Gegen Schalke: 1860 hofft auf die Ultras und das Stadion

Schon kurz nach der Auslosung war klar: Ein Umzug für das DFB-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 ist für den TSV 1860 München kein Thema. Der Trainer setzt auf die Fans.

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, wird ab 18.30 Uhr eine der attraktivsten Begegnungen der aktuellen zweiten DFB-Pokalrunde angepfiffen: Ab 18.30 Uhr empfängt der TSV 1860 München den FC Schalke 04 zum Traditionsduell. Mit 15.000 Zuschauern wird die Grünwalder Straße seit vielen Monaten wieder das erste Mal bis auf den letzten Platz gefüllt sein.

"Wir freuen uns auf dieses Spiel. Wir spielen seit langer Zeit wieder vor einem ausverkauften Haus. Auch die Ultras sind wieder dabei. Ich hoffe, dass wir Schalke mit einer super Defensivleistung und dem Stadion ärgern können", sagte Michael Köllner auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem Zweitligisten.

Wir müssen eine starke Leistung zeigen, um überhaupt ans Elfmeterschießen denken zu dürfen. Michael Köllner

Dass der Drittligist auf die Zweitliga-Mannschaft der Stunde trifft, weiß auch der 1860-Trainer. Köllner: "Schalke zeigt seit Wochen in der 2. Bundesliga eine super Form. Sie haben viermal zu Null gespielt und die Spiele gewonnen. Die Gegner waren auch Rostock, Ingolstadt und Dresden. Wir haben gegen diese Mannschaften in der letzten Saison noch in der Liga gespielt. Wir müssen gegen Schalke sehr lange die Null halten und den einen oder anderen Umschaltmoment suchen. Wir müssen eine starke Leistung zeigen, um überhaupt ans Elfmeterschießen denken zu dürfen."

Für die "Löwen" aus München läuft es in der 3. Liga alles andere als rund. Mit Aufstiegsambitionen sind die Sechziger in die Saison gestartet und befinden sich nach zwölf Spielen gerade einmal über dem Strich. Zwei Siegen stehen auch nur zwei Niederlagen gegenüber, jedoch hat "Sechzig" schon achtmal Unentschieden gespielt - zuletzt dreimal in Folge. "Zum Glück gibt es im DFB-Pokal kein Unentschieden", sagt Köllner süffisant vor dem Kracher gegen Schalke 04.