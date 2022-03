VfL Bochum - Leitsch vor DFB-Pokal: "Müssen füreinander da sein!"

Für Maxim Leitsch geht es mit dem VfL Bochum am Mittwochabend gegen den SC Freiburg um den Einzug in das DFB-Pokal-Halbfinale. Was der Innenverteidiger darüber denkt.

Profivertrag unterschrieben, zur Stammkraft entwickelt, in die Bundesliga aufgestiegen: In der Karriere von Maxim Leitsch geht es bislang konstant nach oben. Am Mittwochabend wartet ein weiteres Highlight in der noch jungen Laufbahn des 23-Jährigen. Mit dem VfL Bochum empfängt er den SC Freiburg zum Viertelfinale im DFB-Pokal. "Die Chance, ins Halbfinale einzuziehen, hatte der VfL sehr lange nicht. Die meisten unserer Spieler haben noch kein Halbfinale erlebt", sagt Leitsch vor dem Duell bei RS. Er kündigt an: "Das wird spannend. Wir sind heiß." In der Bundesliga-Hinrunde besiegten die Bochumer die Breisgauer zumindest bereits, "auch wenn es etwas glücklich war", blickt der Innenverteidiger auf den 2:1-Heimerfolg im November zurück. Wie dem Revierklub nun ein weiterer Coup gelingen kann? Dafür brauche es eine geschlossene Mannschaftsleistung über 90 oder sogar 120 Minuten, erklärt Leitsch. "Es wär aber schön, wenn uns das erspart bliebe und wir in der regulären Spielzeit in die nächste Runde einziehen würden." Ferner "müssen wir füreinander da sein und unsere Fehler gegenseitig ausbügeln. Die Chancen, die wir bekommen, müssen wir nutzen. Freiburg steht sehr gut in der Defensive." Gelingt das, ist Leitsch zuversichtlich: "Unsere Chancen sind nicht schlecht. Wir spielen daheim, hier haben wir unsere besten Saisonleistungen gezeigt." (mit gp) Weitere News zum VfL Bochum gibt es hier.

