. ungeschlagenen Spiel in Serie hat das Team von Trainer Xabi Alonso Juventus Turin als Rekordhalter abgelöst. Die Italiener waren von Mai 2011 bis Mai 2012 in 43 Spielen hintereinander unbesiegt.

Nun liegt Leverkusen in diesem Ranking auf Platz eins und hält den alleinigen Rekord in Europa. Der Deutsche Meister hat zuletzt am 27. Mai 2023 ein Spiel verloren - damals gab es am letzten Bundesligaspieltag ein 0:3 beim VfL Bochum. Seitdem hat Bayer nicht mehr den Platz als Verlierer verlassen.

Zurück zum Geschehen in London: Der eingewechselte Frimpong traf in der 89. Minute für Leverkusen, nachdem Michail Antonio (13.) West Ham in Führung gebracht hatte. In sieben Spielen zuvor hatte Leverkusen erst ab der 90. Minute Niederlagen abgewendet. Im Halbfinale spielt die Alonso-Elf nun am 2. und 9. Mai gegen AS Rom und hat im Rückspiel Heimrecht.

"Wir müssen sehr stolz auf uns sein, was wir hier geleistet haben", sagte Mittelfeldchef Granit Xhaka nach dem Abpfiff im RTL-Interview: "Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht, aber wichtig ist, dass wir zusammengeblieben sind. Es zeigt den Charakter, die Mentalität, dass wir nach einer schwachen Halbzeit eine solch perfekte zweite Halbzeit spielen."

Im zweiten Halbfinale treffen Olympique Marseille und Atalanta Bergamo aufeinander. Das Finale steigt am 22. Mai in Dublin.