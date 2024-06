Der frühere Schalker Shkodran Mustafi arbeitet bei der EM 2024 als Experte für Magenta TV. Moderatorin Laura Wontorra möchte mehr Klartext.

Als Fußballprofi ist Shkodran Mustafi (32) für seine robuste und harte Spielweise bekannt. Als TV-Experte fehlt ihm jedoch offenbar noch der nötige Biss. Das zumindest hat seine TV-Kollegin Laura Wontorra am Samstag live auf Sendung bei Magenta TV angeprangert. Der Weltmeister von 2014 ist bei der Europameisterschaft in Deutschland als Experte für den Streamingdienst im Einsatz.

Die erfahrene Moderatorin Wontorra wünscht sich von Mustafi mehr Klartext. „Sei nicht so diplomatisch, das gefällt mir nicht“, sagte sie mit einem Lächeln, aber durchaus ernsten Tonfall zum aktuell vereinslosen Abwehrspieler. Was war passiert? Wontorra hatte Mustafi um sein persönliches Fan-Ranking bei der EM 2024 gebeten. Wer in Sachen Stimmung bei ihm ganz oben stehen würde, fragte sie. „Das kann ich nicht genau sagen“, entgegnete der Magenta-Experte. Damit gab sich Wontorra nicht zufrieden und ermahnte ihren Gegenüber.

Mustafi versuchte sich zu rechtfertigen. „Wir sind ja hier im Studio und bekommen nicht so viel Stimmung mit.“ Letztlich ließ er sich doch eine Einschätzung entlocken: „Die Schotten würde ich auf den ersten Platz setzen, das ist doch das, was du hören willst“, sagte er zu Wontorra. „Der Rest ist auch geil. Die Stimmung ist bei dieser EM wirklich gut.“

Der 32-jährige Mustafi stand 2014 im Kader, als Deutschland in Brasilien Weltmeister wurde. Anschließend hatte er erfolgreiche Jahre im Vereinsfußball beim FC Valencia und dem FC Arsenal. Für Deutschland hat der Verteidiger mit nordmazedonischen Wurzeln insgesamt 20 Länderspiele bestritten. In der Rückrunde der Saison 2020/21 spielte er ein halbes Jahr für den FC Schalke 04. Sein Intermezzo in Gelsenkirchen war nicht von Erfolg gekrönt, er stieg mit Schalke in die 2. Bundesliga ab.

Ex-Schalker Shkodran Mustafi sucht einen neuen Verein

Aktuell ist Mustafi auf Vereinssuche. Als Experte bei der EM 2024 kann er sich auch für einen anderen beruflichen Weg empfehlen. Die Telekom überträgt bei MagentaTV alle 51 Spiele der EM in Deutschland. Mustafi ist bei mehreren Spielen im Einsatz.