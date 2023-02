DFB-Pokal: Viertelfinale ausgelost - Dortmund muss zum Titelverteidiger

Das Viertelfinale des DFB-Pokals ist ausgelost. Borussia Dortmund bekommt es mit dem Titelverteidiger RB Leipzig zutun. Aber auch die übrigen Partien versprechen Spannung.

Im deutschen Fußballmuseum zog Jacqueline Meißner von der SGS Essen die Kugeln. Als Ziehungsleiter fungierte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Gleich in der zweiten Kugel tauchte das Logo von Borussia Dortmund auf. Das Team von Edin Terzic muss zu RB Leipzig.

Der Titelverteidiger aus Sachsen darf sich über das Heimrecht freuen. Das Duell zwischen Leipzig und Dortmund hat es im Pokal bislang erst einmal gegeben. Im Pokalfinale 2021 setzte sich der BVB klar und deutlich mit 4:1 durch. Erling Haaland und Jadon Sancho trafen jeweils doppelt.

Beide Spielen mittlerweile in der Premier League und werden dem BVB nicht mehr helfen können. Seit dem Pokalfinale behielt RB Leipzig im direkten Duell stets die Oberhand. In der Hinrunde gab es bei RB ein klares 3:0.

Die Viertelfinal-Begegnungen in der Übersicht: RB Leipzig – Borussia Dortmund 1. FC Nürnberg – VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt – Union Berlin FC Bayern München – SC Freiburg

Der einzige Zweitligist im Viertelfinale, der 1. FC Nürnberg, darf sich über ein Heimspiel freuen. Und chancenlos dürfte der „Glubb“ im Duell mit dem VfB Stuttgart nicht sein. Die Partie ist die Neuauflage des Pokalfinals 2007. In einem packenden Duell setzte sich der FCN damals dank Matchwinner Jan Kristiansen mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Die beiden weiteren Spiele versprechen ebenfalls Hochspannung. Eintracht Frankfurt empfängt Union Berlin im Deutsche Bank Park. Beide Teams sind mitten im Rennen um die internationalen Plätze und auch in Europa noch vertreten.

Zuletzt wurden dann auch der Rekord-Pokalsieger FC Bayern München und der SC Freiburg gezogen. Die Münchener dürfen sich nach langer Zeit mal wieder über ein Heimspiel im Pokal freuen. Nach dem zweimaligen Ausscheiden in Runde 2 ist in diesem Jahr Wiedergutmachung angesagt. Einfach wird die Aufgabe nicht, die Rollen dürften allerdings klar verteilt sein. Der letzte Freiburger Sieg gegen die Bayern datiert aus dem Jahr 2015. Das einzige Pokal-Duell entschied der FCB 2005 mit 7:0 für sich.

Die Viertelfinal-Spiele finden am 4. und 5. April statt. Die Partien werden jeweils am Dienstag und Mittwoch um 18 Uhr und 20:45 Uhr angepfiffen. Das Halbfinale findet gut einen Monat später am 2. und 3. Mai statt. Das große Finale in Berlin steigt am 3. Juni 2023.