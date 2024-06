EM 2024: Bochum-Fans protestieren im EM-Kneipenquiz: "Wen lieben wir? VfL"

Das Erste strahlt zur Europameisterschaft das EM-Kneipenquiz aus Bochum aus. Am Mittwochabend regte sich Widerstand gegen die Vereins-Vorliebe einiger Kandidaten.

Die ARD hat sich für die Fernsehzuschauer für die Europameisterschaft in Deutschland etwas Besonderes einfallen lassen. An allen Tagen, an denen das Erste für die Übertragung der Spiele der UEFA Euro 2024 zuständig ist, zeigt der Sender nach dem Abendspiel ab 23.30 Uhr das Sportschau EM-Kneipenquiz aus der Bochumer Kneipe "Zum Kuhhirten".

In dem vom WDR redaktionell verantworteten Format treten Prominente und Fans gegeneinander an. Neben der Sportschau-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra, die durch das Programm führt, sind auch Malte Völz und Arnd Zeigler fest dabei.

Zeigler ist einer der Quizzer. Mit einem Partner tritt er kurz vor Mitternacht gegen ein weiteres Prominententeam und ein aus zwei Fans bestehendes Duo an. Gestellt werden Fragen rund um die Europameisterschaften und den internationalen Fußball.





Am späten Mittwochabend nach dem 2:1-Sieg der Türkei gegen Tschechien und dem damit verbundenen Achtelfinaleinzug waren das der langjährige Manager von Bayer Leverkusen Reiner Calmund als Partner von Arnd Zeigler sowie der ehemalige Radprofi Rick Zabel und David Garrett.

Zu Beginn der Veranstaltung erklärte Müller-Spirra, dass sowohl Zabel als auch Garrett und die beiden Fan-Quizzer Anhänger von Borussia Dortmund seien. "Das hört man hier besonders gerne", unkte Müller-Spirra. Sofort wurde es unruhig in der Kneipe.

Daraufhin gab es von den zahlreichen Fans des VfL Bochum vor Ort verbalen Protest. Dieser gipfelte lautstark im Bochumer Schlachtruf: "Wen lieben wir? VfL!". Die BVB-Anhänger versuchten die Situation zu retten, indem sie meinten, es gehe ja in diesem Fall um Deutschland und die deutsche Nationalmannschaft.

In dem beliebten Quiz gibt es für die Sieger Karten für ein EM-Spiel zu gewinnen. Gewinnen die Fans, bekommen sie die Tickets. Gewinnen die Prominenten, gehen die Karten an zwei Zuschauer in der Kneipe. Neben den glücklichen Siegern profitiert aber auch die Stadt Bochum und der VfL, die durch das Format zusätzliche bundesweite Aufmerksamkeit zum Nulltarif erhalten.