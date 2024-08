Am Freitagabend startet die erste DFB-Pokal-Runde. Die Chance für kleinere Teams, die Großen mächtig zu ärgern. Es gibt einiges an Potenzial.

Nahezu jedes Jahr scheitern Bundesligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals, blamieren sich teilweise sogar. Auch in diesem Jahr werden die Fallstricke wieder gespannt. Wir schauen auf mögliche Überraschungen bei Paarungen, in denen die Kontrahenten mindestens zwei Ligen trennen.

SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)

Am Freitagabend, 16. August, 18 Uhr, kommt es zum Nachbarschaftsduell am Rhein. Die Wiesbadener sind in der 3. Liga gut aus den Startlöchern gekommen, nehmen den Rückenwind vom 1:0-Sieg gegen Hansa Rostock mit in das Pokalspiel.

Bei den Mainzern herrscht einiges an Unruhe. Der Gerichtsstreit mit Anwar El-Ghazi geht weiter, bei dem designierten Barreiro-Nachfolger Kaishu Sano stellt sich die Frage, wie weit er nach U-Haft in Japan und verspäteter Ankunft bei der Mannschaft schon ist. Dazu steht der Abgang von Top-Talent Brajan Gruda bevor.

Können die Mainzer das beiseiteschieben, dann sollte in Wiesbaden nichts anbrennen. Gelingt das nicht, dann herrscht hier klares Überraschungspotenzial.

Erzgebirge Aue (3. Liga) - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

Am Samstag, 17. August, 13 Uhr, steht Borussia Mönchengladbach ein ähnlich unangenehmes Auswärtsspiel wie den Mainzern bevor. Aue ist mit zwei Siegen perfekt in die 3. Liga gestartet, während sich bei den Fohlen zeigen wird, wie gut die neue Offensive harmoniert. Schaltzentrale Kevin Stöger, Torjäger Tim Kleindienst - zwei wichtige Positionen wurden neu besetzt. Dazu muss das Team von Gerardo Seoane zeigen, dass es die Abwehrprobleme endlich im Griff hat.

Alemannia Aachen (3. Liga) - Holstein Kiel (Bundesliga)

Während Alemannia Aachen mit einem Prestigesieg gegen Rot-Weiss Essen und einem in Unterzahl erkämpften Punkt gegen den SC Verl gut aus den Startlöchern gekommen ist, hat Holstein Kiel vier Testspiel-Niederlagen in Serie kassiert. Dazu fallen wichtige Spieler aus. Hier geht auf jeden Fall etwas für die Alemannia. Anstoß ist am Samstag um 18 Uhr.

Sportfreunde Lotte (Regionalliga West) - Karlsruher SC (2. Bundesliga)

So gut Lotte aus den Startlöchern gekommen ist, so undankbar ist der Gegner Karlsruher SC, um das unter Beweis zu stellen. Das Team von Fabian Lübbers hat mit drei Startsiegen in der Regionalliga West schon gezeigt, dass der Total-Umbruch geglückt ist. Gegen einen der Geheimfavoriten auf den Bundesliga-Aufstieg muss am Samstagabend, 18 Uhr, dennoch alles zusammenlaufen, damit am Ende eine Überraschung steht. Ausgeschlossen ist es nicht.

SV Meppen (Regionalliga Nord) - Hamburger SV (2. Bundesliga)

Diese These ist zugegebenermaßen steil, aber in Sachen Pokal-Überraschungen muss man den Hamburger SV immer auf dem Zettel haben. Klar, im Normalfall sollte gegen den (ambitionierten) Regionalligisten am Ende ein klarer Sieg stehen, aber mit dem SVM erwartet den HSV nach dem Trainerwechsel eine Wundertüte. Nach dem verkorksten Ligastart brennen die Meppener auf das Pokal-Highlight - und am Ende auch auf Runde zwei?

Kickers Offenbach (Regionalliga Südwest) - 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga)

Es wäre nicht die erste magische Pokalnacht auf dem Bieberer Berg. Das Los Magdeburg verspricht auf jeden Fall einen stimmungsvollen Rahmen und eines der machbarsten Lose aus dem Profitopf. Die Magdeburger kommen mit einem 3:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig im Rücken, während die Kickers mit zwei Unentschieden und einer 5:0-Gala gegen den FSV Frankfurt ebenfalls gut gestartet sind. Los geht es am Montag, 19. August, 18 Uhr.