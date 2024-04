Borussia Dortmund: Dank Leverkusen - BVB ganz nah vor Champions-League-Quali

Borussia Dortmund kann wohl mit einer weiteren Champions-League-Teilnahme planen. Mitverantwortlich dafür: Bayer Leverkusen.

Der FC Bayern und Borussia Dortmund im Halbfinale der Champions League, Bayer Leverkusen in der Runde der letzten Vier in der Europa League - es war eine perfekte Woche für die deutschen Teams im internationalen Geschäft. Und das vor allem für den BVB.

Die Dortmunder erlebten beim Viertelfinal-Sieg über Atletico Madrid nicht nur einen berauschenden Abend (4:2), sondern können bereits nun fast sicher für eine weitere Saison in der Königsklasse planen.

Denn das Weiterkommen der Leverkusener brachte die Bundesliga einem fünften Champions-League-Startplatz ein großes Stück näher. Den Vorsprung auf England im UEFA-Ranking der laufenden Saison hatte Deutschland durch das 1:0 der Bayern gegen Arsenal und das Aus von Manchester City gegen Real Madrid bereits gefestigt. Am Donnerstagabend zog Bayer dann mit einem 1:1 bei West Ham United ins Halbfinale der Europa League ein.

Das bringt Deutschland weitere Punkte in der Wertung - und sorgt dafür, dass England den Vorsprung kaum noch aufholen kann. Einziger im Europapokal verbliebender Vertreter ist Aston Villa in der Conference League. Neben West Ham schied am Donnerstag auch der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp aus der Europa League aus.

Um noch an Deutschland vorbeizuziehen, müssten die Engländer beide Halbfinal-Duelle und das Endspiel gewinnen. Gleichzeitig dürften die drei deutschen Vertreter insgesamt nicht mehr als zwei Punkte holen.

Kein unmögliches, aber höchst unwahrscheinliches Szenario, das den BVB der CL-Quali ganz nah bringt. Die Dortmunder belegen derzeit den fünften Tabellenplatz. Nun müssen sie sich wohl nicht mehr darauf verlassen, noch am Tabellenvierten RB Leipzig vorbeizuziehen. Hintergrund: Die Teilnehmerzahl der Champions League wird zur kommenden Spielzeit von 32 auf 36 Vereine erhöht. Zwei der vier neuen Plätze werden an die Nationen mit dem besten Abschneiden in internationalen Wettbewerben dieser Saison vergeben. Italien führt die Wertung an.

BVB könnte für sechsten Champions-League-Platz in der Bundesliga sorgen

Die Bundesliga kann sogar auf einen sechsten Champions-League-Startplatz in der kommenden Saison hoffen. Sollte Halbfinalist Borussia Dortmund die Königsklasse gewinnen, in der Liga „nur“ Fünfter werden und die Bundesliga durch das UEFA-Ranking einen fünften Startplatz erhalten, würde sich auch der Tabellensechste für die Champions League qualifizieren.

Von dieser Konstellation würde derzeit Eintracht Frankfurt profitieren - aber auch Teams wie der FC Augsburg oder der SC Freiburg könnten dadurch noch von der Königsklasse träumen. Bis dahin ist es aber ein weiter Weg. Der BVB bekommt es im Halbfinale der Champions League mit Paris Saint-Germain zu tun. Das zweite Halbfinale bestreiten der FC Bayern und Real Madrid.